Москве на дне стало одиноко 6 мая, 22:19 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 6 мая 2022 года

● Русскому кораблю на дне стало одиноко. В Черном море в районе острова Змеиный горит российский фрегат Адмирал Макаров. Об этом сообщило одесское издание Думская, уточнившее: по кораблю ударил украинский противокорабельный ракетный комплекс Нептун, — тот самый, который отправил на дно российский флагманский крейсер Москва.

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● В отличие от 40-летнего флагмана, фрегат Адмирал Макаров — корабль «свежий: его ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами Калибр, ударами которых он терроризировал украинские регионы.

● Ранее в СМИ появилась информация, что в Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат проекта 11356Р типа Буревестник. Сейчас над этим районом кружит вражеская авиация. На помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

● В сводке Генштаба ВСУ о потерях РФ за минувшие сутки без подробностей сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера.

● Кремль делает вид, что не в курсе. Пресс-секретарь Кремля Песков не стал комментировать информацию об ударе по фрегату Адмирал Макаров. «Мы не располагаем такой информацией», — сказал он российским СМИ.

● К слову, накануне The New York Times сообщила, что крейсер Москва уничтожили с помощью предоставленных США разведданных. Но представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя эти оценки, заявил: США не передают Украине разведданные о местонахождении российских генералов и не принимают участия в принятии решений о выборе целей.

● Уже 25 тыс. С начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 24,9 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1110 ед., боевых бронированных машин — 2686 ед., артсистем — 502 ед., РСЗО — 171 ед., средств ПВО — 83 ед., самолетов — 199 ед., вертолетов — 155 ед. и много всего прочего (включая 11 кораблей/катеров).

● Путин гонит срочников на войну. Российский диктатор продолжает отправлять солдат срочной службы на войну в Украину, сообщили в ГУР отечественного Минобороны. Хотя официально это Москва отрицает. «Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы «живой силы», — пояснили украинские военные разведчики.

● Украина продолжает контрнаступление. ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

● Прошел обмен пленными. Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских, сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram. «Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины», — добавила она.

● Подальше от Азовстали. Основные силы российских войск, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города. Но город продолжает страдать от постоянных авиационных и артиллерийских ударов оккупантов. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби,

● Уже четвертый день враг пытается штурмовать завод Азовсталь — последний рубеж украинской обороны города.

● Оккупанты теряют силы. Россия возобновила усилия по захвату Азовстали в связи с предстоящим празднованием 9 мая, поскольку Путин хочет добиться символического успеха в Украине. Такого мнения придерживаются эксперты британского Минобороны. Действия страны-агрессора сопровождаются потерями личного состава, техники и боеприпасов.

● Пока украинское сопротивление на Азовстали продолжается, российские потери продолжат расти и тем самым срывать оперативные планы на юге Донбасса, подчеркнули британцы.

● Призыв о помощи к Эрдогану. Медик, который лечит защитников Мариуполя, обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану и призвал вывести людей с Азовстали. «Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстали. До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям», — заявил он в видеообращении.

● «Тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории Азовстали. Остановите этот ужас», — сказал врач.

● Защитники Азовстали неоднократно обращались к различным мировым политическим и религиозным деятелям, а также к украинскому руководству с призывами о помощи.

● Спасли сотни людей. Из частично захваченного РФ Мариуполя и меткомбината Азовсталь, который все еще удерживают украинские военные, удалось вывезти около 500 гражданских. Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак.

● «Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», — написал Ермак.

● Срочная русификация — бессмысленная и беспощадная. Российские оккупанты в районе Мариуполя решили русифицировать дорожные знаки — снимают таблички на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные. Соответствующие фото опубликовал Мариупольский горсовет. «Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут», — заявили там.

● Российские оккупанты готовят в Мариуполе «парад пленных» на 9 мая, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

● ВСУ ждут наступления врага на Луганщине. Украинские силы обороны в Луганской области готовятся к мощному наступлению российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● «Враги бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — отметил Гайдай. Впрочем, он убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки.

● Угроза объявления Путиным войны остается. 9 мая Россия намерена объявить Украине полноценную войну, заявил премьер Денис Шмыгаль по итогам прошедшей в Варшаве донорской конференции в поддержку Украины.

● «Такие возможности есть, такие разговоры ведутся в высшем политическом руководстве [РФ], по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это, будем видеть. Но если это произойдет, это будет еще раз подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру, демократическим ценностям», — сказал он.

● По словам Шмыгаля, Украина будет «бороться до полной победы над оккупантом и агрессором».

● Символический жест Вашингтона на 9 мая. Президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, написал в Twitter журналист Голоса Америки Остап Яриш.

● 28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

● Шольц: война будет затяжной. Москва не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и дальше разрушать страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

● «Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров», — сказал Шольц.

● Германские пушки повоюют с русскими. Немецкие власти поставят Украине еще семь дальнобойных самоходных 155 мм гаубиц PzH 2000 в дополнение к пяти, которые ранее пообещали Нидерланды. Как сообщило Reuters, об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

● Эмбарго с исключениями. Европейский союз предложил предусмотреть для Венгрии, Словакии и Чехии возможность покупать российскую нефть до 2024 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

● Все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года, как предлагалось первоначально. При этом приобретение сырой нефти прекратится через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

И для финала:

● Русская церковь, не служи. Сессия Броварского горсовета приостановила до конца военного положения деятельность УПЦ МП на территории общины. По словам мэра города Игоря Сапожко, установят охрану объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введут особый режим их работы. Под запретом будут собрания, митинги, церковные хода и все другие массовые мероприятия.

● Ранее деятельность УПЦ МП запретил в своем городе мэр Конотопа.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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