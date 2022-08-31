Учебник истории в войне за будущее 31 августа, 10:51

Почему в речах и статьях главы РФ так много истории? Не только для того, чтобы призванием на прошлое оправдать свою агрессию

Минувшим летом российский президент опубликовал на официальном сайте Кремля статью «Об историческом единстве россиян и украинцев». Ее суть понятна из самого названия. Она была далеко не первой, хотя на этот раз очень пространной, обоснованием ключевого тезиса российской пропаганды об «одном народе». Очередное обращение к видению прошлого Владимир Путин озвучил в речи 21 февраля — за три дня до начала полномасштабного вторжения.

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Почему в речах и статьях главы РФ так много истории? Не только для того, чтобы призванием на прошлое оправдать свою агрессию. Путин уверен, что правильно переписанная история — важный инструмент для победы над Украиной. Она способна переформировать украинцев нужным ему образом. Он руководствуется афоризмом, приписывающимся Бисмарку: «Войну выиграют не генералы, а школьные учителя и приходские священники». Поэтому врагу одинаково нужны в Украине попы русской православной церкви и учителя с правильными учебниками истории.

Книги, в которых Сталин описан как эффективный менеджер, в России распространяют уже двадцать лет. Они помогли сформировать нынешнее российское общество, поддерживающее Путина как продолжателя политики Сталина. Это общество готово закрывать глаза на преступления власти против своих и чужих граждан. Россиян наполняет чувство величия от того, что мир боится их государства. На этих учебниках воспитали поколения тех, кто убивал в Ирпене и Буче, убивает в Херсоне и Мариуполе.

Замена учебников истории на оккупированных россиянами территориях Украины — один из первых шагов новой власти. Так было в Крыму. А в так называемых ДНР и ЛНР сразу приступили к разработке курсов «История Отечества». А уже в 2021-м стотысячным тиражом издали «Историю Донбасса: от древности до современности» и 9-тысячным «Историю Великой Отечественной Войны. Часть 1».

И даже на территории, где россияне лишь несколько месяцев удерживали оккупацию (Черниговская, Сумская, Херсонская области) и не успели еще подготовить собственных книг, они начали изымать из библиотек и уничтожать украинскую историческую литературу. Для этого привлекли российские подразделения военной полиции, которые кроме репрессивных функций выполняют идеологические.

Замена учебников истории на оккупированных россиянами территориях Украины — один из первых шагов новой власти

Россияне спешат, понимая, что опоздали с историческим воспитанием украинцев, которое последние тридцать лет происходило почти без их участия.

Изучение подлинной истории Украины было невозможно в советские времена. Я был среди украинских школьников, которые в дополнение к «Истории СССР» изучали «Историю УССР». Оба учебника, конечно, были об определяющей роли русского народа. Во втором главным акцентом было стремление украинцев воссоединиться с россиянами.

С провозглашением независимости все эти учебники морально устарели и нуждались в немедленной замене. Учителя стали использовать на уроках книги досоветских авторов — Лотоцкого, Аркаса, Грушевского, Крипьякевича.

Роль нового учебника лучше подошла книге «Украина. История» канадского ученого Ореста Субтельного, вышедшей в 1988-м в Торонто. Украинский перевод книги появился спустя три года. Автор вспоминал, что уже начал готовить украинскую публикацию в Киеве, когда в СССР произошел путч ГКЧП. Издатели посоветовали Субтельному бежать со своей книгой в Канаду. Но он решил остаться. А три дня спустя издатели вернулись с предложением публикации книги.

Через несколько лет после провозглашения независимости историки и педагоги в Украине вместе с Министерством образования успели создать полный комплект учебников по истории Украины с древнейших времен до наших дней, от 5-го и до 11-го класса. Наше государство стало первым среди постсоветских республик, которое смогло предоставить учебным заведениям собственные учебники по истории.

Таким образом, Украина начала утверждать свою независимость в истории, свое право на собственный взгляд на прошлое. Ведь большинство людей не читают исторические работы, мемуары или, тем более, сборники документов. Их представления о прошлом формируются в школьные годы, когда, волей-неволей, должен изучать историю как отдельный обязательный предмет. Поэтому в любом обществе главным инструментом формирования представлений о прошлом является школьный учебник истории. Недаром его иногда относят к атрибутам государственности наряду с гимном, флагом, гербом.

Руководство России, придя в себя после коллапса СССР, стремилось восстановить влияние на представления украинцев о прошлом. Чтобы в настоящем вернуть нас под свой контроль. Это делалось посредством кино, литературы, поп-культуры.

А еще Россия активно продвигала идею совместного учебника истории, который якобы должен способствовать лучшему взаимопониманию между народами. У россиян общий взгляд, конечно, означал российский. Навязать его украинцам оказалось сложно, ведь разница в понимании прошлого только усугублялась. Особенно тяжело стало об этом говорить после Оранжевой революции, ускорившей формирование национальной идентичности в Украине.

Мы начали открывать тайные архивы КГБ, распространять правду о преступлениях коммунистов и о героической борьбе участников освободительного движения. Совместить эту историю с российским нарративом восхваления всего советского, очевидно, было невозможно. В 2009-м школьная программа в Украине претерпела еще большие изменения — с курса исчезла святая для россиян тема, «Великую Отечественную войну» заменили «Второй мировой».

Но Кремль сумел политическими способами посредством победы своего кандидата Виктора Януковича на президентских выборах 2010-го утвердиться в украинских властях. И сразу поставленный новоизбранным президентом министр образования Дмитрий Табачник взялся за переписывание украинских учебников. По его личному указанию за «рамками» программы истории оказались Украинские сечевые стрельцы, бой под Крутами, Большой террор и репрессии 1930-х, освободительное движение и деятельность ОУН и УПА, диссиденты, национально-демократическое движение в Украине конца 1980-х — начала 1990-х годов и Оранжевая революция 2004 года. Министр образования Украины также заявил, что «вымарает из учебников бредятину о Голодоморе».

«Вычистка» украинской истории проводилась не для того, чтобы украинские школьники получили учебники с чистыми страницами. Пустоту должен был заполнить новый контент, нужный «стратегическому союзнику» Януковича. Поэтому при содействии Табачника возобновила работу российско-украинская комиссия историков по подготовке совместного учебника. Наработать что-то существенное или тем более реализовать главный проект, ради которого создавалась, комиссия не успела.

Украинцы восстали против пророссийской политики Януковича и заставили его бежать из страны. Путин потерял политические инструменты влияния, поэтому приступил к военным.

Но, несмотря на колоссальное численное и техническое преимущество, не может победить в войне с Украиной. Потому что войны выигрывают не генералы, а учителя истории. А украинские учителя успели воспитать целое поколение граждан и патриотов своего государства.

Те, кто в начале 1990-х читал Субтельного, вместе с теми, кто учился по учебникам уже независимой Украины, сейчас с оружием в руках совместно защищают нашу свободу. И они обязательно победят, вписав свою славную страницу в новый учебник истории.

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