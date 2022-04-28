Шалленберг и Шредингер: когда западные коллеги работают на Путина 28 апреля, 14:32 Цей матеріал також доступний українською

Всем, кто решил заработать деньги на следующие выборы от Путина за счет жизни украинцев — не место в европейской политике

На днях министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом ЕС, и ей не стоит предлагать статус кандидата в июне 2022 года. Ибо «есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству».



Или «должны быть другие модели для интеграции Украины, чем вступление в ЕС, присоединение к единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации».



Это позиция политики «кота Шрёдингера», — когда кто-то пытается быть одновременно и за нас, и за Путина, и против агрессии РФ, и за деньги для войны РФ. И печалиться над картинами массовых захоронений Бучи, и рассказывать о «гибком подходе» для предоставления Украине статуса даже кандидата ЕС.



Концепция «кота Шрёдингера» — это кот, который должен находиться одновременно в двух состояниях — живом и мертвом.



Агрессия России и убийства детей и женщин открыли коробку — некоторым европейским коллегам пора определиться: кот жив или мертв. Маски сняты. Время «политики кота Шрёдингера» кануло в прошлое. Определяйтесь.



Слишком высокую цену платим мы, украинцы, за это ваше «гибкий подход» на протяжении последних лет.



Гибкий подход 1938 и 2021 только замирил агрессора и дал ему деньги.

Видео дня

Лицемерие некоторых европейских коллег уже за гранью всего человеческого в нас

Любая отсрочка нашего кандидатства равна для нас вашей прямой поддержке агрессии РФ, действий Путина, его геноцида украинских женщин и детей, его разрушенных Мариуполя, Бородянки, Бучи и других городов.



Нам не надо свысока «экспортировать» ваш западный образ жизни, потому что мы живем в нем последние несколько тысяч лет. И 70 лет советской оккупации не смогли его уничтожить.

Если ЕС не нужна страна, которая прямо сейчас проливает кровь и умирает за ценности свободы и право самим выбрать собственное будущее, которые называются ценностями западных демократий, то за что вы выступаете? За что? За право заключать сделки с диктатором? За право получать кровавые деньги? Или за право подхалимажа перед деньгами и властью агрессора ценой поддержки вас на выборах? Украина была частью Европы две тысячи лет, и останется ею, несмотря на ваш надменный подход



За лицемерное право рассказывать вашим гражданам о ценностях и закрывать глаза на убитых украинских детей и женщин за вашей границей, на новые массовые захваты изнасилованных девушек в Буче? Я спрашиваю: за что вы и такой ЕС выступаете?



Лицемерие некоторых европейских коллег уже за гранью всего человеческого в нас. И мы больше не будем о нем молчать.



Всем, кто решил заработать деньги на следующие выборы от Путина за счет жизни украинцев, не место в европейской политике.



Вы позорите объединенную Европу и собственных граждан, если это делаете сознательно.



Если не сознательно — это еще хуже. Ибо тогда вы до сих пор не осознали, что в Европе идет война. Что это не сериал. Что мы вошли в новую реальность распада всего мирового порядка и мировой безопасности.



Вам нужно столкнуться с этой реальностью и реагировать на нее достойно вашей истории и ваших граждан, которые сейчас поддерживают свободных людей Украины и предоставляют им убежище.

Иначе звонок реальности — для вас будет трагическим.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.