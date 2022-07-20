Выступать или не выступать? Что если рядом с вами на сцене — россияне? 20 июля, 09:19 Эксклюзив НВ

С 24 февраля внимание мировой культурной сцены обострилось как никогда. Еще никогда в своей истории украинцы не получали столько запросов от фестивалей, конференций, выставочных, академических и профессиональных организаций

Це було б прекрасно, якби не фатальна ціна, яку Україна за це платить: життями, економічною трощею, демографічним проваллям. Війна ставить набагато гостріші етичні й політичні питання і перед самими українськими учасниками, і перед усіма організаторами згаданих міжнародних платформ. Найгостріше з них — як бути з потенційними російськими учасниками та їхньою присутністю на всіх цих подіях? Які моральні, політичні і практичні наслідки це має для запрошених українців і для міжнародної сцени? Відтак, що робити?

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У перші ж дні після російського вторгнення українські організації, зокрема, Український інститут і Мистецький арсенал, видали заклик до міжнародної культурної спільноти бойкотувати представників російської держави і російського капіталу, відмовившись від усіх форм співпраці з ними. Цьому було багато очевидних причин: не можна заохочувати агресора, сідаючи з ним за один стіл, треба не допустити подальшого використання російської культури як зброї, необхідно донести до світових організацій, що настали докорінні зміни і «бізнес як завжди» більше не можливий.

Але була ще одна причина, яка видавалася вагомою особисто мені: самі російські інтелектуали повинні глибоко зрозуміти, які жахливі наслідки має російське вторгнення до України і для їхнього суспільства теж, та почати діяти — виконувати свій обов’язок саме в якості інтелектуалів.

Бо в чому полягає призначення інтелектуала? Це така людина, яка володіє ґрунтовним гуманітарним знанням і має обов’язок саме з цих позицій коментувати суспільну реальність. Виступати таким собі етичним реєстратором і політичним каталізатором — у сенсі, підштовхувати широку публічну дискусію про стан справ у своєму суспільстві. І росіяни повністю це завдання провалили. Виявилося, що в Росії немає інтелектуалів. Є письменники, історики, філософи, але вони ампутовані від свого суспільства та не мають на нього впливу. І що гірше, здебільшого не мають сміливості за цей вплив боротися. Вони готові виступати на всіх західних майданчиках, скаржачись на свою долю, але не готові бути дзеркалом своєму суспільству. Отже в самого цього суспільства немає саморегулювального механізму контролю своїх демонів.

Варто розрахувати баланс цінності конкретної події для просування українського голосу

А тепер уявімо, що знаючи все це, українські потенційні учасники отримують запрошення на міжнародний форум і з’ясовують, що організатор не дослухався до заклику відмовитися наразі від залучення російських учасників і питання стоїть так: бути присутніми поруч з росіянами чи уникнути участі?

На українській культурній сцені встановився досить широкий консенсус, який порушують лише зрідка і то більше через недогляд, ніж спеціально: неприпустимо виступати поруч із росіянами, жодними. Не варто легітимізувати нині російський голос, яким би він не був. Навіть витіснені зі своєї країни російські діячі мають основне завдання — осмислювати і міняти своє суспільство, а не лише представляти себе в якості його жертви. Це чи не єдина гідна позиція зараз, а цифровий світ дарує широке коло можливостей.

Складніше зі складом учасників цілих фестивалів чи конференцій: що, якщо без цього фестивалю український голос залишиться непочутим, але тут заявлені виступи російських учасників? Не прямо на одній панелі з вами, але в програмі. В такому разі можливі кілька стратегій.

Насамперед варто прямо поінформувати організаторів, що запрошуючи росіян до виступу поруч з українцями, вони фактично садять за один стіл агресора і жертву. Це урівнює їхній досвід, по суті відкидаючи розрізнення між добром і злом. Таким чином агресор заохочується до подальших нападів. Це також ще раз завдає болю тому, хто вже страждає, а всі українці нині охоплені болем, якою би життєрадісною і невимушеною не була їхня поведінка на позір.

Якщо ж українці відмовляються від цього нехай ненавмисного акту символічного насильства вже з боку необачних організаторів, то все це знову заглушує український голос. Не хочете терпіти — вас немає. Це добре впізнаваний ряд аргументів щодо колоніальних тактик впливу на підкорені народи, тема на міжнародній культурній сцені дуже добре знана, тому зазвичай вхоплюється легко, хоча, буває, що й заперечується відчайдушно. Інколи навіть ця аргументація не спрацьовує.

Тоді варто розрахувати баланс цінності конкретної події для просування українського голосу. Якщо значення велике, можна погоджуватися і тоді все вищенаведене викладати публічно на початку свого виступу. Пояснювати, чому ось конкретно я погодилася чи погодився на цей виступ попри те, які моральні наслідки має присутність поруч російських спікерів. Це щось типу політичної заяви, яка ставить у незручне становище всіх: організаторів, вас, аудиторію, але що ж — ще гірше було б нормалізувати урівнювання українського і російського голосів просто посеред геноцидальної атаки на українців з боку росіян. Десь у такій логіці, хоча і в інший спосіб, діє, наприклад, наш постійний представник при ООН Сергій Кислиця — його гострі виступи мало кого лишають байдужим.

Ну і третій підхід, який описав ректор Київської школи економіки Тимофій Брік під час публічної розмови в Мистецькому арсеналі «Наше велике переселення»: брати владу в свої руки. Це значить створювати власні дискусійні майданчики, мати амбіцію бути радше редактором, ніж дописувачем до міжнародних журналів. Оце останнє - найскладніше, оскільки вимагає і фахової глибини, і визнаності на міжнародній арені, і ресурсів. Саме через дефіцит ресурсів такий підхід може бути наразі лише точковим. Однак і це метод, а влучна точковість — часом краще, ніж суцільне покриття. Тут вимальовується інший сюжет — стійкість наших інституцій, які би мали ці майданчики створювати, і ризик їхнього затухання, проте це тема для іншої розмови.

Перед нами ще багато таких викликів і багато подібного аналізу. Сподіваюся, що нам в Україні вистачить мужності, холодного розуму і стійкості обговорювати їх знову і знову, шукаючи найкращого балансу і для свого суспільства, і для міжнародної спільноти.

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