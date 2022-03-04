Оборона Харькова. Что происходит? 4 марта, 00:17 Цей матеріал також доступний українською

Харьков полностью контролируется крупными силами ВСУ и Нацгвардии, добровольческими отрядами

Российские медиа часто пишут, будто российские войска ведут бои за Харьков, куда-то прорываются, какой-то спецназ что-то штурмует. Я был лично на месте и убедился, что российская пропаганда имитирует несуществующие успехи.

На самом деле Харьков полностью контролируется большими силами ВСУ и Нацгвардии, добровольческими отрядами. Основой обороны является знаменитая 92-я механизированная бригада и артиллерийские части, они успешно контролируют весь периметр обороны.

Несколько российских штурмовых групп предприняли попытку прорыва 27 февраля, но их перебили и взяли в плен.

С этого времени русские войска избегают контактных боев. То есть никаких штурмов нет, а попытки развернуть штурм и провести разведку наши определяют и гасят еще до приближения врага.

Враг откатился от украинских позиций в Харькове на 2−3 километра — на дальность Джавелинов. Российские позиции в селе Рогань, приблизиться они не могут, потому что их не оставляют в покое, а бьют. Ибо всякие маневры получают мгновенные удары нашей артиллерии.

Особую гордость чувствуешь, когда видишь, как слаженно работают наши воины, как сильно они мотивированы, как постоянно ищут возможности, как лучше «рвать» противника. Большое отличие по сравнению с русскими войсками, с толпами немотивированных русских пленных.

Авиация РФ бьет без разбора по военным и гражданским объектам

Угрозу в Харькове создают исключительно террористические обстрелы российской артиллерии и авиации. Авиация РФ бьет без разбора по военным и гражданским объектам, терроризирует гражданское население. Многие жители покидают город, и это понятно.

Но оборона Харькова не слабеет даже от авиаударов.

Трудно словами передать мотивацию и готовность сражаться до конца. Количество добровольцев намного превышает количество мест в армии и терробороне. Поступает новое вооружение стран НАТО.

Харьков нуждается сейчас в лучшей координации в руководстве всех сил обороны и нужд системы ПВО, чтобы защитить город от террора российской авиации. А русская армия при попытке штурмовать город получит тотальное сопротивление.

Поддержка харьковчанами украинской армии — на самом высоком уровне. Общество самомобилизовано, большое количество людей не собираются покидать город и рвутся в бой. Добровольцев в разы больше, чем вакансий в войсках.

Угрозы Харькову существуют, но я уверен, если российская армия пойдет на большой штурм, ее ожидает неслыханный разгром. Харьков — это Украина!

Текст опубликован с разрешения автора

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