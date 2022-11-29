Восстановлению не подлежит. Что Россия уничтожает в Украине 29 ноября, 22:25 Эксклюзив НВ

«История превращается в мусор. А город его жители не узнают на сделанных сейчас фотографиях. Он останется живым только в памяти горожан. И совершенно мертвым в архитектуре и реальности»

Выше цитируется Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Но подобная печальная оценка, к сожалению, соответствует не только мариупольской действительности. Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Ахтырка, Бородянка фактически стерты с лица земли. А это города со своей историей, своими традициями, своей городской культурой, своими обычаями, своей Вселенной. Так можно и нужно говорить о всяком разрушенном оккупантом месте, где в Украине жили люди. Пусть это будет даже небольшой поселок — подавляющее большинство из них, где бы они ни находились, имеет первое зафиксированное упоминание. Часто это не менее нескольких сотен лет.

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Застройки в историческом центре Мариуполя, по которым тоскует Андрющенко, родились после Второй мировой. Относительно новые, если сравнить с разрушенными массивными зданиями в центре Харькова — образцы и памятники архитектуры конца ХІХ — начала ХХ веков. Однако эти постройки — часть детства, отрочества и юности трех поколений горожан. Вот что можно образно назвать всей прошлой жизнью, уместившейся в одну сумку беженца от войны. Жизнь прожита не зря, если человеку даже в самый трудный жизненный период есть, куда возвращаться.

Но сами человеческие жизни, пусть как это сейчас ни прозвучит, значительно ценнее домов. Простите за банальность, но села и города строят люди. Историю тоже творят люди. Каждый живой человек, даже если вы лично, общественное мнение или законный судебный приговор определяют его не очень хорошим, представляет собой целый мир. Маленький мир — и большая, часто простая и неприхотливая, но всегда — неповторимая Вселенная.

Поэтому убийство россиянами ребенка, прожившего всего два дня — невосполнимая потеря. Родители рожали во время войны, имея определенные надежды на лучшую для ребенка судьбу. Несмотря на все, оставались на Запорожье, неподалеку от линии фронта, практически — на линии огня. Российская ракета разрушила Вселенную, которая едва начала строиться. И нанесла масштабные разрушения Вселенной родителей самой молодой жертвы этой войны.

Там, где во время Второй мировой проходила Красная Армия, не оставалось живого места

Учитывая это, чем дальше, то с большим скепсисом воспринимаю пафосные сообщения и заявления с обещаниями все отстроить, все восстановить, все возродить. Более реалистичными выглядят прогнозы по демографическому кризису в Украине после нашей победы. Проще говоря, рожать украинки будут подальше от Украины, в более защищенных странах, и вовсе не факт, что родят будущих украинских граждан. Вернуться к известному во второй половине 1990-х радостного признания Нас 52 миллиона! реально только в условиях полного закрытия границ и курса государственной политики на уверенно-циничный лозунг советского маршала Жукова бабынарожают.

Согласитесь, это сюжет для антиутопии. Проще сделать заявку на такой сериал, перевести на английский и попытаться продать на Netflix. И то снимать в копродукции. Ведь деньги на кинопроизводство в ближайшие годы не предусмотрены, несмотря на личный контроль над киноотраслью со стороны ОП в лице Андрея Ермака.

Параллели с беби-бумом, который имел место по окончании Второй мировой, так же ошибочны. В своей книге Владимир или Прерванный полет Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого, вспоминает услышанную ею собственными ушами историю в Беларуси. По ее словам, женщины детородного возраста одной из местных деревень, где погибли все мужчины, договорились просить русских солдат-освободителей, цитата, подарить им жизнь. Поскольку личный состав Красной Армии этнически пестрый, то теперь здешний тракторист — азиат, почтальон — армянка, кухарка — настоящая сибирячка. Допустим, это не какая-нибудь местная легенда и не литературная выдумка. Но повторить подобное в ХХІ веке в Украине невозможно.

Для этого нужно специально приглашать военных или гражданских мужчин прежде всего в полуразрушенные, а значит практически лишенные перспектив села, поселка и города. Это еще один сюжет, на этот раз утопический. Потому что сейчас невозможно представить себе украинских женщин, для которых важнее просто родить, а не жить в приемлемых условиях и видеть перспективу.

Цивилизованный мир дрейфует в сторону улучшения качества жизни. Украина даже с началом российского вторжения в 2014 году двигалась в том же направлении. Остановленные в развитии российские граждане убедились в наличии цивилизационного разрыва с беднейшими украинцами своими глазами. Отсюда непонимание, как выглядит мультиварка и почему у украинцев кошачий туалет в доме. Но отсюда — ошибочность ставки на бэби-бум по патриотическим соображениям, как следствие победы. Человеческие потери, которые были, есть и, к сожалению, будут — не восстановить.

С разрушениями тоже самое. Я и раньше обращал внимание: там, где во время Второй мировой проходила Красная Армия, не оставалось живого места. Не важно, отступала она или наступала. Стоит еще раз напомнить заминированный и взорванный Крещатик и несколько близлежащих улиц — после войны он остался разве что на старых фото. Его не отстроили, а застроили заново. Как Варшаву и Берлин. Хотя уничтоженную союзной авиацией люльку нацизма Нюрнберг после войны восстановили практически один в один. Ибо город волей счастливой судьбы не попал в зону контроля СССР и, соответственно, Москвы.

Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев испытали с начала масштабного российского вторжения столько разрушений, сколько не испытывали во время Второй мировой. Парадокс, но немецкая оккупация того времени историческую память украинцев в большинстве своем щадила. Создается впечатление, что нынешняя Россия зареклась разрушить и уничтожить то, что по какому-то недоразумению, чьему-то преступному упущению не уничтожено в 1941—1943 годах. А хуже всего — восстановления не планируется.

Невозможно в наших условиях вернуть все как было. Разве что приближенный к косметическому ремонт. И то не везде. Да и памятником архитектуры, носителем исторической памяти то или иное ремонтируемое сооружение уже не будет. Что касается разрушенных российскими снарядами, бомбами и ракетами городов, городков, поселков и сел… После Второй мировой на это бросались бюджеты из казны огромного Союза, оккупированного Россией. Надеяться на аналогичную помощь из казны коллективного Запада бесполезно. Ведь если там нет достаточных средств на оружие для Украины — условную Попасную из руин ни одна заграница не поможет поднять. Не говоря уже о разбитых деревнях той же Киевщины.

Допускаю, после победы наша страна станет компактнее. С поврежденных территорий переселить остатки людей гораздо проще и дешевле, чем развивать сами территории. Отдельные объекты можно восстановить. Однако уничтоженные и украденные ценности не вернуть. Наконец, есть определенная надежда на то, что лица у власти в Украине научатся и больше ценить и уважать человеческий капитал, и считаться с гражданами. Вот единственный действенный способ постепенно восстановить послевоенную страну.

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