В ближайшие 10 лет. Что будет с РФ и какие процессы ждут нас 26 мая, 14:53 NV Премиум

Политическая программа РФ — это программа восстановления Советского Союза в границах 1991 года

Идея размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь прежде всего заключается в политическом контексте: «Вот мы такие же, как США. Мы супердержава. Если США могут размещать свое оружие на территории других государств, мы тоже можем размещать свое ядерное оружие на территории других государств. У США есть союзники, у нас есть союзники».

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Если вспомнить известный советский литературный образ, это борьба Эллочки-людоедки с миллиардершей Вандербильт. Есть такой курс, я бы сказал, военно-технического сотрудничества, и у Эллочки-людоедки будет такой курс. Хотя Беларусь исходит сейчас из тех договоренностей, которые были достигнуты в 1990-е годы о выводе ядерного оружия с территории этой страны, однако, мне кажется, что после 2014 года о Будапештском меморандуме говорить не стоит. А сама Беларусь, очевидно, не нуждается в каких-то гарантиях от США, Великобритании или Франции, а полностью находится под ядерным зонтиком РФ. На мировую политику это никакого впечатления произвести не может. Это просто мало кого заинтересует. Это пропагандистская игра со всеми составляющими.

Ответное размещение тактического ядерного оружия дополнительно в странах НАТО может быть связано не столько с Беларусью, сколько с общей оценкой опасности, исходящей от РФ.