Отвернуть неотвратимое. Держит ли Батя все под контролем?

Позавчера рано утром я шел по темному холодному заснеженному Майдану, и это всколыхнуло воспоминания о таком же заснеженном и холодном январе на Майдане 2014 года

Тогда, в середине января, уже практически все было понятно: что протесты не разойдутся сами собой, что Янукович в конце концов испугается и убежит, что будет жесткое противостояние с Россией, что начнется новая эпоха. Мы не предусмотрели вторжение и аннексию — в нашем тогдашнем представлении это было бы уже слишком, а максимальным уровнем противостояния мы считали сочетание террористических актов и массовых убийств (что и произошло в 2014-м) и экономической и энергетической блокады (что, по результатам, похоже на нынешние времена).

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Чтобы сделать хоть что-то и предотвратить этот практически неотвратимый сценарий, мы послали по всем доступным каналам (через знакомых знакомых, ведь Киев — большое село) на Банковую сообщение, что сценарное пространство вот такое, и из-за их упрямства все плохо закончится. Ответ не заставил себя ждать: Батя силен как никогда и держит все под контролем.

Батя силен как никогда и держит все под контролем

Я пишу это не ради флешбека, а ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть: все происходящее не является чьей-то ошибкой. Это не боковая ветвь сценарного пространства, это основной ствол. В 1991 году империя отпустила нас, но осталась достаточно сильной, чтобы в конце попытаться вернуть. Это определило наше будущее. Расклад карт стал понятен тогда, когда Москва прикрутила парад суверенитетов национальных республик, и фаза распада перешла в фазу собирания земель. Мы были слишком велики для посягательств России образца 1990-х, но Россия образца 2010-х уже напилась нефти. В самом начале декабря 2013 года в первом отчете нашего тогдашнего аналитического центра мы написали: среди десятков внутренних и внешних игроков только один активен — Россия, остальные пассивны и способны лишь реагировать. В тот момент расклад карт был зафиксирован.

Мы не властны над теми картами, которые нам сдали. Но от нас зависит, как мы сыграем теми картами, которые получили.

«Хотелось бы, чтобы этого не случилось в мое время, — сказал Фродо. — Я тоже, — сказал Гэндальф, — и все, кто живет в такое время. Но это не им решать. Мы можем лишь решать, что делать с данным нам временем».

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Текст опубликован с разрешения автора