Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Враг сорвал эвакуацию из Мариуполя, а СБУ застрелила высокопоставленного предателя

5 марта, 18:00
НВ Премиум
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Чем жила страна 5 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Цель — Киев и Харьков. Российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия на окружении Киева и Харькова. Также войска РФ планируют выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ о ситуации на фронте

● Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя. Российские агрессоры нарушили договоренности о «зеленом коридоре» для эвакуации из осажденного Мариуполя мирного населения.

В горсовете заявили: «В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится‼ Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора».

А мэр города Вадим Бойченко в Telegram написал: «К сожалению, в момент, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться».

Эвакуация из украинской Волновахи (город на север от Мариуполя, на дороге к Донецку) также сорвалась из-за обстрелов со стороны оккупантов.

● Херсон не сдается. В Херсоне вновь собрался митинг патриотов — перед вражескими дулами. И это несмотря на то, что оккупанты подтянули под Херсонскую ОГА силовиков и даже стреляли в воздух.

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В городе перед зданием ОГА стоит военную техника агрессора, ж/д-вокзал и морской порт находятся под контролем россиян. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Но россиянам не удалось снять постановочное видео, на котором бы херсонцы «счастливо» встречали врага и разбирали гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

● Ответит за бомбардировку Чернигова. В полдень украинские военные сбили над Черниговом, который постоянно бомбит авиация оккупантов, вражеский штурмовик. Его катапультировавшийся пилот взят в плен. Он назвался майором Красноярцевым из воинской части 8689, и сказал, что это был его первый вылет на Чернигов.

"Пытался сбежать, но его поймали, — пояснили в ВСУ. — Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли".

● Врага нужно знать пофамильно. Главное управление разведки Минобороны обнародовало список военных летчиков из Беларуси, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Там заявили, что речь идет об личном составе бригады армейской авиации, совершающей боевые вылеты из аэродрома РБ Лида. В списке — более 100 военных летчиков разных званий — от лейтенанта до полковника. Полный список можно прочитать здесь.

● Закройте небо. Президент Владимир Зеленский в новом обращении к соотечественникам раскритиковал НАТО за нежелание закрыть небо над Украиной и отметил героизм украинцев, которые уже девять дней отражают полномасштабную агрессию России.

● Застрелен высокопоставленный предатель. Сотрудники СБУ в момент задержания застрелили Дениса Киреева, представителя украинской переговорной делегации в Гомеле (где проходят встречи отечественных переговорщиков с россиянами). По данным УП, его подозревали в госизмене, — у СБУ были точные данные о его предательстве, в том числе и телефонные переговоры.

Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе нашей делегации и за что отвечал — неизвестно. В прошлом этот человек работал первым зампредседателя правления тогда еще государственного Ощадбанка, а до этого являлся членом набсовета другого госбанка — Укрэксима.

● Шуфрич нашел время поселфиться? Задержанный вчера столичной терробороной на одном из блокпостов народный депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что не снимал военные объекты, а делал селфи. И даже, мол, приказал своей охране не вступать в противостояние с терроборонцами.

Шуфрич уверяет, что сейчас «история закончена».

● Рейтинги, до свидания. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских сырьевых компаний. Речь, в частности, идет о важнейших для экономики страны-оккупанта структурах — Газпроме, Татнефти, НОВАТЭКе, ЛУКОЙЛе, Башнефти, Северстали, Норникеле и Русале.

Свое решение о снижении рейтинга в Fitch объяснили «серьезным потрясением для всей операционной среды в России» и падением финансовой гибкости.

Fitch также понизил рейтинги 32 российским банкам, включая Сбербанк, Альфа-банк и Тинькофф-банк.

● Страна-агрессор теряет интернет. Компания Cogent Communications уже начинает прекращать обслуживание российского интернета. Это последний шаг к полной изоляции России от мировых онлайн-сообществ. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что Cogent Communications является одним из крупнейших в мире поставщиков так называемой «магистрали Интернета» — что-то вроде автомагистрали, соединяющей разные области страны. Среди ее клиентов — российский Ростелеком, крупнейший интернет-провайдер в России, который обслуживает множество госсайтов.

Samsung прощается с РФ. Южнокорейская компания Samsung Electronics заявила, что поставки продуктов в Россию были приостановлены из-за нападения России на Украину, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство со ссылкой на собеседника, знакомого с этим вопросом, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники.

Компания является ведущим продавцом смартфонов в РФ с долей рынка чуть более 30%. Продажи смартфонов там составляют около 4% мирового дохода от смартфонов. Согласно отчету Hana Financial Investment, продажи полупроводников составляют менее 0,1%. Также у Samsung есть завод по производству телевизоров в Калуге.

А в Белом доме рассматривают возможность введения запрета на импорт в США сырой нефти из России. Ведутся переговоры о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе Кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

● Будет еще больнее. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад продолжит наращивать санкционное давление на РФ, пока не прекратится российская военная агрессия против Украины.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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