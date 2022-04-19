Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Лавров перешел в следующую фазу войны

19 апреля, 22:16
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Чем жила страна 19 апреля 2022 года

● Лавров перешел в следующую фазу войны. Министр иностранных дел РФ Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине». Целью вторжения РФ в Украину, как он пояснил какому-то там телеканалу с названием «Индия Тудэй», было «полное освобождение Донецкой и Луганской республик». «Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал глава путинской дипломатии.

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Лавров через индийское телевидение еще и успокоил человечество: «Не рассматривается возможность использования ядерного оружия. Только обычные вооружения».

● У Шойгу все идет по плану. Сергей Шойгу, министр обороны РФ, напрямую ответственный за весь террор и ужасы войны в Украине, выступил на коллегии своего ведомства, где и сообщил: Россия, мол, «последовательно выполняет план освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Он добавил, что США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

Как сообщила Русская служба Би-би-си, выступление Шойгу на коллегии стало первым за три минувшие недели.

● Началась битва за Донбасс. Российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины, — такое заявление вчера вечером сделал президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, на востоке и юге оккупанты в последнее время пытаются атаковать «немного более продуманно, чем раньше», и ищут слабое место в обороне Украины. Он отметил, что российские генералы, вероятно, «убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, а то никого не останется, чтобы наступать».

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«Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не надо», — подчеркнул Зеленский.

● Наступление на восточном фронте. Войска противника пошли в наступление на востоке Украины. «Вооруженные силы России активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель — установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым», — пояснил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

● Запад усилит давление на Кремль. Президент США Джо Байден обсудил с другими мировыми лидерами полномасштабное вторжение РФ в Украину. Как сообщила пресс-служба НАТО, в организованных Байденом переговорах участвовали премьеры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель и премьер Японии Фумио Кисида.

Лидеры обсудили наступление страны-агрессора на востоке Украины и тяжелые артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов, которые причиняют еще большие человеческие страдания. Они заявили, что российский диктатор должен немедленно положить конец войне, и согласились, что мировому сообществу нужно ужесточать ограничения против Москвы, пока он этого не сделает.

● Враг получил по зубам. Пока враг разворачивает свое «большое наступление», украинские войска организовали контрнаступление и освободили многострадальный город Марьинка (это несколько километров к западу от Донецка). Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В оперативной сводке Генштаба указано:

на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытались наступать и идти на штурм южнее Изюма, но понесли потери и отступили на ранее занятые позиции;

на Южнобугском направлении продолжаются бои в районе Александровки, противник не имеет успеха. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты и пытаются выйти на админграницу Херсонской области;

враг продолжает перевозить поврежденную технику частей восточного военного округа по железной дороге из Беларуси в Россию;

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чтобы восполнить значительные потери в Украине, руководство армии РФ разрешило подписывать краткосрочные контракты на срок от трех месяцев и упростило проведение психофизического отбора кандидатов, но его действия «не привели к желаемому эффекту».

Жесткие бои в районе Запорожья. «В последние дни в восточных районах Запорожской области бои интенсифицировались, стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения — более активными, — рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА. — Действительно, идет обострение, связанное с обострением на Донецком направлении».

Под гул боев продолжается переговорный процесс:

● В ожидании новостей с фронта. После массовых убийств в Буче, Краматорске и Мариуполе невозможно воспринимать переговоры с Россией безэмоционально, рассказал Радио НВ представитель украинской делегации Михаил Подоляк, советник главы ОП. Тем не менее, по его словам, «продолжается работа в юридических подгруппах, которые дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины, чтобы он соответствовал международному праву».

«Идут политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов. Это все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения», — уточнил Подоляк.

«Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров», — заявил французским журналистам Дмитрий Кулеба, глава отечественного МИД.

Вслед за Лавровым и Шойгу подала голос еще одна представительница Москвы:

● РФ будет судиться за замороженные активы. Глава российского центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала намерение судиться из-за замороженных международных резервов РФ. «Конечно, это беспрецедентная „заморозка“, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», — сказала она.

Из-за санкций США и Европы, введенных в отношении страны-агрессора из-за нападения на Украину, российский центробанк не может использовать примерно половину своих резервов — порядка $300 млрд.

Ранее Набиуллина заявляла, что оставшиеся после санкций резервы российского центробанка не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке.

А вот о чем русские не хотят говорить, так это о своих погибших на крейсере Москва моряках:

● Песков набрал в рот черноморской воды. Пресс-секретарь Кремля Песков отказался комментировать сообщения о пропавших моряках с крейсера Москва. Он предложил задавать вопросы о ситуации с гибелью черноморского флагмана минобороны РФ.

Точной информация о том, сколько человек из 510 членов экипажа крейсера выжили, до сих пор нет.

● Пятый обмен пленными. Состоялся пятый обмен пленными — Украина получила 60 военнослужащих (из них 10 офицеров) и 16 гражданских лиц. Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

● Медведчук интенсивно дает показания. Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, чтобы «выжить», дает показания правоохранительным органам, рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Думаю, что сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине», — отметил Подоляк.

Одной из ключевых задач, по мнению советника главы ОП, является установление людей, которые помогли Медведчуку после Революции Достоинства возобновить свое влияние

Вчера Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому и своему куму Путину, предложив обменять себя на гражданских лиц и защитников Мариуполя. Никаких результатов его спич, показанный СБУ, не дал.

● Медведчук Путина не волнует. В Кремле пока нет никакой реакции на обращение задержанного СБУ лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука о его возможном обмене на украинских защитников и жителей Мариуполя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Песков.

● Сверхмощная бомба в Мариуполе. Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на мариупольскую больницу в районе завода Азовсталь, сообщил народный депутат Сергей Тарута. Позднее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что зона Азовстали действительно находится под бомбардировкой сверхтяжелых бомб, но там давно никого нет, особенно в здании больницы, которая была разрушена до этого.

С начала войны РФ потеряла в Украине около 20,8 тыс. своих солдат и более 5,3 тыс. единиц техники.

● Москва не должна победить. РФ не должна выиграть войну против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал российского диктатора Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Джо Байден нынче подтвердил, что планирует направить в Украину больше артиллерии.

● Джонсон готов вооружить Украину по максимуму. Премьер Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом США Джо Байденом призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

«Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова», — рассказал Джонсон, выступая перед британским парламентом.

Нидерланды дают бронетехнику. Премьер Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны этой страны Кайса Оллонгрен объявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

«Минобороны Нидерландов и я в разговоре с президентом Владимиром Зеленским выразили нашу поддержку, поскольку Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправляют в Украину более тяжелое оборудование, например, бронетехнику», — написал Рютте в Twitter.

США оценят уровень террористичности Москвы. В США не исключают возможности признать Россию страной — спонсором терроризма. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на соответствующий призыв Владимира Зеленского к Джо Байдену.

● Путин собирался денацифицировать Беларусь. Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к атаке на Беларусь.

В разведке заявили, что после фальсификации президентских выборов в Беларуси российские вооруженные силы разработали план вторжения и подавления народных протестов.

● Оккупанты готовят ХерНР. Российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

«Местные жители уверены — реального голосования проводить не будут, кроме показательных участков, организованных в качестве „картинки“ для российских СМИ. „Голосование“ оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении „гуманитарной помощи“. Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации», — рассказали в ГУР.

● Зеленский намерен продлить военное положение. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О продлении срока действия военного положения в Украине. Текст законопроекта еще не опубликован.

● Падение будет глубоким и долгим. ВВП Украины в 2022 году, скорее всего, снизится на 35%, но точный размер ущерба сейчас оценить невозможно. Такая мысль высказана в апрельском Всемирном экономическом обзоре МВФ, опубликованном сегодня. И даже в случае скорого окончания войны гибель людей, физическое уничтожение предприятий, эмиграция «будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед».

В МВФ считают, что и через десять лет после начала войны ВВП на душу населения в Украине останется примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

Влияние войны ощутит весь мира: МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022-м с 4,2% до 3,6%, а в следующем — с 3,8% до 3,6%, а также увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году — с 3,9% до 5,7%, в развивающихся — с 5,9% до 8,7%.

И для финала:

ЕС готовится восстанавливать Украину. Евросоюз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановление Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фонд будет создан по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов. Деньги будут выделяться на инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Пока неясно, сколько средств будет предоставлено за счет грантов или кредитов, рассказали собеседники агентства.

Поскольку война все еще продолжается, в Еврокомиссии не хотят озвучивать возможную сумму, но послам ЕС сообщили, что речь идет о сотнях миллиардов евро в течение десятилетий.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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