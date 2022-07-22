Россия уничтожает Землю 22 июля, 12:45

Из-за полномасштабной агрессии России против Украины под угрозой оказалось существование планеты и будущих поколений

Действия агрессора нарушают все возможные и невозможные нормы международного права, в частности, положения Устава ООН, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям (протокола I) о запрете методов ведения войны, которые могут причинить вред природной среде. Все, что делает Россия — это многочисленные преступления против окружающей среды. Количество таких преступлений исчисляется тысячами.

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Это нельзя недооценивать, особенно в условиях изменения климата — глобального потепления, катастрофического загрязнения воздуха, стихийных бедствий, проблем с продовольствием.

Загрязненный воздух, аномальная температура, загрязненные воды — то, что не имеет границ. И с этим жить, с этим жить нашим детям.

К сожалению, эта проблематика активно не обсуждалась в Лугано во время презентации планов восстановления Украины. Это также недостаточно обсуждается на мировых площадках и в рамках таких международных организаций, как ООН, МАГАТЭ и т. д.

Конечно, вопрос сохранения окружающей среды зачастую не поставлен в приоритет перед защитой человеческой жизни и нашей свободы на сегодняшний день, но он не может быть забыт, поэтому обращаем внимание на ряд ключевых проблем.

В первую очередь это угрозы планетарного масштаба, угрозы ядерной и радиационной безопасности. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС продолжает работать в оккупации. Ее использование как военной базы и систематические пролеты над ее территорией ракет несут реальную угрозу человечеству и могут привести к ядерной катастрофе. Это касается всех ядерных объектов на территории Украины. Последствия такой катастрофы могут быть гораздо хуже, чем последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Продолжаются ракетно-бомбовые удары по объектам промышленности (в том числе химической), теплоэлектростанциях, распределительных газопроводах и т. д. , в результате чего происходит отравление воздуха опасными для жизни и здоровья веществами, которые могут переноситься на значительные расстояния. Только во время боевых действий в районе Северодонецка и Лисичанска были нанесены значительные повреждения Северодонецкой ТЭЦ, заводу «Донсода» и Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. Завод «Азот», один из крупнейших в Европе производителей аммиака и минеральных удобрений, был разрушен на 70%.

И этот страшный перечень можно продолжать

Также с 24 февраля в результате российских атак в Украине разрушены десятки, если не сотни тысяч объектов недвижимости. При этом разрушение зданий приводит к загрязнению окружающей среды строительным мусором и асбестом.

Проблемы, связанные с утилизацией строительного мусора, других отходов и очистки сточных вод, были нерешены еще до полномасштабной агрессии, а сейчас усилены новыми вызовами. Существуют значительные риски уничтожения/повреждений станций аэрации, очистных и других инженерных сооружений, связанных с биологической очисткой сточных вод. Последствия такого уничтожения/повреждения указанных объектов станут катастрофическими для окружающей среды.

Из-за российской агрессии негативное влияние испытывают Черное и Азовское моря и их побережье. Массово гибнут дельфины, изменяются миграционные маршруты перелетных птиц, разрушаются места гнездования редких видов. Под угрозой оказались заповедные территории, водно-болотные угодья и водные объекты, в том числе на оккупированных территориях. В большом количестве водоемов продолжают обнаруживать боеприпасы и другие взрывоопасные предметы.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, около 2,9 млн га лесов были охвачены оккупацией со времени вторжения российских войск, примерно 567 тыс. га лесов до сих пор под оккупацией или в зоне боевых действий, 136 лесничеств до сих пор оккупированы. Сложной остается ситуация с лесными пожарами, площадь которых составляет тысячи гектаров. Лесные пожары кроме уничтожения растительного мира приводят также уничтожение животного мира. Погибают целые экосистемы Херсонщины, Луганщины, Донетчины, Харьковщины и других регионов, где происходят активные боевые действия.

Согласно информации ГСЧС, с 24 февраля 2022 года на территории Украины обезврежено около 150 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиационных бомб. Обследована территория площадью около 63 тыс. га. И работа в этом направлении продолжается, причем она займет много времени. Так, по данным ГСЧС, первичное разминирование планируется провести в течение года после деоккупации Украины. Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5−10 лет.

Использование Россией неконвенционального оружия, в частности фосфорных бомб, приводит к большому количеству пожаров, критическому загрязнению почв и подземных вод. Продукты горения фосфора после попадания в почву образуют избыток фосфатов, критически негативно влияющих на растительный и животный мир.

И этот страшный перечень можно продолжать. Это все ежедневно влияет на окружающую среду, и последствия безвозвратны каждый день. Это очевидно негативно влияет на проблему изменения климата на планете.

Меседж о необходимости скорейшей остановки агрессии России — в интересах сохранения мира, он должен быть повсюду.

Мы должны комплексно подходить к решению этой глобальной проблемы:

1. Поднять на самый высокий международный уровень (уровень ООН и т. д. ) вопрос уничтожения Россией природной среды в Украине. Необходимо искать на мировой арене союзников и проводить коллективную работу в синергии с движениями по охране окружающей среды и активистами (Гринпис, другие международные организации, национальные партии зеленых и т. п. ).

2. Признать экоцид самостоятельным (пятым) видом международных преступлений и привлечь Россию и, в частности, ее должностных лиц к ответственности за совершение именно этих преступлений (которые включают: массовое уничтожение растительного и животного мира; отравление атмосферы, водных объектов, почв; другие действия, повлекшие или могут повлечь за собой экологическую катастрофу). Пока, соответственно, такими преступлениями являются геноцид, преступления против человечности, военные преступления, агрессия.

3. Закрыть небо над ядерными объектами территории Украины (в частности, Запорожской АЭС и т. п. ). Этот вопрос неоднократно поднимался в публичной плоскости. Однако, учитывая последние безумные атаки России на жилые дома и торговые центры, угроза становится более реальной и требует беспрецедентных действий для обеспечения коллективной безопасности.

4. Учитывая мировое развитие направления ESG, обеспечить консенсус о том, что сотрудничество ESG ответственного бизнеса не может осуществляться с Россией или на территории России.

5. Включить вопросы защиты окружающей среды и преодоления негативных последствий влияния войны на нее в планы восстановления как на государственном, так и локальном уровнях.

6. Начать решение проблем, связанных с уборкой, утилизацией и переработкой мусора (в том числе строительного), рекультивацией загрязненных земель и свалок, очисткой сточных вод.

Для этого необходимо начать инвестирование: в проведение работ по уборке и сортировке мусора (в целях его дальнейшей переработки); строительство мусороперерабатывающих заводов, которые могут осуществлять свою деятельность в условиях войны; в строительство новых и модернизацию существующих станций аэрации, других инженерных сооружений предназначенных для полной биологической очистки сточных вод (в том числе их укрепление для обеспечения функционирования в условиях войны); в строительство новых и модернизацию существующих объектов критической инфраструктуры, функционирование которых может повлиять на окружающую среду в условиях войны и т. д.

Все должны осознать, что последствия военной агрессии России начинают становиться необратимыми не только для Украины, но и всего мира — особенно это будет ощутимо при нынешних условиях глобальных изменений климата на планете.

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