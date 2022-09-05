Российский счет за путинское безумие 5 сентября, 20:30

Чем жила страна 5 сентября 2022 года

● У Зеленского в Лондоне появился новый друг. Лиз Трасс, бывшая глава британского МИД и соратника Бориса Джонсона, стала новым премьером Великобритании. Она получила голоса большинства своих однопартийцев-тори. 6 сентября Трасс, после посещения королевы, официально возглавит правительство.

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Во время выступления после оглашения результатов голосования Трасс поблагодарила Бориса Джонсона за то, что он противостоял российскому диктатору Путину, добился Brexit, развернул кампанию вакцинации от COVID-19 и «разгромил Джереми Корбина». «Вами восхищаются от Киева до Карлайла», — сказала она.

● Ранее Трасс обещала, что продолжит четкую проукраинскую линию поведения Лондона. «Война в Украине — это наша война, это война каждого, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех», — заявляла она еще в апреле.

● По приказу диктатора русские продолжают штурмовать Донбасс. Подразделения ВСУ успешно отразили попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, атаки оккупантов были отбиты в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении. Безуспешным было наступление армии РФ и в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

На данный момент на Донбассе идут тяжелые бои, уточнили в Генштабе: оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области (как им в очередной раз «завещал» Путин).

● По километру за неделю. Главной военной и политической целью Москвы в войне против Украины на ближайшее время, вероятно, является наступательная операция на Донбассе и полный захват Донецкой области. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, главными направлениями наступления войск РФ являются Авдеевка и окрестности Бахмута. И хотя РФ добилась наибольшего успеха в этом секторе, ее силы продвигаются к Бахмуту всего по 1 км в неделю.

При этом:

● Контрнаступление идет и на востоке. В вечернем обращении от 4 сентября президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Также глава государства заявил, что героическими усилиями 42-го отдельного мотопехотного батальона освобождены два населенных пункта на юге Украины. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск продвинулась вперед и заняла определенные высоты, добавил Зеленский.

По словам президента, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье были заслушаны «хорошие доклады» главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих оперативных направлений. «…Каждый день делаем все, чтобы вернуть наш флаг на всю нашу территорию, куда зашли оккупанты. Я благодарю всех наших воинов, которые держат и продвигают вперед наши позиции! Спасибо всем, кто помогает обороне Украины! Вместе победим!» — сказал он.

● Успехи ВСУ становятся все более существенными. ВСУ уже добились успехов в контрнаступлении на юге и востоке, которые могут быть верифицированы (подтверждены) независимо. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепились на участке территории за рекой Северский Донец в Донецкой области.

«Темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться день ото дня, поскольку украинские силы работают над тем, чтобы лишить россиян необходимых поставок, подорвать командование и управление [их подразделениями] и ослабить боевой дух — даже в то время, как наземные контрнаступательные атаки продолжаются», — убеждены аналитики ISW.

Они также предупреждают, что время от времени оккупанты, возможно также будут контратаковать и отвоевывать утраченные позиции, а также наверняка подвергнут освобожденные Украиной населенные пункты и сами войска ВСУ «ожесточенному артиллерийскому огню и воздушным атакам».

Комментируя слова Зеленского, в ISW пояснили, что они могут подтвердить две локации (из трех, названных украинским президентом): освобождение Высокополья в Херсонской области и Озерного на Донетчине (в 20 км к северо-западу от Северска, где украинские силы форсировали реку Северский Донец).

● Украинские военные опубликовали первое видео из освобожденного от российских захватчиков Высокополья (на севере Херсонской области). Как рассказали ранее в ОП, Силы обороны вошли в него накануне, 4 сентября. На обнародованных кадрах видна идущая по дороге пешая колонна ВСУ, которую встречают местные жители. «Слава Украине! Спасибо вам!», — обратились они к военнослужащим.

● Российский счет за путинское безумие: уже 50 тыс. убитых солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49,8 тыс. своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Кроме того, враг потерял: танков — 2068 (+19 за сутки) ед., боевых бронированных машин — 4459 (+29) ед., артсистем — 1157 (+10) ед., РСЗО — 294 (+0) ед., средств ПВО — 156 (+0) ед., самолетов — 236 (+0) ед., вертолетов — 206 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 867 (+3) ед. и многое другое.

● «Референдум» самоликвидируется. Пророссийские коллаборанты признали, что не могут провести свой псевдореферендум во временно оккупированных РФ районах Херсонской области. Об этом со ссылкой на местного гауляйтера Кирилла Стремоусова сообщило российское агентство ТАСС: мол, «взята пауза из соображений безопасности».

● Миссия МАГАТЭ сократилась до двух человек. Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку захваченной россиянами станции. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram. Ожидается, что оставшиеся эксперты продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на ЗАЭС. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на станции несколько часов. После большинство из них отправились обратно в Киев. При этом Гросси пояснил, что МАГАТЭ установит постоянное присутствие на станции.

● Между тем, президент Владимир Зеленский не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия ЗАЭС для предотвращения утечки радиации. «Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не соглашаемся с этим», — сказал он. И добавил, что на территории атомной станции не должно быть военных и военной техники. А рабочие АЭС не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием.

В это время на самой станции:

● АЭС отрезали от Украины. На ЗАЭС из-за обстрелов отключили энергоблок № 6. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram: «5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС — Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины», — говорится в сообщении. Как следствие — был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, пишет Энергоатом. Теперь тот питает собственные потребности ЗАЭС.

● Кремль поднял свою газовую дубину. Утром спотовая цена газа в Европе подскочила на 30%, почти до $2,9 тыс. за 1 тыс. кубов из-за продолжающейся остановки российского газопровода Северый поток-1. После техобслуживания (31 августа — 2 сентября) Газпром так и не ввел его в эксплуатацию. Мол, теперь выявили утечки масла в двигателях Siemens (хотя раньше турбины газопровода прошли обслуживание и вернулись на место, несмотря на санкции).

● Но запасы газа в ПХГ Европы к концу августа уже превысили целевой уровень в 80%.

● А пресс-секретарь Кремля Песков уже заявил, что проблемы с поставками газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода. «Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», — сказал он журналистам.

● Русские обиделись на Голливуд. МИД РФ запретило въезд в Россию 25 гражданам США — политикам и деятелям культуры, в числе которых оказались голливудские звезды Шон Пенн и Бен Стиллер. «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобскому курсу, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, и в дальнейшем будут получать решительный отпор», — заявили в Москве.

● Запасы оружия в ЕС истощаются. Поскольку страны-члены ЕС продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, его запасы в блоке истощаются. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: «Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев».

Также Боррель призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику. «Его [запас] нужно пополнить. Лучший способ пополнения — делать это вместе. Это будет дешевле», — добавил он.

И для финала:

● Правила военного учета женщин смягчат? Комитет ВР по вопросам нацбезопасности поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине. Об этом написала в ФБ народный депутат СН Роксолана Пидласа.

Ее коллега Марьяна Безуглая уточнила, что комитет решил поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив Раде вариант законодательных изменений: «Минобороны под протокол указало, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена».

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны стать на учет (не означает мобилизацию). После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд. Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, однако правила хотят изменить.

● Ранее советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Минобороны в декабре 2021-го отложило до 1 октября 2022-го реализацию этого приказа и направило в парламент письмо-согласование на законопроект, в котором предлагается сделать учет добровольным. «Расчет был на то, что до 1 октября внесут изменения в закон. После чего Генштаб спокойно отшлифует все процедуры, подготовит ответы и т. д. Ибо десятки тысяч женщин и сейчас служат добровольно, множество стоит на учете. Там нет какой-то высшей математики. Просто надо разрулить формальности. Однако началось полномасштабное вторжение, что очевидным образом повлияло на работу Рады», — написал он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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