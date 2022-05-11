Кравчук и Крым. Почему полуостров остался украинским 11 мая, 14:31 Цей матеріал також доступний українською

Почему Крым оставался украинским до 2014 года, если Россия предъявила на него претензии прямо 24 августа 1991 года

Смерть первого украинского президента Леонида Кравчука вновь позволяет задаться вопросом: почему Крым оставался украинским до 2014 года, если Россия предъявила на него претензии прямо 24 августа 1991 года, буквально в первые часы после провозглашения украинской независимости?

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Сейчас мало кто помнит о заявлении пресс-секретаря президента России Павла Вощанова, который прямо говорил о Крыме, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Главой московской делегации, прибывшей в Киев сразу же после решения Верховного Совета УССР о независимости страны, был народный депутат СССР и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, политический учитель Владимира Путина, как бы демократ, но и убежденный шовинист, уверенный, что «республики» должны выходить из Союза с той же территорией, с которой они пришли. Ну и, конечно, Черноморский флот — уже тогда в Москве не сомневались в необходимости сохранения военного контроля над Черным морем. То есть для российской политической элиты вопрос был ясен: если даже Украина «уйдет», то без Крыма.

Чего ждали? Ну для начала — референдума 1 декабря. В Москве, похоже, были уверены, что украинцы проголосуют против независимости. А уж то, что против проголосуют крымчане — так были просто убеждены. Ну и готовили простой вариант развития событий: если Украина захочет выходить из Союза — то пусть выходит без регионов, которые отвергли независимость. Или пусть тогда остается целиком.

Результаты референдума, думаю, огорошили и Горбачева, и Ельцина. Стало не до Крыма. На переговорах в Беловежской пуще Ельцин получил от Кравчука то, что хотел — создание структуры, которая позволит избавиться от Горбачева и «обновленного Союза». Впрочем, в будущем обновленный Союз Ельцин хотел создать сам на базе СНГ. Но в такой союз должна была войти вся Украина.

А потом оказалось, что « Украина — не Россия»

Когда стало ясно, что никакого нового союзного государства не будет, Кремль вновь занялся Крымом. На Крымском полуострове, как грибы после дождя, стали появляться пророссийские силы откровенно популистского характера, которые должны были стать альтернативой местной номенклатуре. Ельцин, видимо, понимал, что контроль над Крымом Кравчук сохранял именно благодаря номенклатурным связям с бывшим первым секретарем Крымского обкома партии Николаем Багровым, который стал председателем Верховного Совета АРК.

Ельцин и сам был бывшим первым секретарем обкома, так что механизм работы вертикали был ему хорошо известен. И в Москве, вероятно, решили просто уничтожить эту вертикаль. И уничтожили, что и стало первым тяжелым поражением Кравчука перед его собственным поражением на выборах президента Украины. А ведь перед этим Багров проиграл выборы президента Крыма российскому ставленнику Юрию Мешкову. И Москва стала готовить отделение Крымского полуострова: московское правительство, московская администрация президента, даже время — московское.

Почему не получилось тогда? Как ни странно, тоже благодаря Кравчуку. Вернее, его поражению на выборах президента. Победил Леонид Кучма, которого активно поддерживали Ельцин, его премьер Черномырдин и российские телеканалы. В первые дни после избрания Кучмы один из руководителей его избирательного штаба Дмитрий Табачник, будущий глава администрации президента, не отходил от главы администрации президента Крыма, бывшего народного депутата СССР Виктора Минина. И, конечно, именно Минин был главной фигурой в этом российском тандеме.

В Кремле решили, что вся Украина уже в кармане Ельцина — так зачем же отделять от нее Крым? Украинскому руководству никто не мешал наводить порядок на полуострове. Московское правительство отозвали, Минин занялся бизнесом, Мешкова вывезли с полуострова, и он в 50 лет стал озлобленным политическим пенсионером. А потом оказалось, что «Украина — не Россия».

Но это уже совсем другая история.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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