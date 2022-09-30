Семь элементов безопасности Украины 30 сентября, 18:15

Сегодня обеспечить коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов

Исторические решения были приняты 30 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Зеленского.

Вот тезисная позиция, которую я высказал на заседании, докладывая из пункта повестки дня «Об обеспечении коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства»:

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Сегодня гарантирование коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства является вопросом не только заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, но и без преувеличения каждой столицы евроатлантического пространства.

Действительно, все так называемые «референдумы» прошли по тем же методичкам, что в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будут кардинально иными.

Свидетельством тому является вчерашнее принципиальное и категоричное заявление Генерального секретаря ООН. Обычно генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз. Это результат общения с Генсеком президента Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, которые провели не один раунд переговоров с Гутеррешем и нашли аргументы, чтобы убедить: или сейчас мы все реально бьем по рукам Путина, или о международном мире и безопасности можно забыть.

Сегодня обеспечить коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно лишь обеспечив действие семи элементов.

Победа Украины — это и есть безопасность всего евроатлантического пространства.

1. Расширение международной коалиции в поддержку Украины. На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров Президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки.

2. Увеличение снабжения оружием Украины, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще больше оружия.

3. Значительное повышение санкций против России в секторах энергетики, денег, атомной энергетики и остальных.

4. Вступление Украины в НАТО и ЕС. Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтов пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтом Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года.

5. Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к нашему членству в НАТО.

6. Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

7. Активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

Победа Украины — это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет.

И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он физически даже не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность.

Текст опубликован с разрешения автора

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