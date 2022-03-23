Идеальная мишень. Как перекрыть России ресурс на военные расходы 23 марта, 10:45 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Военная пошлина, наложенная на импорт российской нефти, лишила бы Россию существенной доли ее нефтяной ренты, при этом Европа по-прежнему удовлетворяла бы свой спрос

Учитывая, как сильно Евросоюз зависит от поставок российской нефти, полный запрет на ее импорт, подобный тому, о котором недавно объявил президент США Байден, нанес бы значительный экономический ущерб европейским потребителям. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), европейские члены ОЭСР импортируют около 3,1 млн баррелей в сутки (мбс) сырой нефти, в основном — марки Urals. И если цены на нефть внезапно взлетят из-за сокращения поставок, потребители, по которым уже ударили высокие цены на природный газ и рост стоимости жизни, столкнутся с еще одним серьезным потрясением. В то же время, военная пошлина, наложенная на импорт российской нефти, лишила бы Россию существенной доли ее нефтяной ренты, при этом Европа по-прежнему удовлетворяла бы свой спрос, а цены остались бы в пределах разумного.

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Идеальной начальной мишенью для военной пошлины мог бы стать нефтепровод Дружба. Поставки в Европу, осуществляемые по Дружбе, привязаны к фиксированному маршруту нефтепровода, а перекачивается по нему сырая нефть марки Urals — высокосернистая и предназначенная в первую очередь для настроенных соответствующим образом европейских нефтеперерабатывающих заводов. При этом танкерами вряд ли удастся транспортировать дополнительные 750 000 баррелей в сутки, из-за перегруженности, самосанкционирования и других подобных факторов. Кроме того, учитывая масштабы западных санкций, уже введенных против РФ, Москва будет стремиться получить все возможные доходы до последней крупицы, чтобы удержать свою экономику на плаву. Другими словами, у нее не будет другого выбора, кроме как смириться с пошлиной и продолжить прокачку.

Введение военной пошлины в размере, скажем, $25 за баррель, позволило бы собирать примерно по $7 млрд в год. После того, как пошлина вступила бы в силу, ее действие можно было бы распространить и на те 2,35 мбс российской сырой нефти, которые доставляются в европейские порты танкерами. В итоге ежегодные поступления составили бы приблизительно $27 млрд. За счет этих денег Евросоюз мог бы помочь странам-участницам покрыть издержки, связанные с вторжением, в частности, расходы на прием массового наплыва беженцев. Собранные средства также могло бы использовать правительство Украины для оказания макроэкономической, бюджетной и гуманитарной поддержки на подконтрольной ему территории.

Начать стоит с нефтепровода Дружба

Пошлина оплачивалась бы производителями и вычиталась бы из действующей рыночной цены на нефть. Основой служил бы некий общепризнанный эталон, — например, Brent или West Texas Intermediate (WTI) — и значит, если бы нефть стоила $100 за баррель, Евросоюз накладывал бы пошлину на российских нефтедобытчиков в момент продажи покупателям из ЕС, тем самым уменьшая прибыль, получаемую российскими нефтяными компаниями. В этот момент Евросоюз взимал бы свои $25 за баррель, снижая таким образом уровень дохода, получаемого российскими поставщиками (грубо говоря, до $75, за вычетом затрат на добычу, переработку, транспортировку и налоги на экспорт). А без уплаты пошлины нефть нельзя было бы продавать внутри ЕС.

Но даже после снижения уровня прибыли Россия останется заинтересована в экспорте в Евросоюз. Уже сейчас из-за сопутствующих эффектов действующих санкций российские нефтедобытчики испытывают затруднения с реализацией своей продукции на международных рынках и предлагают скидки в 20% - 30%. Пошлина позволит продолжить легальную продажу российской нефти Евросоюзу, причем сделает ее более привлекательным вариантом для российских компаний и вместе с тем обеспечит поступления в европейскую казну.

Более того, вследствие санкций, введенных после российского вторжения в Украину, Россия лишилась многих источников дохода, а также потеряла доступ примерно к 50% резервов ее Центробанка. JP Morgan прогнозирует, что в результате этих мер ВВП РФ во втором квартале 2022 года упадет на 35%. Российское государство будет крайне нуждаться в денежных средствах и потому не захочет перекрывать нефтепровод Дружба или прекращать доставку нефти танкерами в Роттердам, чтобы избежать уплаты пошлины. Усугубляет ситуацию и то, что некоторые ключевые активы, принадлежащие России, например крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Германии (доля Роснефти в котором составляет почти 92%), зависят от поставок по Дружбе.

Вместе с тем, российским нефтедобывающим компаниям было бы крайне непросто переключиться с поставок нефти марки Urals Евросоюзу на ее реализацию на каких-либо других рынках. Нефть марки Urals — высокосернистая, и на это специально рассчитаны нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. Китайские же предприятия, которые часто называют лучшим «спасательным кругом» для страдающей от жестких западных санкций России, пока не обладают достаточными возможностями для переработки нефти такого качества, и расширение этих возможностей обошлось бы в значительную сумму.

Кроме того, идея загружать нефть на танкеры в поисках подходящих нефтеперерабатывающих заводов за пределами Европы, также представляется сомнительной. Из-за транспортировки такого огромного количества баррелей рынкам пришлось бы иметь дело с серьезными задержками, а различные организации, вовлеченные в процесс экспорта нефти — от судоходных компаний до страховых фирм — могли бы решить, что участие в этом не стоит риска нарушения будущих санкций. Собственно, многие уже приняли такое решение из соображений репутации и безопасности. Получается, что россияне в какой-то степени будут вынуждены поставлять свою нефть на европейские рынки, а значит, удар по среднему европейскому потребителю будет минимальным.

Бесспорно, часть нефтяного потока сможет пойти в обход, через Дальневосточный федеральный округ. Например, существует трубопроводная система Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), проходящая от Иркутска до Дальнего Востока России. В ближайшее время пропускная способность этого нефтепровода достигнет 1,6 мбс, вместе с небольшим ответвлением, идущим прямиком в Китай и позволяющим перекачивать 300 000 баррелей в сутки. При этом вряд ли будет возможно применить санкции по отношению к китайским танкерам и страховым компаниям, забирающим остальную нефть, приходящую в терминал в Козьмино. Однако большая часть российской нефти добывается на территории Западной Сибири и доставляется в Европу через Балтийское море, Черное море или по нефтепроводу Дружба. Почти все эти нефтедобытчики зависят от танкеров и страховых компаний, на которые могут быть наложены санкции.

Введение пошлины на российские нефтяные ресурсы послужило бы двум крайне важным целям: во-первых, помогло бы Евросоюзу стабилизировать энергетические рынки и покрыть расходы, связанное с войной, которые несут ЕС и Украина, во-вторых, ослабило бы способность России оплачивать свои военные усилия. А применив подобную пошлину ко всем российским нефтепродуктам, можно было бы даже собрать достаточно средств для развития альтернативной энергетической инфраструктуры и постепенного снижения значимости поставок российских энергоносителей в ЕС. Но в ближайшей перспективе, в свете рыночных реалий, с которыми столкнулись российские нефтедобывающие компании, нефть из РФ, скорее всего, продолжит поступать в Европу, благодаря чему сохранятся низкие цены, сильная экономика и рычаг влияния на Евросоюз.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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