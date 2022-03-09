Какой исход войны Путина диктует история 9 марта, 00:26 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Я не сомневаюсь, что Путину не удастся восстановить былую имперскую славу России. История будет судить его не как реинкарнацию Петра Великого, а как Ивана Грозного

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Российские войска продвигаются к нескольким украинским целям. Они уже захватили печально известную, выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС, практически взяли южный город Херсон, где все еще продолжают сопротивляться украинские солдаты и ополченцы. На днях захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

В результате жестоких бомбардировок второго по величине города Украины, Харькова, население которого насчитывает 1,4 миллиона жителей, были разрушены многоквартирные дома, школы и пригороды. В результате чего погибли сотни мирных жителей. Западные страны осудили беспорядочные обстрелы жилых районов как военные преступления. Харькову не привыкать к опустошительным войнам и кровопролитию: он был оккупирован большевистскими войсками в 1917 году, два года спустя отбит Белой армией, захвачен нацистами в 1941-м, дважды отвоеван Красной армией в 1943 году.

Тем временем на севере 40-километровая российская колонна, направляющаяся в Киев, приостановилась, оставив всех в напряженном ожидании. Есть сообщения о том, что российские солдаты устраивают саботаж на собственных транспортных средствах.

План заключается в том, чтобы захватить украинскую столицу, которой, по утверждению Путина, управляют нацисты. Восемьдесят один год назад настоящие нацисты окружили город, захватили его, и в итоге Первой битвы за Киев были потеряны 700 000 жизней.

Украинские военные и мирные жители оказывают мужественное и эффективное сопротивление. Многие обычные люди вооружились коктейлями Молотова, самодельными бомбами, которые первоначально были разработаны в Финляндии во время Зимней войны (1939 г.) для бомбардировки вторгшихся советских танков. Советские фальшивые новости, которые транслировал тогдашний министр иностранных дел Вячеслав Молотов, утверждали, что бомбардировки мирных жителей на самом деле были сбрасыванием еды с воздуха. Финны высмеивали эти псевдоподарки, называли их «хлебными корзинами Молотова» и отвечали коктейлями Молотова. Такие коктейли стоят всего несколько центов, их несложно сделать и они представляют собой бедную версию американских противотанковых ракет «Джавелин» по цене $80 000 за штуку.

Мы слышим ревущие отголоски блицкрига нацистской Германии

Киев все еще держится, но неясно, как долго это будет продолжаться. Ранее президент Владимир Зеленский направил всем демократиям мира апокалиптическое послание: «Если мы падем, падете и вы».

Между вторжением России в Украину и Второй мировой войной прослеживаются очевидные параллели. Мы слышим ревущие отголоски блицкрига (молниеносной войны) нацистской Германии, стратегии стремительных танковых и воздушных атак, призванных вызвать психологический шок и добиться быстрых побед. Нацисты впервые применили эту тактику против Польши в 1939 году; они повторили эту стратегию в Нидерландах и Франции.

Мы также видим изображения, напоминающие о неизбирательных нападениях нацистской Германии на гражданское население. Украинские мужчины, женщины и дети ютятся в подземных убежищах, как это делали лондонцы во время битвы за Лондон. Мировые демократии снова объединились, чтобы воспрепятствовать распространению авторитарного правления. Как и во время Второй мировой, с одной стороны мы видим запертого в бункере безумного экспансиониста. С другой — мужественный президент Зеленский, который за восемь дней войны вырос до Черчиллевских масштабов.

21 февраля, за два дня до нападения на Украину, Путин развлек своих соотечественников и весь мир лекцией по истории России и Украины — фальшивой историей во всей свой красе. Среди прочего он сказал, что Украина — это искусственное государство, великодушно построенное русскими большевиками.

Мы можем заглянуть еще дальше в прошлое России. Путин одержим воссозданием не советской империи, а Российской империи, построенной Петром Великим (1672−1725) и расширенной Екатериной Великой (1729−1796). Именно при Екатерине в состав России были включены территории, которые сегодня являются Украиной. В 1784 году она приказала построить в Севастополе огромную крепость. Спустя 230 лет путинские войска отвоевали Севастополь.

Я не сомневаюсь, что Путину не удастся восстановить былую имперскую славу России. История будет судить его не как реинкарнацию Петра Великого, а как Ивана Грозного (1530−1584). Иван, страдавший паранойей, вел в Сибири экспансионистскую политику. Внутри страны он жестоко обращался со своей оппозицией и в конце концов истребил ее. Он погиб в возрасте 53 лет во время битвы (но только на шахматной доске).

Наиболее явные параллели можно провести с Крымской войной (1853−1856 гг.), а также проследить возможные последствия и уроки. Царская Россия начала Крымскую войну с целью захвата территорий, контролируемых Османской империей, включая княжества Молдавия и Валахия, которые включали большую часть современного побережья Черного моря Украины. Российские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских казаков и крымских татар. Великобритания и Франция мобилизовались в поддержку Османской империи, объявив войну Российской империи в марте 1854 года. Никто иной, как Карл Маркс, будущий отец советского коммунизма, рассматривал войну как конфликт между европейской демократией и русским абсолютизмом.

Возможно, Путин захочет прочитать о той первой Крымской войне. Россия тогда проиграла, ее силы были вынуждены отступить и с унижением разоружиться, ее Черноморский флот и крепость в Севастополе были уничтожены, финансы империи оказались в упадке. История имеет значение!

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Оригинал

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