Разбор ситуации вокруг Херсона. Почему Путин все же решил вывести войска 18 ноября, 11:05 Эксклюзив НВ

Это будет «соленый» обзор: иными словами, обзор, полный сарказма

Не успел я закончить и опубликовать новую часть моего обзора воздушной войны в Украине, как уехал на неделю в Великобританию. Впрочем, за последние семь-восемь дней произошло много всего, поэтому сначала попытаюсь нагнать последние события, а потом вернусь к воздушной войне.

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Это будет «соленый» обзор: иными словами, обзор, полный сарказма, а всегда есть много людей, которым это не нравится. И тут я отказываюсь от ответственности: вы читаете это исключительно на свой страх и риск, и я не собираюсь брать на себя ответственность за любой ущерб, причиненный логикой или разумом.

Херсон

Начну с темы «Херсон», потому что у меня есть отличные новости!

Благодаря Путину примерно с 7−8 ноября у нас есть четкое определение слова «навсегда»… по крайней мере, когда речь идет о путинской России.

В России при Путине навсегда означает 42 дня.

Примерно столько времени прошло между тем, как Путин объявил Херсон навсегда частью Российской Федерации, а затем приказал вывести российские войска с западного берега Днепра и, следовательно, из Херсона. Навсегда. И, надеюсь, это не путинское «навсегда».

Теперь, конечно, педанты поправят меня и скажут что-то вроде, но эй, это же Шойгу, т. е. Keystone cops в Москве или то, что большинство из вас знает как «Министерство обороны России», — отдали приказ об этом выводе. Опять же, когда это было — 7 или 8 ноября?

Это серьезный вопрос для тех, кто (пока еще) так думает. После восьми месяцев, когда Путин делает все, что в его силах, для планомерного уничтожения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВСРФ) — в первую очередь путем их развертывания в нарушение доктрины, на базе которой они организованы, оснащены и обучены, и в нарушение почти всех русских «правил ведения войны», проповедуемых как догмы каждому курсанту любого российского военного учебного заведения, — вы все еще хотите убедить меня в том, что последнее слово в этом отношении может быть за кем-то еще, кроме Путина? Что виноват в этом кто-то другой, кроме Путина?

Если да, то у меня есть два Феррари на продажу. Конечно, на первый взгляд они могут выглядеть как одна Vespa Sfera 50 25 лет от роду, но, эй, их две, и они красные, и цена на них — это уникальный шанс для вас.

Но я отвлекся.

Путин был вынужден принять эту реальность

Уже примерно с 9−10 ноября все возможные конспирологи заняты поиском около 1 482 089 причин, стоящих за решением Путина. Все хорошо, но есть простой факт, что ВСРФ сбежали, потому что не смогли удержать там даже 20−30-тысяч солдат («или около того», оценки их численности разнятся). Не говоря уже о том, чтобы сделать то же самое с городом и областью с населением около 500 000 человек. И это накануне зимы.

Потому что ВС РФ больше просто не могли удерживать Херсон, и даже Путин был вынужден понять и принять эту реальность. Не могли, потому что не было возможности снабжать их необходимыми боеприпасами, едой и подкреплением. А не могли они обеспечить их снабжение, потому что не могли ежедневно доставлять через Днепр необходимый минимум в 300−400 грузовиков с боеприпасами и прочими припасами.

И знаете, это так трудно понять, потому что теории заговора понять легче, чем простые факты о войне, такие как пропаганда, логистика или эта ужасная штука под названием «логика». Неа. Вместо этого это был «согласованный вывод». «Соглашение ФСБ и ЦРУ». «США одобрили это».

Э-э… по крайней мере, спросите себя: с каких это пор Путину нужно «согласие ЦРУ» для всего, что он делает? Если да, то почему у Трампа были разногласия с ЦРУ во время его пребывания на посту?

Стратегия

И это подводит меня к актуальному вопросу: из того, что известно, Минобороны РФ потребовали разрешения на отход из Херсона больше месяца назад (если не раньше). Почему Путин «тогда» отказался от грандиозного разрешения, и только сейчас изменил свое мнение?

С геостратегической точки зрения было очевидно, что Херсон взяли с помощью предательства, и в то время Путин рассчитывал «обезопасить» всю Украину — или, по крайней мере, большую ее часть — за «несколько дней». Действительно, в то время ожидалось, что его Дирлевангеры доберутся до Одессы, а затем проложат «коридор» вплоть до самопровозглашенного «Приднестровья» и Молдавии. Было очевидно, что Херсон тогда удерживали, потому что он был полезен Путину — как инструмент пропаганды для его телевизионщиков в России, а может быть, и как сделка для возможных переговоров. Однако это было несколько месяцев назад. После того, как украинцы остановили это наступление в Николаевской области еще в начале марта, вариант «наступления на Одессу» был исключен.

По крайней мере, с тех пор, как летом прошлого года ВС РФ не смогли распространить свой контроль на всю Херсонскую область, а потом им пришлось начать строить укрепления вокруг нее, не говоря уже об украинских усилиях по перехвату российской логистики, — Херсон стал обузой.

В конце концов, как мне кажется, старый гэбист в Путине все еще надеялся на «нашего человека в США» — которым несомненно был Дональд Трамп, желая реализовать свою идею «красной волны» во время промежуточных выборов в США. Что ж, Трамп потерпел неудачу, и Путину пришлось действовать.

Конечно, нет никаких убедительных доказательств того, что это стало причиной того, что Путин в конце концов сдался. Положа руку на сердце: вряд ли мы вообще когда-либо получим хоть какие-то доказательства этому. Однако, когда читаешь такую ​​лекцию, как «Люди Путина: как КГБ вернул Россию, а затем взялся за Запад», — а затем, видишь, как скоро после провала Трампа Путин объявил о своем решении отступить, это имеет большой смысл.

(…точно так же, как он не вторгся в Украину 20 февраля 2022 года, как первоначально планировалось, а через четыре дня — и это потому, что Пекин сказал ему воздержаться до конца Олимпийских игр…)

Преследование

Затем ВС РФ покинули Херсон в относительном «порядке». Примечательно, и, вероятно, потому, что Путин публично заявил, что Херсон — это «Россия навсегда» — уезжая, русские уничтожили все, что еще было нетронутым из инфраструктуры: водоснабжение, электроснабжение, Антоновский автомобильный мост, что угодно… в общем, «порядок означает, что русские оставили после себя «лишь» около 10−15% своих войск и относительно немного тяжелой техники. Другими словами: отход был организованной операцией, проведенной — при данных обстоятельствах — в полном порядке.

Точных цифр у меня пока нет — в первую очередь потому, что ВСУ пока заняты расчисткой всего этого беспорядка, и потому, что это, скорее всего, займет как минимум еще месяц (если есть сомнения: разбор оставленной тяжелой техники, оставленной ВС РФ в восточном Харькове, продолжался до октября, в то время как обезвреживание там всевозможных российских мин займет годы). Однако нет никаких сомнений в том, что масса войск ВС РФ, ВДВ и сепаратистов, которые раньше находились в Херсоне, ушли оттуда.

Логичный вывод: воевать они будут где-то еще — начиная с восточного берега Днепра.

И вот пыль от их ухода еще не осела, когда — еще 12−13 ноября — появились первые слухи о переходе украинцев через Днепр в нескольких местах.

Это было немедленно объявлено «необоснованными слухами»; на самом деле «невозможными». Ведь мы все «знаем», уверены на 1000%, что русские уже несколько месяцев строили три линии обороны вдоль восточного берега Днепра. Поэтому «невозможно», чтобы ВСУ высадили морской десант на Кинбурнской косе и, видимо, закрепили его «где-то между Геройским и Рыбальским. Прежде всего невозможно, чтобы по состоянию на 13 ноября украинцы форсировали Днепр в районе Новой Каховки, примерно в 20 км юго-восточнее. «Никоим образом».

На самом деле: это более чем «вполне возможно». Это даже «совершенно логично. Что-то вроде «Правила № 1» в войне на случай, если противник отступает, — держать этого врага в состоянии отступления. То есть бросить свои войска вперед, в «погоню», и заставить противника отойти еще дальше.

В восточном Харькове мы видели, что происходит, когда ВСУ «выдыхаются» в такой ситуации: ВС РФ выиграли время, чтобы ввести подкрепление и установить новую линию фронта. Конечно, это может продолжаться недолго, но это есть, и потребуется время — и ценные жизни — чтобы снова все это разрушить. Так что лучше направить части ВСУ в погоню за отходящими русскими — да, «за Днепр и дальше на восток».

Это «рискованно»? Да нет. Опасно, если мчишься сломя голову, без необходимой разведки. Однако это не так опасно, если учесть, что ВСУ никогда не предпринимает такого рода наступления без хорошей разведки; не имея представления о «позиции», «состоянии», «возможностях и намерениях» русских. Тем более, если принять во внимание близость этой части Украины к Черному морю и, следовательно, множество разведывательных средств НАТО.

Другими словами: Генштаб Украины и Южный ОК знают, что делают и зачем торопят свои части в наступление за Днепр. И будьте уверены: ни один здравомыслящий российский военный, даже лейтенант, только что окончивший военную академию, никогда не позволит украинцам установить плацдарм на восточном берегу Днепра, если только будет иметь средства предотвратить это.

Это может сделать только Путин — потому что он «государственный деятель», которому наплевать на реальность: он — популист, удерживающийся у власти с помощью коррупции, пропаганды и теорий заговора.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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