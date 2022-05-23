Это имеет огромное значение. Главная опасность для Украины в войне 23 мая, 14:09 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас Россия пытается просто нанести максимально большие потери украинцам и таким образом добиться тактических успехов

Российская армия потерпела стратегическое поражение и уступила стратегическую инициативу в войне. Вместо достижения целей все боевые действия свелись к довольно небольшим тактическим операциям на отдельных направлениях, которые уже не представляют фактической угрозы Украине и не могут остановить мобилизационное развертывание и поставки вооружения из стран Запада. Поэтому российская армия сейчас пытается выдавать тактические успехи в качестве стратегических. Противник пытается добиться какого-то преимущества на Донбассе, хотя на самом деле его действия уже никак не могут изменить ход войны, а армия РФ столкнулась с большим кризисом боеспособности. Сейчас Россия пытается просто нанести максимально большие потери украинцам и таким образом добиться тактических успехов, чтобы как можно дальше продвинуться хотя бы на определенных направлениях, в частности, на Донбассе.

Видео дня

Думаю, российское командование уже понимает, что предстоит контрнаступление, и не одно, поэтому пытается максимально продвинуться, и это, как ему кажется, поможет оборонительным действиям на широком фронте. Допускаю, что российское руководство и дальше надеется на какой-то политический компромисс и ожидает, что украинское руководство под угрозой экономического кризиса и экономических потерь пойдет на уступки. Но, я думаю, эти планы российского командования провалятся так же, как и все их первоначальные замыслы.

Главная опасность для Украины — боеспособные соединения наземных сил РФ. Высокоточное орудие имеет огромное значение в войне, но оно не может решить все тактические задачи. Все равно ключевое значение имеет боевая стойкость и боеспособность наземных сил. У России с этим огромные проблемы. Боеспособность российского продвижения на Донбассе в настоящее время объясняется исключительно наличием у РФ преимущества в артиллерийских и минометных боеприпасах, большом количестве бронетехники и наличием средств корректировки огня. Но в целом все это преимущество не является непреодолимым. Есть тактика, силы и средства, которые Украина наращивает, и в принципе имеет все возможности активными наступательными действиями разгромить оставшиеся ударные группировки российских войск и остановить их наступление на всей линии фронта.

Когда наступление россиян на Донбассе захлебнется — полностью зависит от Украины

Когда наступление россиян на Донбассе захлебнется — полностью зависит от Украины. Как только мы нанесем непоправимые потери нескольким ударным группировкам противника, которые еще проявляют активность на Донбассе, все это будет остановлено. Россия уже ведет наступление не большими силами, у них уже нет существенного преимущества.

Появляется информация о том, что война затянется, как минимум, до осени, а то и до конца года. Я это прокомментирую так. Война уже затянулась на восемь лет. Ничего не изменилось, кроме масштабов боевых действий. Повторю, война уже длится восемь лет и может продолжаться дольше. Потому что война зависит не от эмоций, а от стратегии. Если Украина оказывает активное сопротивление и побеждает в войне, война может закончиться. А сами по себе войны никогда не заканчиваются. Таких примеров в мировой истории нет.

А пока вариантов окончания войны и близко не видно. Пока мы не станем достаточно сильными, чтобы победить, никаких уговоров не будет, и война не остановится. Война зависит от нас, это мы должны проявлять инициативу, мы должны не отбиваться, а диктовать свою волю противнику. Как это было, например, во время успешной Харьковской наступательной операции.

Все ждут, когда наступит переломный момент в этой войне. Напомним, что первый переломный момент произошел 1 марта, когда Россия не смогла выполнить свой стратегический план и ее блицкриг провалился. Второй переломный момент был 31 марта, когда российские войска признали свое поражение под Киевом и убежали оттуда. Третий переломный момент произошел в апреле, когда российская армия вместо продолжения широкомасштабных боевых действий сосредоточилась исключительно на боевых действиях на Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Поэтому сейчас у нас новый этап, когда мы должны не просто остановить врага, а обязаны эффективно уничтожить российскую армию и выбросить ее, по меньшей мере, со всего Донбасса. И стоит сказать, что мы уже овладели и тактической инициативой, не только стратегической.

Западная военная помощь Украине, в частности ленд-лиз, — это спасение и возможность полностью обеспечить материальную часть войны. Это имеет колоссальное значение и предполагает снабжение каких-либо видов материального снабжения. Ведь для того чтобы применять вооружение, нужна соответствующая инфраструктура. И если взглянуть на историю Второй мировой войны, ленд-лиз — это, в первую очередь, программа, которая обеспечивала комплексные поставки ресурсов для сопротивления для всей страны. Это было и топливо, и транспорт, и продукты питания и т. д.

Но нужно понимать, что ленд-лиз не значит, что кто-то будет думать о нас. Украина формирует заявку и ее дословно, добуквенно выполняют. Если Киев чего-то не заказал, это наша проблема. Поэтому ленд-лиз остро поднимет еще одну важную проблему — проблему оборонительного планирования. Таким образом, чтобы ленд-лиз был эффективным, необходимо, чтобы в Украине заработало оборонное планирование, которого, к сожалению, не было до войны, так хоть сейчас мы его должны выстраивать уже хотя бы под ленд-лиз.

Полную версию интервью Юрия Бутусова читайте здесь.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.