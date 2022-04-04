Россия начала депортации 4 апреля, 21:51 Цей матеріал також доступний українською

Одним из тяжких преступлений российских оккупантов в Украине являются депортации гражданского населения

Если массовые убийства и разрушения — на экранах и газетных полосах по всему миру, то о депортациях говорят гораздо меньше.

А между тем за несколько недель войны с территории Украины принудительно вывезены десятки тысяч украинских граждан. И этот процесс приобретает все больший размах.

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Путинская Россия возвращается к преступным практикам коммунистического режима, когда депортации были одним из главных инструментов массовых репрессий.

Во время так называемой коллективизации в тридцатых годах 2 миллиона человек были выселены в восточные и северные районы СССР. Только из Украины и только в 1930−31 году депортировано 64 тысячи зажиточных крестьянских семей. В 1939−41 годах, когда в ходе Второй Мировой войны СССР оккупировал запад Украины и Беларуси, депортации приобрели колоссальные масштабы.

Каждый десятый житель этих территорий — 1 миллион 250 тысяч украинцев, белорусов и поляков — были депортированы с родной земли.

Новая волна массовых депортаций ждала украинцев в середине 40-х — начале 50-х. Только по обвинению в связях с ОУН и УПА выслано в отдаленные районы СССР 180 тысяч украинцев. Более 700 тысяч украинцев были насильственно переселены коммунистическими режимами СССР и Польши.

Целые народы Северного Кавказа и близлежащих степей — чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы, карачаевцы — принудительно вывезены далеко от родной земли.

Настоящим геноцидом стала депортация из Крыма в Центральную Азию коренного крымскотатарского народа в мае 1944 года.

Как и в других подобных случаях, на место коренных крымчан массово заселялось русское население.

Такими методами кремлевский режим творил миф об «исконно русском Крыме», искусственно изменяя демографию полуострова, которую не удалось восстановить даже после возвращения крымских татар на родину. А после оккупации в 2014 году в Крым и Севастополь дополнительно заселили сотни тысяч россиян.

Путинская Россия возвращается к преступным практикам коммунистического режима

Русские и обрусевшие представители других национальностей массово заселялись на место депортированных латышей и эстонцев, армян и греков, немцев и болгар.

Россияне целенаправленно заселяли обезлюденные Голодомором, депортациями и войнами земли Украины, особенно юг и восток.

Это была часть преступной колонизационной политики. Политики геноцида, к которой российские кафиры возвращаются снова, прямо на наших глазах.

Полномасштабная война длится всего месяц, в течение которого россияне захватили 15% украинской территории. Оккупационные власти еще не успели закрепиться, вокруг гремят бои.

Но десятки тысяч человек с оккупированных территорий Приазовья, Донбасса, Слобожанщины и Сиверщины уже вывезены в Россию.

А из оккупированных районов Киевской области украинцев начали принудительно депортировать в Беларусь.

Особенно циничным преступлением является вывоз в Россию тысяч украинских детей, которые находились в интернатах или детдомах или оказались отдельно от родителей в руках оккупантов.

Только из Мариуполя, жителям которого захватчики не дают уехать на другие территории Украины, принудительно вывезли в Россию более 30 тысяч человек.

По замыслу Путина наша земля должна стать российской или безлюдной. Украинцы должны погибнуть, стать беженцами или депортироваться. А те, кого не убьют или не выгонят с родной земли, должны стать рабами, которые безоговорочно повинуются оккупантам.

Но мы этого не допустим! Эта война — война не только за свободу, а за само существование Украины и украинцев.

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