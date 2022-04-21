Кремль не захотел пасхального перемирия и отшатнулся от Азовстали 21 апреля, 22:26 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 21 апреля 2022 года

● Байден дает Украине оружие и закрывает перед русскими порты. Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на $800 млн, о чем и объявил президент США Джо Байден.

● По словам Байдена, новый пакет включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тыс. боеприпасов к ним, а также тактические дроны. Кроме того, США выделят еще $500 млн на экономическую помощь Украине и следом за Евросоюзом запретят российским судам и судам под российским флагом заходить в свои порты.

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● И Литва помогла. Литва передала Украине тяжелые минометы. «Не буду называть количество, но мы передали много», — сказал Арвидас Анушаускас, министр обороны этой страны.

● Штаты разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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● Нужно больше тяжелого. Несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у ВСУ все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с главой испанского правительства Педро Санчесом и премьером Дании Метте Фредериксен (оба прибыли с визитом в Украину): «Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население».

● «Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты. Пока их мало в Украине. Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно», — добавил Зеленский.

● И Дания поддержит оружием. Копенгаген выделит около $90 млн на оружие для Украины, заявила датский премьер Мэтте Фредериксен. «То, что вам больше всего необходимо — оружие. Скажем прямо, мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, и будем это делать в будущем», — уточнила она.

● Шокированы увиденным. Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку (Киевская область). Первый из них — Педро Санчес — опубликовал видео из поселка. «Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один», — написал он.

● Россияне совершили геноцид. Парламент Эстонии единогласно принял заявление о военных преступлениях России в Украине и совершаемом ими геноциде украинского народа.

И Сейм Латвии принял постановлении, в котором преступления РФ в Украине признаются геноцидом украинского народа.

● Состав российского преступления. Россия массово использовала в войне против Украины вакуумные бомбы, а применение химического оружия проверяется, заявил президент Владимир Зеленский.

● Кива — под британскими санкциями. Великобритания ввела новые санкции против российских генералов, которые совершают зверства в Украине, а также людей и компаний, поддерживающих войну.

● Как сообщила пресс-служба британского правительства, под ограничения попали еще 26 компаний и лиц. Среди них: первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Королев; бывший народный депутат ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене; гендиректор Российских железных дорог Олег Белозеров; концерн Калашников — разработчик и производитель армейского снаряжения; Военно-промышленная компания — крупный поставщик оружия и техники для армии; Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии.

● Кремль не захотел пасхального перемирия. Россия ответила отказом на предложение генсека ООН Антонио Гуттериша ввести в Украине 4-дневную Пасхальную гуманитарную паузу. Ранее эту инициативу поддержал Киев.

● Ответ свыше? В Твери загорелось главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института минобороны РФ. По данным российских СМИ, погибли семь человек.

● Мания «Девятого мая». Россия, похоже, очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая. Такую оценку обнародовало Минобороны Великобритании. В ведомстве отметили, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести быстрые и мощные операции.

● Упрямый Азовсталь остановил Путина. Российский диктатор Путин приказал министру обороны РФ Шойгу отменить штурм промзоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. «Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела», — заявил диктатор.

● В укрытиях меткомбината находятся военнослужащие мариупольского гарнизона, в частности полк Нацгвардии Азов, морские пехотинцы, пограничники и полицейские, а также не менее 1000 гражданских: преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.

● Оккупанты не послушались. Враг продолжает бомбардировки мариупольской Азовстали, несмотря на приказ Путина об остановке штурма. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

● Президент США Джо Байден сомневается в том, что РФ контролирует Мариуполь, а также призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из города.

● Морпехи из Мариуполя просят о помощи. Украинские морские пехотинцы, обороняющие Мариуполь, просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы зеленые коридоры для вывода гражданских и раненых с территории завода Азовсталь. Соответствующее заявление сделал их (36-й отдельной бригады морпехов) командир Сергей Волынский. Он пояснил, что на территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие.

● «Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет», — сказал Волынский. И подчеркнул, что российские оккупанты имеют группировку, в десятки раз превышающую число защитников, и продолжают обстреливать и бомбить Мариуполь, используя при этом тяжелые бомбы ФАБ-3000.

● Мариуполь не разблокировать. Из-за постоянных обстрелов гуманитарных коридоров со стороны ВС РФ возможности эвакуировать людей, все еще остающихся в осажденном Мариуполе, на данное время нет. Об этом французскому каналу BFM TV сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что разблокировать город военным путем сейчас также невозможно.

● Донбасс в огне. Третий раз с начала войны вражеское минобороны солгало о захвате Рубежного, пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Теперь честно о том, что происходит. Да, 80% наших территорий сейчас контролируют рашисты. Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично», — написал он в Telegram. Но бои продолжаются, и ситуация может измениться в любой момент.

● За последние сутки российские оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

● Уже 21 тысяча «потеряшек». С начала войны РФ потеряла около 21 тыс. своих солдат. Это данные нашего Генштаба.

● Также оккупанты лишились более 5,6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 829 ед., боевых бронированных машин — 2118 ед., артсистем — 393 ед., РСЗО — 136 ед., средства ПВО — 67 ед., самолетов — 172 ед., вертолетов — 151 ед. и многое другое.

● Зеленскому нужны сильные позиции. Война РФ против Украины может быть завершена прямыми переговорами Владимира Зеленского и Путина, уверяет Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, позиции украинской стороны на этих переговорах должны быть сильными.

● А сам президент Украины считает, что с каждым днем вера в результативность переговоров между Украиной и страной-агрессором теряется.

● И британский премьер Борис Джонсон не верит в результативность переговоров с Кремлем, если проводить их сейчас: «Как вы можете вести переговоры с крокодилом, если он зажал вашу ногу в пасти?»

● Гигантская поддержка. Министры финансов Большой семерки заявили, что обеспечили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в $24 млрд на 2022 год.

● Украина ищет деньги на оборону и восстановление. Украина ведет переговоры с ЕС и США о выпуске так называемых «мирных облигаций» для розничных инвесторов, чтобы помочь профинансировать расходы на оборону и восстановление страны. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на источник.

● Еврокомиссия предложила роль посредника, который будет осуществлять надзор и одобрять выпуск новых облигаций, рассказал собеседник агентства. Подробностей о потенциальном выпуске пока нет.

● Аукционы по выпуску военных облигаций на внутреннем рынке помогли Украине привлечь сумму, эквивалентную $1,5 млрд. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5−7 млрд в месяц в апреле и мае.

● Международные организации и правительства ряда стран выразили готовность предоставить бюджетное финансирование на сумму $10 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получила в марте.

● Новый обмен пленными. Состоялся очередной обмен пленными: домой возвращаются 19 украинцев, из которых десять — военные. Как уточнила вице-премьер Ирина Верещук: «На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации».

● Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая.

И для финала:

● ОПЗЖ уже перекрасилась. В Верховной Раде появилась депутатская группа Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ), состоящая из 25 депутатов. Все они — бывшие члены ныне уже исчезнувшей фракции ОПЗЖ (имела 44 депутата). Возглавил группу бывший лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

● Кроме Бойко, в состав ПЗЖМ вошли такие депутаты ВР: Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Суто Мамоян, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Виталий Борт, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Александр Качный, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Николай Скорик, Виктор Черный, Наталья Королевская, Юрий Солод.

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