Эта война надолго. На чьей стороне перевес сил? 4 июня, 14:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Когда нынешняя фаза битвы за Донбасс завершится, скорее всего, это будет просто конец начала

Рассматривая нынешнее положение войны в Украине, стоит помнить, что предположение российских командиров, когда они начинали свою «специальную военную операцию», заключалось в том, что все будет завершено в течение двух недель. Смелые предположения. Теперь им предстоит затяжная битва на истощение, которая может продолжаться годами.

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Что касается личного состава, то россияне направили в Украину 110 из своих 190 батальонных тактических групп (БТГ). Примерно треть из них направлена ​​в зону, которую украинцы называют «операцией объединенных сил», которую мы знаем как Донбасс. Теперь их намерения состоят в том, чтобы окружить и уничтожить крупные обороняющиеся украинские силы. До сих пор дела в этом направлении продвигались у них очень медленно и тяжело.

27 мая давно оспариваемый город Лиман перешел к России, и продолжаются бои по завершению окружения Северодонецка и его города-побратима (за рекой) Лисичанска. За последние несколько недель не было никакого крупного прорыва, а скорее серия кровавых коротких подъемов.

В русском стиле нет изящества — и не ожидалось. Это изнурительные артиллерийские сражения, обстрелы траншейных систем и зданий и уличные бои.

Потери очень высоки. По самым скромным оценкам общих потерь России, с 24 февраля они потеряли убитыми больше солдат, чем за десять лет боевых действий в Афганистане. Это означает, что из боя было выведено более 40 000 человек, включая раненых.

Что касается российской техники, то уничтожено не менее 736 танков, более 1200 боевых бронированных машин и боевых машин пехоты, а также 27 боевых самолетов и не менее 42 вертолетов. Потери, вероятно, будут выше, возможно, намного выше в случае с танками и бронетехникой.

Украина планирует вернуть утраченные земли

Некоторые комментаторы задаются вопросом, «сломаны» ли российские вооруженные силы. Это несколько преждевременная оценка. Тем не менее, после того, как этот этап завершится — безусловно, в ближайшие несколько недель — российские войска не смогут вести какие-либо крупные наступательные действия на Донбассе и займут оборонительные позиции, пока они будут перегруппировываться.

Украинцы также несут страшные потери. 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно убивают от 50 до 100 военнослужащих. Мой знакомый украинец с хорошими связями недавно сказал мне, что в некоторые дни цифры, вероятно, намного выше.

При нынешнем положении вещей, если русские преуспеют в своих теперь очень ограниченных целях по обеспечению полного контроля над Донбассом в дополнение к другим своим достижениям, мы сможем увидеть, куда повернет эта фаза войны. Зеленский заявил: «Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, они ошибаются. Донбасс будет украинским».

С другой стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Донбасс является «безусловным приоритетом». Это тупик, и выход из него только один: продолжение борьбы. Война, скорее всего, будет продолжаться долго.

Думая о долгосрочной перспективе

Украина планирует вернуть утраченные земли. Ясно, что их армия должна будет восполнить человеческие потери в своих рядах новобранцами и переоборудовать старые, разоренные части новой техникой. Для этого нужно будет создавать новые бригады и батальоны.

В дополнение к оружию, уже поставленному США и остальной частью НАТО, им потребуются высокоточные ракетные системы большой дальности для нанесения ударов по российским линиям снабжения, а также гораздо более высокоточная артиллерия, чтобы противостоять российскому превосходству.

Точно так же и в воздухе ракеты, которыми сейчас располагают украинцы, могут в некоторой степени ограничить свободу России над украинскими территориями, но не могут бросить им вызов на большие расстояния. Вот почему США рассматривают возможность поставки Украине ракет Patriot, мощных зенитных ракет средней дальности, которые впервые стали известны во время войны в Персидском заливе 1990−1991 годов. Они способны поражать российские самолеты на некотором расстоянии в тылу.

Но потребуются месяцы, чтобы обучить экипажи и интегрировать все эти новые системы — если Украина вообще их получит — в украинские вооруженные силы.

Вдали от котла Донбасса Беларусь бряцала своей несколько ржавой саблей, направляя войска к границе с Украиной. Это вряд ли обеспокоит Киев. Президент Беларуси Александр Лукашенко прекрасно понимает, что войска могут понадобиться ему дома для укрепления своего шаткого режима.

Армия находится там, чтобы удерживать часть украинских сил на севере, «фиксируя» их у границы, чтобы они не могли усилить другой сектор. На юге россияне вряд ли пройдут дальше, чем сейчас, у них просто нет для этого необходимых сил.

Битва за Одессу

Наконец, военно-морское измерение этой войны иногда отодвигается на второй план, за исключением таких зрелищ, как потопление «Москвы», флагмана российского Черноморского флота, или сражений за Змеиный остров. Обе эти операции были частью попытки оспорить доступ к морю через портовый город Одесса.

Бывший верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе адмирал Джеймс Ставридис был прав, когда сказал, что «разблокировать Одессу так же важно, как поставлять оружие Украине». Наличие работающего порта на Черном море — это разница между Украиной, блокированным и не имеющим выхода к морю, терпящим неудачу государством, и державой, восстановившей свой прежний статус торговой державы.

Именно это может вскоре поставить Одессу в центр внимания, поскольку НАТО рассматривает возможность конвоирования международных торговых судов в порт и из порта. Такое решение, маловероятное в ближайшее время, но, возможно, неизбежное в долгосрочной перспективе, сопряжено с большим риском.

Это крупная европейская война глобального и исторического значения, в которой задействованы все военные измерения (сухопутное, морское, воздушное, кибернетическое и космическое) и где ставкой является национальное выживание. В отсутствие решительной и полной военной победы и каких-то уступок, что маловероятно, война будет продолжаться. Когда нынешняя фаза битвы за Донбасс завершится, скорее всего, это будет просто конец начала.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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