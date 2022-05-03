Антисемитский выпад Лаврова. Как Россия сама себя разоблачила 3 мая, 14:50

Больше нет никаких оправданий для недооценки тоталитарной угрозы, стоящей за циничной «антифашистской» позицией России

Обличительная речь Лаврова прозвучала во время интервью 1 мая итальянскому телешоу Zona Bianca, когда он попытался защитить настойчивое изображение Россией Украины как «нацистского» государства, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам еврей.

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«Ну и что, что Зеленский еврей? Этот факт сводит на нет нацистские элементы в Украине?» — поинтересовался высокопоставленный российский дипломат. Очевидно, пытаясь подкрепить свой аргумент, Лавров заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь», прежде чем заявить, что «самые ярые антисемиты обычно евреи».

Шокирующие комментарии Лаврова вызвали волну международного гнева, и Израиль возглавил хор осуждения. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что «непростительные и возмутительные» заявления Лаврова представляют собой «низшую форму расизма в отношении евреев». Другой министр израильского правительства Яир Голан заявил, что утверждения Лаврова «отражают то, чем на самом деле является российское правительство: жестокое правительство, которое без колебаний уничтожает своих соперников дома, вторгается в чужую страну и ложно обвиняет ее в возрождении нацизма».

Украинские официальные лица также поспешили осудить Лаврова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «гнусные высказывания» его российского коллеги оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа, демонстрируя при этом, что «сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам».

Публичное погружение российского министра иностранных дел в грязные глубины антисемитских теорий заговора подчеркивает растущие трудности, с которыми сталкивается путинский режим, пытающийся оправдать войну в Украине.

Шокирующие комментарии Лаврова вызвали волну международного гнева

Официально президент России Владимир Путин заявил, что целью его «специальной военной операции» в Украине является «денацификация» страны. Однако ни Путин, ни кто-либо из его коллег не смогли точно объяснить, почему они считают Украину «нацифицированной». Вместо этого они в значительной степени полагались на внешнее незнание современной Украины, а также на пропагандистские приемы советской эпохи, приравнивающие любые проявления украинской национальной идентичности к фашизму.

В действительности, независимая Украина за последние три десятилетия превратилась в несовершенную, но динамичную демократию с плюралистической политической культурой, которая на много лет отличается от авторитарной модели современной России. С 1991 года постсоветское поколение украинцев привыкло к высококонкурентному и часто неуправляемому демократическому климату, не имеющему ни малейшего сходства с фашистской тиранией из кремлевских сказок.

Российские пропагандисты и их западные союзники обычно преувеличивают степень ультраправого влияния в сегодняшней Украине. На самом деле националистические партии не оказали большого влияния на основную политику страны и остаются гораздо более маргинализированными, чем где-либо еще в Европе. Поучительно отметить, что в то время как открыто ультраправая Марин Ле Пен получила более 41% голосов на недавних президентских выборах во Франции, коалиция ведущих ультраправых партий Украины сумела получить лишь 2,15% голосов на парламентских выборах в стране в 2019 году.

Как показывает недавняя вспыльчивость Лаврова, убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине весной 2019 года была особенно болезненной для Кремля. Беспрецедентная популярность Зеленского как русскоязычного украинского еврея среди украинских избирателей сделала смешным весь российский нарратив о «нацистской Украине» и заставила кремлевских пропагандистов заниматься всевозможной причудливой умственной гимнастикой, чтобы поддерживать фантазию о фашистской угрозе.

Теперь всем, кроме самых доверчивых и пристрастных наблюдателей, ясно, что русские сказки об украинском фашизме — просто показуха имперской агрессивной войны Москвы. Это было прямо признано в недавней статье, опубликованной российским государственным информационным агентством РИА Новости, в которой дается пошаговое руководство по разрушению украинского государства и поясняется, что «денацификация» на самом деле означает «деукраинизацию». Такая извращенная логика полностью соответствует многочисленным публичным заявлениям Путина, отрицающим право Украины на существование и клеймящим страну как «антироссийскую», лишенную исторической легитимности и недостойной права на существование.

Масштабы имперских амбиций Путина становятся все более очевидными в регионах Украины, находящихся в настоящее время под российской оккупацией. Помимо массовых убийств мирных жителей в таких горячих точках, как Мариуполь, тысячи лидеров украинской общины были похищены в ходе облав в сталинском стиле, а более миллиона украинцев были насильственно депортированы в Россию.

Тем временем оккупационные власти планомерно убирают все символы украинской государственности, вводят российскую валюту и русскую школьную программу, вытесняют украинские СМИ из эфира и даже возвращают на городские площади снесенные памятники Ленину. Далекая от стремления погасить политический экстремизм в Украине, Россия намерена искоренить саму Украину.

Огромный масштаб военных преступлений России в Украине уже побудил политических лидеров, включая президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, обвинить Путина в геноциде. По мере того, как истинный элиминационный характер российской войны становится невозможно игнорировать, другие также избавляются от прежних запретов и, наконец, соглашаются предоставить украинцам тяжелое вооружение, в котором страна так отчаянно нуждается для самообороны.

На самом деле уже давно пора. Тысячи жизней можно было бы спасти, если бы международное сообщество признало геноцидные намерения Путина накануне войны и соответственно вооружило бы Украину. Поскольку высокопоставленные кремлевские деятели, такие как Лавров, теперь открыто поддерживают антисемитизм в нацистском стиле, больше нет никаких оправданий для недооценки тоталитарной угрозы, стоящей за циничной «антифашистской» позицией России.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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