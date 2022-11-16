Позиция Киева уже заявлена. Могут ли сейчас состояться переговоры с Москвой 16 ноября, 09:03 Эксклюзив НВ

На мій погляд, треба розділити це запитання на два. Перше: чи варто йти на переговори? Однозначно — так. Тому що будь-яка війна закінчується переговорами. Який це буде формат, наразі казати важко. І відповідно, якщо немає бачення або є чітке бачення того, якими можуть бути ці перемовини, якою є позиція і що є умовою для таких перемовин, то тоді можна вже ухвалювати наступне рішення чи давати відповідне запитання загалом: чи варто робити це зараз?

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