Враг сорвал эвакуацию из Мариуполя, а СБУ застрелила высокопоставленного предателя 5 марта, 18:00 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 5 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Цель — Киев и Харьков. Российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия на окружении Киева и Харькова. Также войска РФ планируют выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ о ситуации на фронте

● Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя. Российские агрессоры нарушили договоренности о «зеленом коридоре» для эвакуации из осажденного Мариуполя мирного населения.

● В горсовете заявили: «В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится‼ Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора».

● А мэр города Вадим Бойченко в Telegram написал: «К сожалению, в момент, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться».

● Эвакуация из украинской Волновахи (город на север от Мариуполя, на дороге к Донецку) также сорвалась из-за обстрелов со стороны оккупантов.

● Херсон не сдается. В Херсоне вновь собрался митинг патриотов — перед вражескими дулами. И это несмотря на то, что оккупанты подтянули под Херсонскую ОГА силовиков и даже стреляли в воздух.

● В городе перед зданием ОГА стоит военную техника агрессора, ж/д-вокзал и морской порт находятся под контролем россиян. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

● Но россиянам не удалось снять постановочное видео, на котором бы херсонцы «счастливо» встречали врага и разбирали гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

● Ответит за бомбардировку Чернигова. В полдень украинские военные сбили над Черниговом, который постоянно бомбит авиация оккупантов, вражеский штурмовик. Его катапультировавшийся пилот взят в плен. Он назвался майором Красноярцевым из воинской части 8689, и сказал, что это был его первый вылет на Чернигов.

● "Пытался сбежать, но его поймали, — пояснили в ВСУ. — Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли".

● Врага нужно знать пофамильно. Главное управление разведки Минобороны обнародовало список военных летчиков из Беларуси, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

● Там заявили, что речь идет об личном составе бригады армейской авиации, совершающей боевые вылеты из аэродрома РБ Лида. В списке — более 100 военных летчиков разных званий — от лейтенанта до полковника. Полный список можно прочитать здесь.

● Закройте небо. Президент Владимир Зеленский в новом обращении к соотечественникам раскритиковал НАТО за нежелание закрыть небо над Украиной и отметил героизм украинцев, которые уже девять дней отражают полномасштабную агрессию России.

● Застрелен высокопоставленный предатель. Сотрудники СБУ в момент задержания застрелили Дениса Киреева, представителя украинской переговорной делегации в Гомеле (где проходят встречи отечественных переговорщиков с россиянами). По данным УП, его подозревали в госизмене, — у СБУ были точные данные о его предательстве, в том числе и телефонные переговоры.

● Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе нашей делегации и за что отвечал — неизвестно. В прошлом этот человек работал первым зампредседателя правления тогда еще государственного Ощадбанка, а до этого являлся членом набсовета другого госбанка — Укрэксима.

● Шуфрич нашел время поселфиться? Задержанный вчера столичной терробороной на одном из блокпостов народный депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что не снимал военные объекты, а делал селфи. И даже, мол, приказал своей охране не вступать в противостояние с терроборонцами.

● Шуфрич уверяет, что сейчас «история закончена».

● Рейтинги, до свидания. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских сырьевых компаний. Речь, в частности, идет о важнейших для экономики страны-оккупанта структурах — Газпроме, Татнефти, НОВАТЭКе, ЛУКОЙЛе, Башнефти, Северстали, Норникеле и Русале.

● Свое решение о снижении рейтинга в Fitch объяснили «серьезным потрясением для всей операционной среды в России» и падением финансовой гибкости.

● Fitch также понизил рейтинги 32 российским банкам, включая Сбербанк, Альфа-банк и Тинькофф-банк.

● Страна-агрессор теряет интернет. Компания Cogent Communications уже начинает прекращать обслуживание российского интернета. Это последний шаг к полной изоляции России от мировых онлайн-сообществ. Об этом сообщает The Washington Post.

● Издание отмечает, что Cogent Communications является одним из крупнейших в мире поставщиков так называемой «магистрали Интернета» — что-то вроде автомагистрали, соединяющей разные области страны. Среди ее клиентов — российский Ростелеком, крупнейший интернет-провайдер в России, который обслуживает множество госсайтов.

● Samsung прощается с РФ. Южнокорейская компания Samsung Electronics заявила, что поставки продуктов в Россию были приостановлены из-за нападения России на Украину, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство со ссылкой на собеседника, знакомого с этим вопросом, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники.

● Компания является ведущим продавцом смартфонов в РФ с долей рынка чуть более 30%. Продажи смартфонов там составляют около 4% мирового дохода от смартфонов. Согласно отчету Hana Financial Investment, продажи полупроводников составляют менее 0,1%. Также у Samsung есть завод по производству телевизоров в Калуге.

● А в Белом доме рассматривают возможность введения запрета на импорт в США сырой нефти из России. Ведутся переговоры о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

● Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе Кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

● Будет еще больнее. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад продолжит наращивать санкционное давление на РФ, пока не прекратится российская военная агрессия против Украины.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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