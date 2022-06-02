Срочная задача для Европы 2 июня, 12:14 Цей матеріал також доступний українською

Европа обязана разработать эффективную политику в сфере безопасности и обороны, а также создать потенциал, необходимый для ее реализации

Война России против Украины вынудила Евросоюз заняться решением давних стратегических проблем. Наиболее срочная задача — покончить с зависимостью Европы от импорта энергоресурсов из России. Этот процесс уже начался, в частности вводится поэтапное нефтяное эмбарго, которое достигнет уровня 90% к концу года.

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Если же говорить шире, Европа обязана разработать эффективную политику в сфере безопасности и обороны, а также создать потенциал, необходимый для ее реализации. Хотя эта амбициозная цель сама по себе не нова, у нее появился новый стимул. Российская война показала, что нам необходимы решительные изменения — нам нужно активнее объединять оборонные инвестиции. Это главный вывод дискуссий об обороне, состоявшихся на этой неделе в Европейском совете.

Не бывает двух идентичных политических проблем. Иногда проблема кажется настолько новой и беспрецедентной, что ее невозможно решить, пока не будет завершена надлежащая оценка изменившегося ландшафта. А иногда решения известны, но нет ресурсов для их реализации. Дискуссии о европейской безопасности и обороне можно отнести к третьей категории: диагноз и рецепты известны, но наблюдается дефицит политической воли.

Многие годы — даже десятилетия — мы знали, что расходы европейских правительств на оборону слишком малы и слишком фрагментированы. В результате нам не хватает военного потенциала, чтобы гарантировать собственную безопасности или выполнять роль дееспособного партнера НАТО. Нам нужно тратить больше, и нам нужно тратить больше коллективно.

Годами многие европейские политики, институты, министерства обороны, аналитические центры и другие организации публиковали доклады и предложения с призывами увеличить оборонные расходы и повысить их качество. Эти призывы отражают ясный и твердый консенсус среди экспертов по этому вопросу. Кроме того, в 2004 году ЕС создал Европейское оборонное агентство (EDA) с целью поддержать страны-члены совместными проектами исследований, разработок и госзакупок.

Однако после финансового кризиса 2008 года многие страны сократили оборонные расходы и долю бюджета, выделяемую на совместные инвестиции в безопасность. С тех пор правительства слишком часто ограничивались лишь разговорами о коллективных расходах, одновременно продолжая отдавать приоритет национальным госзакупкам (зачастую по политическим причинам, например, для поддержки отечественных отраслей и занятости).

Чистый результат оказался драматическим. В период с 2009 по 2018 годы сокращения оборонных расходов странами ЕС привели к их совокупному дефициту в размере 160 млрд евро. Ситуация усугубляется тем, что многие другие страны в мире вырвались вперед. За последние 20 лет совокупные оборонные расходы ЕС увеличились лишь на 20%, а в США — на 66%, в России — почти на 300%, в Китае — на 600%. Еще тревожней то, что Европа достигла нового дна в 2021 году, когда всего лишь 8% расходов на технику и оборудование было направлено на совместные инвестиции. Это очень далеко от целевого уровня 35%, установленного самими странами ЕС.

Мы, европейцы, обычно принимаем трудные решения лишь тогда, когда уже попробовали все остальные

Недостаток такого финансирования и отсутствие сотрудничества обходятся странам ЕС (то есть налогоплательщикам) в десятки миллиардов евро в год из-за дублирования расходов и их неэффективности. Так не должно быть. Нам вполне по силам изменить нынешний курс, и мы уже знаем, как это сделать. Разработав программу Стратегический компас, институты ЕС и все 27 стран-членов создали дорожную карту. У нас уже есть инструменты и механизмы (начиная с программы Постоянного структурированного сотрудничества и Европейского оборонного фонда), помогающие странам ЕС осуществлять исследования, разработки и инвестиции более скоординированным образом.

Однако необходимы и другие элементы. Мы обязаны обеспечить финансовые стимулы для проведения совместных закупок и переходить к более стратегическому программированию. Кроме того, нам нужно укреплять оборонную промышленно-технологическую базу ЕС, поддерживая исследования и разработки, а также используя потенциал революционных новых технологий. На этой неделе я проинформировал европейских лидеров, когда они одобрили данный подход, что Еврокомиссия и агентство EDA могут помочь с такой координацией.

Да, в европейской политике уже превратились в клише заявления, что у нас нет политической воли для применения имеющихся у нас инструментов. Но, как правило, клише верны. Мы, европейцы, обычно принимаем трудные решения лишь тогда, когда уже попробовали все остальные и столкнулись с острым кризисом.

Эти условия сегодня явно выполнены. Мы видим, как Россия ведет брутальную агрессивную войну против Украины. Войну, которая подчеркнула уязвимость самой Европы, обнажив давнишний дефицит ее оборонного потенциала, а также новые нужды (например, необходимость пополнять наши истощившиеся запасы). Кроме того, этот кризис разразился на фоне иных многочисленных угроз в соседних регионах и за их пределами. Европейским интересам брошен вызов во всех стратегических сферах, включая морское, кибер- и космическое пространства.

Нам нужно разрабатывать средства для нашей защиты в этом опасном мире. Для этого потребуется не просто увеличение оборонных расходов, но и повышение качества оборонных расходов. Чтобы гарантировать нашу коллективную безопасность, мы должны больше инвестировать вместе.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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