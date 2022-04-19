Лавров перешел в следующую фазу войны 19 апреля, 22:16 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 19 апреля 2022 года

● Лавров перешел в следующую фазу войны. Министр иностранных дел РФ Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине». Целью вторжения РФ в Украину, как он пояснил какому-то там телеканалу с названием «Индия Тудэй», было «полное освобождение Донецкой и Луганской республик». «Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал глава путинской дипломатии.

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● Лавров через индийское телевидение еще и успокоил человечество: «Не рассматривается возможность использования ядерного оружия. Только обычные вооружения».

● У Шойгу все идет по плану. Сергей Шойгу, министр обороны РФ, напрямую ответственный за весь террор и ужасы войны в Украине, выступил на коллегии своего ведомства, где и сообщил: Россия, мол, «последовательно выполняет план освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Он добавил, что США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

● Как сообщила Русская служба Би-би-си, выступление Шойгу на коллегии стало первым за три минувшие недели.

● Началась битва за Донбасс. Российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины, — такое заявление вчера вечером сделал президент Владимир Зеленский.

● По словам главы государства, на востоке и юге оккупанты в последнее время пытаются атаковать «немного более продуманно, чем раньше», и ищут слабое место в обороне Украины. Он отметил, что российские генералы, вероятно, «убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, а то никого не останется, чтобы наступать».

● «Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не надо», — подчеркнул Зеленский.

● Наступление на восточном фронте. Войска противника пошли в наступление на востоке Украины. «Вооруженные силы России активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель — установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым», — пояснил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

● Запад усилит давление на Кремль. Президент США Джо Байден обсудил с другими мировыми лидерами полномасштабное вторжение РФ в Украину. Как сообщила пресс-служба НАТО, в организованных Байденом переговорах участвовали премьеры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель и премьер Японии Фумио Кисида.

● Лидеры обсудили наступление страны-агрессора на востоке Украины и тяжелые артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов, которые причиняют еще большие человеческие страдания. Они заявили, что российский диктатор должен немедленно положить конец войне, и согласились, что мировому сообществу нужно ужесточать ограничения против Москвы, пока он этого не сделает.

● Враг получил по зубам. Пока враг разворачивает свое «большое наступление», украинские войска организовали контрнаступление и освободили многострадальный город Марьинка (это несколько километров к западу от Донецка). Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В оперативной сводке Генштаба указано:

● на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытались наступать и идти на штурм южнее Изюма, но понесли потери и отступили на ранее занятые позиции;

● на Южнобугском направлении продолжаются бои в районе Александровки, противник не имеет успеха. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты и пытаются выйти на админграницу Херсонской области;

● враг продолжает перевозить поврежденную технику частей восточного военного округа по железной дороге из Беларуси в Россию;

● чтобы восполнить значительные потери в Украине, руководство армии РФ разрешило подписывать краткосрочные контракты на срок от трех месяцев и упростило проведение психофизического отбора кандидатов, но его действия «не привели к желаемому эффекту».

● Жесткие бои в районе Запорожья. «В последние дни в восточных районах Запорожской области бои интенсифицировались, стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения — более активными, — рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА. — Действительно, идет обострение, связанное с обострением на Донецком направлении».

Под гул боев продолжается переговорный процесс:

● В ожидании новостей с фронта. После массовых убийств в Буче, Краматорске и Мариуполе невозможно воспринимать переговоры с Россией безэмоционально, рассказал Радио НВ представитель украинской делегации Михаил Подоляк, советник главы ОП. Тем не менее, по его словам, «продолжается работа в юридических подгруппах, которые дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины, чтобы он соответствовал международному праву».

● «Идут политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов. Это все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения», — уточнил Подоляк.

● «Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров», — заявил французским журналистам Дмитрий Кулеба, глава отечественного МИД.

Вслед за Лавровым и Шойгу подала голос еще одна представительница Москвы:

● РФ будет судиться за замороженные активы. Глава российского центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала намерение судиться из-за замороженных международных резервов РФ. «Конечно, это беспрецедентная „заморозка“, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», — сказала она.

● Из-за санкций США и Европы, введенных в отношении страны-агрессора из-за нападения на Украину, российский центробанк не может использовать примерно половину своих резервов — порядка $300 млрд.

● Ранее Набиуллина заявляла, что оставшиеся после санкций резервы российского центробанка не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке.

А вот о чем русские не хотят говорить, так это о своих погибших на крейсере Москва моряках:

● Песков набрал в рот черноморской воды. Пресс-секретарь Кремля Песков отказался комментировать сообщения о пропавших моряках с крейсера Москва. Он предложил задавать вопросы о ситуации с гибелью черноморского флагмана минобороны РФ.

● Точной информация о том, сколько человек из 510 членов экипажа крейсера выжили, до сих пор нет.

● Пятый обмен пленными. Состоялся пятый обмен пленными — Украина получила 60 военнослужащих (из них 10 офицеров) и 16 гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

● Медведчук интенсивно дает показания. Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам, рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине», — отметил Подоляк.

● Одной из ключевых задач, по мнению советника главы ОП, является установление людей, которые помогли Медведчуку после Революции Достоинства возобновить свое влияние

● Вчера Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому и своему куму Путину, предложив обменять себя на гражданских лиц и защитников Мариуполя. Никаких результатов его спич, показанный СБУ, не дал.

● Медведчук Путина не волнует. В Кремле пока нет никакой реакции на обращение задержанного СБУ лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука о его возможном обмене на украинских защитников и жителей Мариуполя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Песков.

● Сверхмощная бомба в Мариуполе. Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на мариупольскую больницу в районе завода Азовсталь, сообщил народный депутат Сергей Тарута. Позднее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что зона Азовстали действительно находится под бомбардировкой сверхтяжелых бомб, но там давно никого нет, особенно в здании больницы, которая была разрушена до этого.

● С начала войны РФ потеряла в Украине около 20,8 тыс. своих солдат и более 5,3 тыс. единиц техники.

● Москва не должна победить. РФ не должна выиграть войну против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал российского диктатора Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

● Джо Байден нынче подтвердил, что планирует направить в Украину больше артиллерии.

● Джонсон готов вооружить Украину по максимуму. Премьер Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом США Джо Байденом призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

● «Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова», — рассказал Джонсон, выступая перед британским парламентом.

● Нидерланды дают бронетехнику. Премьер Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны этой страны Кайса Оллонгрен объявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

● «Минобороны Нидерландов и я в разговоре с президентом Владимиром Зеленским выразили нашу поддержку, поскольку Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправляют в Украину более тяжелое оборудование, например, бронетехнику», — написал Рютте в Twitter.

● США оценят уровень террористичности Москвы. В США не исключают возможности признать Россию страной — спонсором терроризма. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на соответствующий призыв Владимира Зеленского к Джо Байдену.

● Путин собирался денацифицировать Беларусь. Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к атаке на Беларусь.

● В разведке заявили, что после фальсификации президентских выборов в Беларуси российские вооруженные силы разработали план вторжения и подавления народных протестов.

● Оккупанты готовят ХерНР. Российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

● По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

● «Местные жители уверены — реального голосования проводить не будут, кроме показательных участков, организованных в качестве „картинки“ для российских СМИ. „Голосование“ оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении „гуманитарной помощи“. Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации», — рассказали в ГУР.

● Зеленский намерен продлить военное положение. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О продлении срока действия военного положения в Украине. Текст законопроекта еще не опубликован.

● Падение будет глубоким и долгим. ВВП Украины в 2022 году, скорее всего, снизится на 35%, но точный размер ущерба сейчас оценить невозможно. Такая мысль высказана в апрельском Всемирном экономическом обзоре МВФ, опубликованном сегодня. И даже в случае скорого окончания войны гибель людей, физическое уничтожение предприятий, эмиграция «будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед».

● В МВФ считают, что и через десять лет после начала войны ВВП на душу населения в Украине останется примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

● Влияние войны ощутит весь мира: МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022-м с 4,2% до 3,6%, а в следующем — с 3,8% до 3,6%, а также увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году — с 3,9% до 5,7%, в развивающихся — с 5,9% до 8,7%.

И для финала:

● ЕС готовится восстанавливать Украину. Евросоюз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановление Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

● Фонд будет создан по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов. Деньги будут выделяться на инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Пока неясно, сколько средств будет предоставлено за счет грантов или кредитов, рассказали собеседники агентства.

● Поскольку война все еще продолжается, в Еврокомиссии не хотят озвучивать возможную сумму, но послам ЕС сообщили, что речь идет о сотнях миллиардов евро в течение десятилетий.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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