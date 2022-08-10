Еще одно напоминание, как изменились украинцы 10 августа, 15:55

Мы упрекаем других за то, в чем еще совсем недавно можно было винить нас самих. Хотите понять логику европейских обывателей — вспомните себя



НВ публикует отрывок новой книги Павла Казарина «Дикий Запад Восточной Европы»

За шесть лет до начала нашей войны произошло российское вторжение в Грузию. Мы сегодня выводим 2014-й с 2008-го, но будем честны. Кто из нас тогда воспринимал российско-грузинскую войну как предтечу российско-украинской?

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29% украинцев считали агрессором в той войне Грузию. 25% — Россию. Вину на обе стороны возлагали 20%. Это данные опроса Центра Разумкова, проведенного сразу после пятидневной войны. Иллюстративно, не правда ли?

Мы любим придумывать самих себя задним числом. Но если по правде — в 2008 году мы отличались от себя нынешних. В лучшем случае — «не все так однозначно». В худшем — «сами виноваты». Фактически, три четверти страны.

Через год с лишним после российского вторжения в Грузию во второй тур украинской президентской гонки выйдут люди, в чьих программах «грузинского контекста» просто не было. И дело не только в фигурах Тимошенко и Януковича. В конце концов предвыборные штабы работали, отталкиваясь от общественного запроса. А в той Украине запроса на оборону не было.

Призывы развивать армию воспринимали как алармизм. Призывы готовиться к обороне — за паникерство. Контекст военно-морских учений в Черном море оставался неизменным — мысленный отпор «третьему государству» и борьба с НВФ. Под незаконными вооруженными формированиями имелись в виду крымские татары. Черноморский флот РФ по легенде учений был союзником.

Это для меня напоминание еще и о том, как изменился я сам

Российско-грузинская война действительно была предтечей российско-украинской. Только совсем в другом смысле.

Мы сетуем на близорукость западных союзников. На их беззубость. На неготовность правильно оценивать риски. Но в 2008-м мы вели себя точно так же.

Мы жалуемся, что вторжение в нашу страну не привело к тотальной изоляции агрессора. Что мир продолжает торговать с Москвой. Покупает газ и продает ей все остальное. Но разве мы сами готовы были защищать грузинский суверенитет ценой украинских доходов?

Мы осуждаем нравственный релятивизм. Требуем не равнять ответственность агрессора и жертвы. Но где была наша принципиальность в 2008-м?

И я тоже не был исключением. Я тоже принадлежал к большинству. Поэтому каждая годовщина российско-грузинской войны — это для меня напоминание еще и о том, как изменился я сам.

Мы упрекаем других за то, в чем еще совсем недавно можно было винить нас самих. Хотите понять логику европейских обывателей — вспомните себя.

Впрочем, та война дала нам еще один урок. Грузия не являлась частью «русского мира» — в том виде, как принято говорить по отношению к Украине. Свой язык. Своя церковь. Своя собственная история, культура и традиции. Дистанция между грузинами и россиянами значительно больше — и оставляет гораздо меньше пространства для разговоров про «один народ». И тем не менее от вторжения все это не защитило.

Потому что и язык, и церковь, и идентичность — это важные условия, но недостаточные. Они могут усложнить задачу агрессору, но не остановить его. Потому что империя измеряет свои аппетиты не культурными разногласиями, а потенциальными издержками.

Так что и остановить чужую армию может только собственная. А вот от идентичности этой армии зависит то, готова ли она открывать огонь.

Доказано Крымом.

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