Украина с Крымом и без. Что понял Путин? 13 октября, 12:44

Крым, похоже, выступает уже в новой роли. В роли главного инструмента российского шантажа. В роли самой важной «территории России»

За годы, которые прошли после оккупации Крыма, аннексированный Россией полуостров использовался Владимиром Путиным в качестве доказательства его роли «собирателя земель» погибшей империи, выступал как новая военная база России в Черном море, призванная дестабилизировать ситуацию в регионе, как плацдарм для будущего вторжения на юг Украины, и даже как экспериментальная территория по окончательному демонтажу остатков российского правосудия, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Теперь, когда российская армия утрачивает свои позиции на оккупированных территориях материковой Украины, когда вырисовывается тенденция новых потерь — в результате возможного поражения путинского режима — Крым, похоже, выступает уже в новой роли. В роли главного инструмента российского шантажа. В роли самой важной «территории России».

Может создаться впечатление, что Кремль готов «стерпеть» все что угодно. Могут взрываться военные объекты в Белгородской области России. Российская армия может оставлять города на теперь уже аннексированном Донбассе. Но если вдруг произойдет пожар на Крымском мосту, тогда Владимир Путин будет сидеть с потрясенным выражением лица, а российская авиация буквально через сутки после пожара начнет наносить удары по инфраструктуре Украины.

Главное — не переходить административной границы Крыма. Главное — не дотрагиваться до Керченского моста! И вот уже экстравагантный миллиардер Илон Маск предлагает «оставить России Крым», будто озвучивая потаенные желания российского правителя.

Главное — не поддаваться на этот шантаж, не верить в эту декорацию

Думаю, главное — не поддаваться на этот шантаж, не верить в эту декорацию. Почему безопасность Крыма должна беспокоить российского президента больше, чем безопасность Белгорода? Почему статус Крыма чем-то должен отличаться от статуса Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — все эти украинские регионы аннексированы Россией по одному и тому же сценарию? Почему нужно думать, что военные поражения не вызывают у Путина эмоций, а вот после пожара на Крымском мосту он отдает приказ немедленно начать бомбить Киев или Львов? Как можно поверить в подобную мистификацию?

В войне, которую Россия начала против Украины, уверен, нет никаких «красных линий», которые связаны с пожаром на Керченском мосту, переходом украинской армии в наступление на оккупированных Россией территориях и даже выходом на административную границу Крыма. В этой войне есть одна-единственная «красная линия», которая уже давно перейдена Путиным — государственность, суверенитет и территориальная целостность Украины.

Убеждать себя, что в сложившейся ситуации Украинское государство сможет долго просуществовать в мире и безопасности без восстановления своих международно признанных границ — это повторять ошибку 2014−2022 годов, когда многие украинцы решительно отказывалось понимать, что аннексия Крыма и война на Донбассе — это лишь первый шаг к ликвидации самого Украинского государства. И что, если мы, украинцы, действительно хотели длительного и прочного мира, нам следовало, по давней пословице, готовиться к длительной и кровопролитной войне, а не успокаивать себя инфантильными иллюзиями о том, что о мире можно договориться с тем, кто уже давно сделал ставку на войну и насилие.

Украина как государство-инвалид, государство без контроля над собственными территориями, не будет интересна никому. Она не интересна России — потому что Кремль будет уверен, что сможет добраться и до других территорий этого государства. Она не интересна Западу — потому что сдача украинских территорий России будет означать полное поражение международного права. И она не будет интересна самим украинцам — потому что они уже убедились в том, что удел такого государства — война и гибель.

Поэтому, уверен, Украина может обрести будущее только со всеми своими землями, украденными Россией. С Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями. И с Крымом. Конечно же, с Крымом. Думаю, Владимир Путин понимает это не хуже нас с вами.

Поэтому и использует аннексированный полуостров как инструмент для шантажа.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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