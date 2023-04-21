Выдержит ли украинская экономика войну России на истощение 21 апреля, 07:13 NV Премиум

Украина уже ответила на этот вопрос

Вперше надруковано у журналі NV за квітень 2023 року. Републікацію заборонено

Минулого тижня я був у Львові. Моє найсильніше враження — видається, що в місті все нормально. З війною населення тут значно зросло, це призвело до великих заторів, але, як і на більшості території України, функціонує все: є світло, вода, працюють магазини, ресторани, курсує транспорт. Інфраструктура збереглася і, мабуть, надалі тільки покращиться. Я легко зняв гроші зі своєї американської кредитки. На околицях постали нові склади та виробничі потужності. Єдині ознаки війни: кілька КПП і комендантська година з опівночі до 5‑ї ранку.

Видео дня

Та українська економіка дуже постраждала.