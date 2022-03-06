Война Путина против Украины. Почему я так ошеломлен 6 марта, 21:15 Цей матеріал також доступний українською

За восемь дней до вторжения России в Украину я написал материал, в котором утверждал, что войны не будет. Я был в этом настолько уверен. Как же сильно я ошибался. Как я мог так ошибиться?

24 февраля мир изменился. То, что, как мне казалось, никогда не случится, произошло. Россия объявила войну Украине.

Я не чувствовал такой печали много лет. Ощущение, словно умер кто-то из близких. Но я сижу в удобном кресле, пью кофе и пишу, в то время как в Украине таких, как я, бомбит российская артиллерия. Еще недавно они ходили в рестораны, ТРЦ и беззаботно проводили время со своими семьями, а теперь прячутся в метро при первом звуке воздушной тревоги. Сотни тысяч людей были вынуждены бежать в другие регионы страны или за границу.

Должен признаться, Украина — это все, о чем я могу сейчас думать. Я не хочу писать об инвестициях. Последние несколько дней я пишу по четыре-пять часов в день. Это мой способ справиться с трагедией и постоянным стрессом. Некоторые пьют, некоторые курят, а я пишу.

Почему я был так ошеломлен этой войной?

За восемь дней до вторжения России в Украину я написал материал, в котором утверждал, что войны не будет. И был в этом настолько уверен. Как же сильно я ошибался. Как я мог так ошибиться? Чем больше знаешь о ситуации, тем больше вероятность того, что ты ошибаешься.

Позвольте мне рассказать вам о моем детстве в России. Я и все мое окружение ненавидели нацистов всеми фибрами души. Каждый фильм, снятый в Советском Союзе, был о Второй мировой. Многие из этих фильмов были черно-белыми. Я говорю не просто о цвете фильма, а об отсутствии двусмысленности в их послании: без провокаций нацисты вторглись в Советский Союз. Русские были хорошими, мужественными, честными, мирными людьми. Немцы были бессердечными, злыми, бездушными захватчиками, убивавшими невинных русских. Русские были хорошими. Немцы были плохими.

Напоминания о Второй мировой войне были не только в кино. Мы изучали ужасы Второй мировой в школе, а еще было 9 мая, празднование Дня Победы, дня, когда капитулировала Германия, 9 мая 1945 года. В отличие от Дня независимости в США, который является всего лишь предлогом для барбекю и продажи диванов с 30%-й скидкой, 9 мая было по-настоящему дорогим для всех. Мы все выходили на улицы, чтобы отпраздновать его. Мы все знали кого-то, кто воевал или погиб во Второй мировой войне, и большинство наших родителей пережили все ее ужасы. Вторая мировая для русских — это не просто запись в учебнике истории; эти воспоминания и уроки глубоко укоренились в русской культуре.

Не бывает бывших диктаторов, бывают только мертвые диктаторы, и Путин это знает

Это первая причина, по которой война с демократической Украиной казалась непостижимой. Даже после того, как это произошло, мой разум все еще отказывался признавать то, что в четыре утра — в тот же час, когда Германия напала на Советский Союз в июне 1941 года — Россия вторглась и начала бомбить Украину. Это делает Россию таким же агрессором, как нацистская Германия — поведение, которое мы презирали всю нашу жизнь.

Советский Союз был плавильным котлом. Возьмем, к примеру, мою семью. Три четверти моих предков, включая мою мать, родились в Витебске, маленьком городке в Беларуси. Отец моего отца родился в Павлограде, городе в Украине — он был подполковником, воевавшим во время Второй мировой войны в советской армии. Мой отец родился в Москве. Я родился в Саратове, городе на Волге, куда семья моей матери была эвакуирована во время Второй мировой войны. С младенчества и до 18 лет, мы жили в Мурманске, на крайнем северо-западе России. Был ли я русским, украинцем или белорусом? Добавьте еще в эту смесь тот факт, что я еврей, и все станет еще более запутанно. (Я задавался этим вопросом в прошлом и пытался ответить на него здесь). Самое главное, я не исключение, а правило (за исключением того, что я еврей).

По сей день, когда я говорю «Россия», я говорю не только о географической территории России, но и обо всем Советском Союзе. Я имею в виду все славянские страны, включая Россию, Украину и Беларусь. Эти страны имеют общую культуру. Мы смотрели одни и те же фильмы, пели одни и те же песни, смеялись над одними и теми же шутками и даже говорили на одном языке. Мы считали людей из этих республик «русскими плюс». Плюсом было то, что у них были свои культуры и языки, но русский язык и культура были нашим общим знаменателем. Такова была и остается перспектива моего и старших поколений, выросших в Советской России. Я уверен, что сегодня его не разделяют граждане других славянских стран, о которых я говорил выше.

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Славяне даже выглядят очень похоже. Вы вряд ли сможете отличить украинцев, белорусов и русских. Этот момент очень важен.

Я помню, как посетил Музей Холокоста в Иерусалиме и услышал историю о группе еврейских беженцев из Советского Союза, направлявшихся в Японию во время Второй мировой войны. Япония и Германия сражались на одной стороне, но Япония не приняла немецкую арийскую идеологию, которая хотела очистить человеческую расу от евреев.

Германия потребовала, чтобы японцы отправили этих еврейских беженцев в Германию. Японцы были несколько озадачены такой просьбой. Они спросили евреев: «Почему немцы так вас ненавидят?» Ответить на этот вопрос пришлось раввину, руководителю группы. Только представьте себя этим раввином и ощутите всю тяжесть этого вопроса. Ваш ответ решит судьбу сотен людей, многие из которых ваши родственники. Раввин несколько минут подумал и ответил: «Они ненавидят нас, потому что мы похожи на вас». Этот блестящий ответ спас жизни этих людей, они не были отправлены в Германию.

Это запрограммировано в наших генах, нам легче убивать (да, это именно то, что представляет собой война) людей, которые не похожи на нас (из другого племени). Мы куда больше сочувствуем людям таким же, как мы, ровно так же, как мы всегда отдадим предпочтение нашей семье, а не незнакомцам. Теперь, соедините общую ненависть к нацистам, общую культуру и физическое подобие, и вы поймете, почему эта война была невообразима для любого, кто провел какое-то время в Советском Союзе.

Ещё одна вещь, которую я пропустил.

Россия, которую я знал 30 лет назад, исчезла. Огонь демократии, который был зажжен Перестройкой, погас десять лет спустя. Сегодня диктаторский режим Путина начинает напоминать сталинскую Россию 1937 года или гитлеровскую Германию 1939 года.

Мой отец всегда говорил, что русские могут скептически относиться к своему правительству, но они любят своих лидеров до смерти. Я смотрел интервью с историками, изучавшими Сталина, и они убеждены, что было просто невозможно предсказать, что Сталин превратится в деспота, поддерживаемого культом личности, который убьет миллионы русских. Я также читал интервью с людьми, которые хорошо знали Путина, и не было никаких признаков того, что он превратится в того диктатора, каким он является сегодня.

Но цитата английского историка Дальберга-Актона о том, что «власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно», подобна неизменному закону человеческого состояния. Через некоторое время неограниченная сила отравляет душу каждого. Вы начинаете срезать углы для достижения результатов, которые принесут еще большее благо. Мало-помалу использование таких коротких путей становится нормой. Верховенство права становится неудобством, которое вы либо игнорируете, либо меняете по своему усмотрению.

Люди из вашего окружения могут быть и хорошими людьми, но они боятся вас, а соответственно, говорят вам только то, что вы хотите услышать. Вы оказываетесь в окружении подхалимов. Вы теряете связь с внешним миром. Деньги и имущество теряют блеск. Власть — единственный наркотик, который вам нужен. Таким образом, у вас, как у диктатора, только две цели — остаться у власти и получить еще больше власти. Вот почему, несмотря на видимость, в России нет свободных выборов, и любой кандидат, осмелившийся баллотироваться против Путина, либо мертв, либо гниет в тюрьме.

Путин не стал диктатором в одночасье. Он стал президентом демократической России в 2000 году. Но потом он попросил еще немного власти. Люди любили его и давали ему эту власть. Он продолжал просить больше и больше. С каждым небольшим изменением закона страна становилась все менее и менее демократичной. А теперь перемотаем к сегодняшнему дню. Путин — пожизненный диктатор, и ему больше не нужно ничего просить. Он просто берет.

Я тоже пропустил этот момент: я смотрел на ситуацию в Украине с точки зрения России. Но мы имеем дело не с рациональным лидером нации — или, по крайней мере, его рациональность не имеет ничего общего с Россией или геополитикой. Проводя анализ ситуации в будущем, мы должны помнить об этом. Путин не заботится о России, он заботится только о Владимире Путине. Попытаться предсказать, что Путин сделает, чтобы сохранить власть, очень сложно. Не бывает бывших диктаторов, бывают только мертвые диктаторы, и Путин это знает.

Это урок не только для России, но и для любой демократии, включая США. Закон не должен быть разработан лишь для человека, занимающего сегодня должность — как бы вы ни восхищались этим человеком. Никогда не любите своих политиков, если только вы не замужем за ними; вы потеряете свою объективность. Люди меняются — власть развращает их. Кроме того, вы не знаете, кто их заменит. Чудо, что США сохраняли демократию так долго. Мы никогда не должны принимать это как должное.

Я не собирался включать в это письмо музыку — мне сейчас не хочется писать о композиторах. Но потом вспомнил происхождение 7-ой симфонии Дмитрия Шостаковича «Ленинград». Послушайте ее здесь. Шостакович закончил ее в 1941 году. Он находился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), и город был окружен нацистами, заблокирован, полностью отрезан от остальной части России. Немцы бомбили день и ночь. Люди умирали от голода.

Эта симфония начинается мирно — первые 7 минут — это обычная повседневная жизнь. Затем через 7 минут вы начинаете слышать слабый звук барабанов — это немецкая армия, марширующая на Россию. Минута за минутой барабаны растут громче, а потом исчезает мир и начинается война. Эта симфония хорошо изображает иронию и трагедию того, что происходит сейчас. Если бы Шостакович был жив, он бы переименовал эту симфонию в «Киев».

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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