Без НАТО, но с гарантиями, — стали известны параметры мирного соглашения 17 марта, 00:25 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 16 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Без НАТО, но с гарантиями, — стали известны параметры мирного соглашения. Украина и РФ достигли значительного прогресса по предварительному мирному плану, состоящему из 15 пунктов. Об этом сообщила Financial Times.

По данным источников издания, план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

● Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил FT, что любое соглашение будет включать «выведение войск РФ в любом случае с территории Украины», захваченной с момента начала вторжения 24 февраля — а именно южных регионов вдоль Азовского и Черного морей, а также территорий к востоку и северу от Киева.

● «Сейчас нет эффективной системы европейской безопасности, которую бы модерировало НАТО. Как только в Европе началась серьезная война, НАТО быстро отошло в сторону», — сказал Подоляк.

● Потому Украина, по его словам, предлагает свою модель гарантий безопасности, которая предполагает «немедленное и юридически выверенное участие ряда стран-гарантов в конфликте на стороне Украины, если кто-то снова посягнет на ее территориальную целостность». Подоляк добавил, что в рамках любого соглашения Украина «обязательно сохранит свою собственную армию».

● Также, по словам двух собеседников FT, предполагаемое соглашение включает положения о закреплении прав на русский язык в Украине. Подоляк сказал, что «гуманитарные вопросы, включая языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины».

● Камни преткновения. FT пишет, что наибольшим камнем преткновения остается требование россиян признать оккупированный Крым частью РФ и независимость ОРДЛО.

● «Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном деле. Пока речь идет о гарантированном выводе войск с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля, когда началось вторжение России», — сказал Подоляк.

● Готовят документы для Зеленского и диктатора из РФ. Сейчас украинская делегация и ее визави из страны-агрессора работают над документами, которые смогут подписать президент Владимир Зеленский и российский диктатор Путин. Об этом в интервью американскому каналу PBS рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП и участник переговоров. По его словам, единственный способ закончить войну — прямые переговоры Зеленского и Путина. И они могут состояться в скором времени: «Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать».

● Москва сдает назад. «Наша позиция на переговорах вполне конкретна — юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ», — заявил в том же интервью Михаил Подоляк. Он уточнил, что позиция российской делегации значительно смягчилась, и Украина рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время.

● Прямая речь Байдена: Путин — военный преступник. Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Отвечая на вопрос журналистки FoxNews Джеки Генрих, Байден так и сказал, — что считает Путина военным преступником. Это первое столь откровенное и резкое заявление в адрес лидера московского режима из Белого дома.

● После исключения РФ из Совета Европы Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против управляемой Путиным страны-агрессора. Суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе подобных жалоб.

● Кремль обязали немедленно прекратить войну. Международный суд ООН в Гааге постановил: РФ должна прекратить войну против Украины. «Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию», — написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

● Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения РФ должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Москва, а также другие организации и лица, которые находятся под ее контролем, не принимали никакие шаги для продолжения военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — РФ и Китай).

● Также суд единогласно призвал обе стороны воздерживаться от действий, которые могут ухудшить или продолжить спор и усложнить рассмотрение судом.

В тему:

● 2 тыс. участников-свидетелей преступлений РФ. Украина захватила 2 тыс. военнопленных оккупантов, которые могут дать показания о преступлениях России, заявил президент Украины.

● «Все понимают, что происходит. Есть уже две тысячи пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства и все, что они сказали без давления. Все, кто унес жизни людей ни за что на нашей земле, должны быть наказаны», — сказал Владимир Зеленский во время беседы с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда в Гааге (в отличие от Международного суда ООН не имеет связи с Организацией Объединенных наций).

● В начале марта Хан начал расследование по военным преступлениям и преступлениям против человечества, совершенным РФ в Украине.

● Закройте небо, покиньте РФ. Сегодня Владимир Зеленский выступил по видеосвязи с речью перед Конгрессом США. Украинский президент, в частности, рассказал о храбрости украинцев в борьбе против агрессора, призвал закрыть небо над Украиной и вводить против РФ еще больше санкций — каждую неделю. Конгрессмены дважды стоя аплодировали ему.

● «Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором, — заявил Зеленский. — Все американские компании должны выйти из России. Покинуть этот рынок, залитый нашей кровью».

● Преступники из РФ сами не остановятся. В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за обстрелов РФ (там укрывались сотни людей). Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута. «Обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Информация о пострадавших уточняется», — уточнили в горсовете.

● Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли авиаудар еще и по мариупольскому бассейну Нептун, где тоже находились исключительно гражданские. Сейчас люди находятся под завалами, в том числе беременные и женщины с детьми.

● Большая эвакуация. Из почти полумиллионного (до войны) Мариуполя в Запорожье сегодня смогли эвакуироваться 4329 человек, 1033 из них — дети. Сообщивший об этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что беженцы прибыли в город более чем на 1565 собственных автомобилей.

● Все эвакуированные сейчас получают необходимую помощь — горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших, им оказывают психологическую помощь.

Расстрел в Чернигове. В Офисе генпрокурора подтвердили расстрел оккупантами в Чернигове 10 мирных жителей. «16 марта в 10 часов утра военнослужащие РФ обстреляли из огнестрельного оружия людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина», — рассказали в ведомстве.

● Враг объявил лингвоцид. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей представители страны-агрессора заявили о возобновлении учебного процесса в школах, — но без украинского языка, украинской литературы и истории Украины. Об этом сообщил в ФБ Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка.

● Украинцам нужно больше оружия. Украинской армии нужно больше оружия, чтобы противостоять российской агрессии. Такое заявление сделал после вчерашнего посещения (вместе с премьерами Польши и Словении) Киева премьер Чехии Петр Фиала.

● «Украинцы сражаются очень храбро, сражаются умно и стратегически, но у них есть шанс противостоять огромному преимуществу [РФ] только в том случае, если западные страны поставят достаточно военной техники», — сказал Фиала.

● Фиала отметил, что Чехия, Польша и Словения уже предоставляют Киеву военную помощь.

● Штаты дают кучу оружия. Новый пакет помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 млн. боеприпасов. Об этом в своем обращении рассказал президент США Джо Байден.

● По словам американского лидера, помощь Вашингтона Киеву только на этой неделе достигла $1 млрд. Во время выступления он объявил о дополнительной помощи в размере $800 млн.

● Администрация президента США рассматривает возможность предоставления Украине так называемых дронов-камикадзе, сообщил NBC News. Высокоточные управляемые ракеты Switchblade смогут точно поражать российские танки и артиллерию с расстояния в несколько миль (1 миля — 1,6 тыс. м).

● Турецкая попытка. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня побывал в Москве на переговорах с российским «коллегой» Сергеем Лавровым. Турецкий министр заявил, что боевые действия на территории Украины необходимо прекратить. По словам Чавушоглу, ему удалось достичь с Лавровым некоторых «решений» относительно гуманитарной ситуации в Украине.

● Завтра Чавушоглу прибудет в Киев.

Потерять почти 14 тыс. солдат, — для Путина это означает успех. Несмотря на огромные потери армии РФ в Украине Путин говорит о том, что вторжение идет «в строгом соответствии с заранее утвержденными планами». «Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — заявил он. Мол, «тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала».

Похоже, речь идет об излюбленной российской «тактике» — «завалим врага своими трупами».

Как сообщили в Генштабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта ориентировочные потери оккупантов составили: личного состава — около 13800 человек, танков — 430 единиц, боевых бронированных машин — 1375 единиц, артиллерийских систем — 190 единиц, РСЗО — 70 единиц, средств ПВО — 43 единицы, самолетов — 84 единицы, вертолетов — 108 единиц, автомобильной техники — 819 единиц (и так далее).

● Кремль давит своих олигархов. Лидерам российского списка супербогачей от Forbes представители ихнего Минпромторговли настоятельно рекомендовали снизить цены на металл. Несогласным пригрозили проблемами с силовиками и введением госрегулирования. Такие же правила применят к производителям продуктов, стройматериалов и удобрений. Об этом свидетельствует запись выступления замглавы этого ведомства перед представителями металлургического бизнеса РФ, которую получил НВ Бизнес.

● Русская нефть потечет вспять. РФ может потерять примерно треть своего экспорта нефти после вторжения российских войск в Украину, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (IEA).

● Введенные против РФ санкции преимущественно не затрагивают торговлю энергоресурсами. В то же время крупные нефтяные компании, трейдеры, перевозчики и банки массово отказываются вести бизнес со страной-агрессором.

● Пока РФ поставляет 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В IEA считают, что уже с апреля бойкот и санкции могут сократить этот поток на 3 млн баррелей. «Потери могут быть большими в случае усиления санкций или общественного осуждения», — считают в IEA.

● Сейчас РФ экспортирует нефть по сделкам, заключенным еще до вторжения в Украину. Новых покупателей на нее мало, хотя российский сорт Urals предлагается с рекордными скидками.

● Украина стала частью энергоЕС. Энергетическая система Украины официально завершила объединение с европейской и стала частью ENTSO-E. «Украина стала членом „энергетического Евросоюза“. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем», — написал в twitter Владимир Зеленский. Это значит, что теперь украинская электроэнергия течет в Европу, а европейская — в Украину.

● ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая без учета Украины объединяет 43 оператора в 36 странах европейского континента. Организация была создана в июле 2009 года.

● Зеленский одобрил крипту. Президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который ВР повторно приняла в середине февраля. В Минцифры отметили, что это еще один важный шаг к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в стране.

● Теперь в Украине: смогут легально работать иностранные и украинские криптобиржи; банки будут открывать счета для криптокомпаний; украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах; государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

И для финала:

● Мэр Мелитополя освобожден. Захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Федоров уже пообщался с президентом страны и главой ОП. «И уже совсем скоро Иван вернется к выполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя», — сказал Тимошенко.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.