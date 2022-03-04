От таких войн зависит судьба мира 4 марта, 16:05 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Украинская победа даст старт не только новой Украине, но и новой Европе. Не той, что сейчас — комфортной, но сонной. А той лучшей Европе, которую уже представляет собой Украина

Публицист Виталий Портников сравнил нынешнюю войну России с Украиной с советско-финской войной 1939 года. И был прав: несмотря на отличия, имеем похожую ситуацию по сути — успешное сопротивление маленькой страны против гораздо большего врага.

Но есть еще одно, более глубокое сравнение — с войной, которая была матерью всех войн, похожих на советско-финскую. Это греческо-персидская война V века до нашей эры. Тогда небольшое племя греков разбило персидскую армию, которая в несколько раз превышала их по размеру и, казалось, по силе.

Греки победили, потому что были свободными гражданами — персы проиграли, потому что были царскими подданными. С тех пор существует правило: свободные и сознательные люди сражаются лучше рабов и варваров. У последних разве что есть технологические преимущества. В античные и средневековые времена таким преимуществом было количество лошадей на душу населения. Лошадь была мощным военным инструментом, особенно когда войны велись на больших территориях и покрывали большие расстояния. Во времена викингов таким эквивалентом были лодки и корабли. Они позволяли им захватывать и контролировать прибрежные земли или города на больших реках. Но общее правило античности и средневековья: в столкновениях между оседлыми и кочевыми народами выигрывали чаще первые. Здесь пример греко-персидских войн, где свободные граждане побеждали варваров, не действовал. В конце концов, сколько было свободных граждан в средневековой Европе?

Преимущества кочевых народов были сведены на нет с середины XVI века, после так называемой военной революции, связанной в первую очередь с изобретением огнестрельного оружия. Эта революция произошла на Западе и позволила ему в течение следующих трех столетий овладеть всем земным шаром.

Понятно, что имели значение не только технологические преимущества, но и новые более эффективные способы организации и управления обществом. В частности, появление либеральных демократий в XIX в. Есть теория, что либеральные демократии не умеют или не хотят воевать. Она не выдерживает проверки фактами. Сейчас составлена большая статистическая база всех войн, которые велись в ХІХ-ХХ вв. Она показывает, что либеральные демократии воюют так же часто, как и нелиберальные режимы — и, что важно, чаще побеждают.

Российской армии ставят не настоящие цели, а идеологические

У либеральных демократий три преимущества. Первое: они богаче. Богатство не всегда ведет к либеральной демократии, но либеральная демократия почти всегда ведет к богатству. А чем богаче страна, тем лучше ее военные технологии, тем выше шанс на победу. Вторая: либеральные демократии не воюют с собственными народами. Они обращаются с человеческим фактором гораздо ловчее, и уровень военных потерь у них гораздо ниже. И третье: они не воюют между собой. Но зато объединяются против того, кто несет угрозу их образу жизни.

Настоящая проблема либеральных демократий — короткая память. Достаточно трех поколений, чтобы общества забыли, чем на самом деле является война. Возникает иллюзия, что война является не нормой, а исключением в мировой истории. В сознании западного обывателя войны если где-то и есть, то они далеко от нашего дома, и к нашим воротам они никогда не подступят. К тому же комфорт последних 60 лет — начиная с 1960-х — разнежил людей, а киноиндустрия и компьютерные игры создали привлекательный образ войны, в которой ты всегда побеждаешь.

А теперь перейдем к нынешней войне. Путин рассчитывал на быструю победу, поскольку полагал, что либеральный Запад слаб, а Украина является ни чем иным как западной креатурой. Комментировать стратегические просчеты Путина сейчас может каждый. Здесь не нужно быть экспертом.

Эксперты же обращают внимание на возраст пленных и убитых российских солдат. Большинство из них — молодые люди 18−20 лет. Они вряд ли хорошо владеют военными технологиями. Сочетание молодого возраста солдат с высокими технологиями является фактором, резко ослабляющим боеспособность армии. Другими словами, фактор «варвара на коне» — или, говоря современным языком, российского солдата на танке — не действует. Лучшая иллюстрация: фотографии брошенных российских танков и других видов военной техники, застрявших в болотах на севере.

Остается большой загадкой, почему до сих пор не задействована российская авиация. Россия, как говорили эксперты перед началом войны, имеет большое преимущество в воздухе. Вероятной причиной, почему российская авиация до сих пор не в небе, называют страх перед большими потерями. Украинцы воюют хорошо, их система ПВО исправна, и они получили достаточно новой техники, чтобы сбивать самолеты с земли.

Но есть другая причина. Российской армии ставят не настоящие цели, а идеологические. Правила военной тактики требуют, чтобы полевые офицеры отдавали простые приказы: «Стрелять от меня до следующего ближайшего дуба». Здесь же дают приказ одновременно и освобождать, и убивать тех людей, которых идешь освобождать. Если же задействовать авиацию, потери среди мирного населения будут огромными. Но это не означает, что война тогда теряет свой идеологический характер.

Очевидно, что каждое историческое сравнение хромает. И сравнивать современную войну нужно не столько с советско-финской, а тем более с греко-персидской, сколько с недавними российскими военными операциями в Сирии. Главная разница между прошлыми и современными войнами — гибридный характер последних. Одной из характерных черт гибридных войн является ситуация полного хаоса. О чем, кстати, недавно писал один из главных идеологов Кремля Владислав Сурков. Задачей России, признавался он, является экспорт хаоса за свои нынешние границы, чтобы быстрее восстановить то, что он считает историческими границами России — то есть границами до 1917 года.

Разве что хаос является оружием обоюдоострым. Он может действовать против того, кто его использует. Хаос при военных операциях плохо сосуществует с сильной вертикалью власти. Выигрывает та армия, где оперативные решения может принимать каждый, кто имеет лидерские способности, вплоть до рядового солдата. Это хорошо показывает катастрофа Красной Армии летом 1941 г. Лишенные возможности проявить инициативу в бою и ожидая приказов сверху, советские воинские части терпели одно поражение за другим.

В условиях кризиса горизонтальные связи намного сильнее и выносливее вертикальных структур авторитарной власти. Попросту говоря, горизонталь побеждает вертикаль.

Пишу это для того, чтобы сказать: возможное (хотя не до конца выясненное) технологическое преимущество российского войска начисто нивелируется характером современной России. А раз так, то вступает в силу старый закон со времен греко-персидских войн: свободные люди воюют лучше подданных — особенно, когда защищают родную землю.

Есть еще одна параллель между греко-персидской и современной войной: от таких войн зависит судьба мира. Представьте, что было бы, если бы выиграли персы?! А победили все-таки греки. Их победа была победой свободы над деспотией. И из этой победы родилась современная Европа.

Так же сейчас, из украинской победы может возникнуть не только новая Украина — возникнет и новая Европа. Не та, что сейчас — комфортная, но сонная, демократическая, но чрезмерно забюрократизированная. А намного лучше — объединенная европейскими ценностями и более эффективными структурами, та, которую сейчас лучше всего представляет собой Украина.

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