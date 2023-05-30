После победы. Чего ждать Украине от Эрдогана 30 мая, 16:55

Сенсации не произошло. На президентских выборах в Турции победил действующий глава государства

У Эрдогана было небольшое, но значимое преимущество (около 4%) после первого тура, к тому же действующего президента Турции поддержал оппозиционный кандидат, занявший третье место в первом туре. Также у Эрдогана было существенное преимущество в административном и информационном ресурсах.

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Но победа далась Эрдогану нелегко, и только во втором туре. Возможно, это были самые сложные выборы для него. Всем очевидно, что Эрдоган вступает в финальную часть своего правления. Он и публично сказал, что это будет последний срок его правления. Поэтому его усилия будут направлены на проекты, которые должны закрепить его особое место в истории, а также на выбор оптимального преемника.

Но Эрдогана ожидают и серьезные проблемы. Прежде всего, сложная социально-экономическая ситуация. Прошедшие выборы также показали, что растет запрос на политические изменения в Турции, особенно среди турецкой молодежи. А оппозиция на прошедших выборах получила достаточно позитивный опыт объединения.

Вряд ли стоит ожидать существенных изменений в политике Эрдогана. Если они и будут, то скорее во внутренней и экономической политике.

В контексте украино-российской войны принципиальных изменений не будет.

Для начала Эрдогану надо будет добиться продолжения зернового соглашения

Но можно ожидать, что через некоторое время Эрдоган активизирует свои усилия как потенциальный посредник в переговорах о завершении войны между Украиной и Россией. Здесь у Эрдогана огромное преимущество перед всеми остальными претендентами на роль посредника-миротворца, он единственный государственный деятель, кто имеет близкие и хорошие отношения с лидерами двух воюющих государств.

Но для начала Эрдогану надо будет добиться продолжения зернового соглашения. Это будет тест на продолжение его роли как посредника в отношениях между Россией и Украиной.

Во внешней политике главная интрига будет связана с согласием Турции на вступление Швеции в НАТО. Если Эрдоган будет действовать рационально, то он должен дать свое согласие на присоединение Швеции к НАТО, возможно выторговав дополнительные уступки от США и Швеции.

А если турецкое блокирование вступления Швеции в НАТО продолжится, то это будет означать некоторый крен Эрдогана в сторону России, что, естественно, ослабит его возможности как посредника для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.

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