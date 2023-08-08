Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Ситуация вокруг войны в Украине сильно меняется. Вот три важных фактора

8 августа, 07:13
NV Премиум
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В настоящее время множество переменных определяют ситуацию

Во-первых, это успешные удары Украины по российскому военному кораблю в Новороссийске, а затем и по нефтяному танкеру в Керченском проливе.

Второй фактор — это мирные переговоры в Джидде между Украиной, Западом и Глобальным Югом.

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И, в-третьих, состоявшийся на прошлой неделе разговор между Путиным и Эрдоганом и комментарии, свидетельствующие о том, что Путин все еще намерен посетить Турцию в этом месяце, причем турки сейчас говорят о перспективах возобновления Черноморской зерновой инициативы, да и министр иностранных дел Италии дает аналогичные оптимистичные комментарии.

Все это вместе взятое вызывает опасения, что украинские удары по морским судам в Черном море могут знаменовать новый период повышенной нестабильности для судоходства — возможно, Черное море станет полностью закрытой для судоходства зоной. Но я бы поостерегся делать такие выводы.

Теги:   Война России против Украины

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