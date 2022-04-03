Обыкновенный рашизм 3 апреля, 21:14 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 апреля 2022 года

● Геноцид, который увидел весь мир. Сегодня ведущие западные СМИ опубликовали кадры из освобожденной Бучи (30-тысячный пригород столицы) с многочисленными трупами мирных жителей на улицах, во дворах, — в том числе со скрученными за спиной руками, убитые в затылок, засыпанные в общих могилах. Как сообщил Агентству Франц Пресс (AFP) мэр города Анатолий Федорук, здесь в братских могилах похоронили 280 человек.

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● По данным нашего Минобороны, оккупанты произвольно казнили мирных жителей.

● Ад посреди Европы. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе», — заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

По его мнению, «мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле». «Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством», — написал советник главы ОП.

● Обращаясь к европейским политикам, Подоляк написал: «Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя „русский мир“? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?».

● Преднамеренная резня. «Резня в Буче была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать», — написал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел. Он потребовал от G7 новых «разрушительных» санкций: «Эмбарго на нефть, газ, уголь. Закрыть все порты для российских судов и товаров».

● Нужен суд. Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа. Он рассказал о массовых преступлениях армии оккупантов в Украине, включая убийства, пытки, мародерство и изнасилования, констатировав, что «Россия хуже, чем ИГИЛ».

● «Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность», — подчеркнул Кулеба.

● Шок для Европы. Президент Евросовета Шарль Мишель шокирован ужасающими кадрами зверств, которые совершили российские оккупанты в Буче Киевской области. Мишель добавил к своему сообщению об этом в Twitter тег «бучанская резня» — BuchaMassacre.

● По словам Мишеля, ЕС помогает Украине и неправительственным организациям в сборе необходимых доказательств для рассмотрения дела в международных судах. «Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе», — добавил он.

● Наказать виновных. Виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны, считает Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии. Об этом она написала в Twitter, комментируя убийства оккупантами мирных жителей в Буче: «Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ».

● Бербок также отметила, что виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. «Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне», — добавила министр.

● НАТО опоздало. Из-за зверств россиян в Киевской области президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО за промедление с приглашением Украины в Альянс. «Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», — написал украинский лидер.

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● Мелинда Симонс, глава посольства Британии в Украине, обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

● Остановить зверей. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза отказаться от российского газа и нефти. Об этом он написал в Twitter: «Отступление российской армии — массовых убийц из Бучи — показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Не иначе — покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками».

● Макрон не вынес просмотра фото из Бучи. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства военными РФ мирных жителей в Буче. В Twitter он написал: «Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям».

● Ни одного, наверное, украинца не удивила реакция оккупационного минобороны: «За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — заявили там.

● Убийцы женщин и девочек. В Ирпене Киевской области (это рядом с Бучей) обнаружили тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.

● С территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей — их осматривают судмедэксперты для документирования преступлений страны-агрессора, рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

● США помогут документировать преступления россиян. США и НАТО осудили массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Буче. Американский Госдеп обещает помочь задокументировать любые зверства оккупантов РФ против гражданского населения Украины.

Госсекретарь Энтони Блинкен на вопрос, можно ли считать зверства РФ геноцидом, ответил, что все увиденное США «тщательно проверят и с точностью оценят, что произошло в Украине». «Вы не можете воспринимать эти изображения [кадры из Бучи] никак иначе как удар под дых. С самого начала агрессии мы сказали, что, по нашему мнению, российские войска совершают военные преступления», — заявил он.

● А официальные представитель Госдепа Нед Прайс намекнул, что новые санкции против РФ как ответ на убийства в Буче будут «очень скоро».

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал убийства оккупантами людей в Буче зверствами и заявил, что «такого жестокого отношения к мирному населению не было в Европе в течение десятилетий».

● Официальный Тбилиси боится российских садистов. Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (хотя 31 марта президент Саломе Зурабишвили утверждала, что они все-таки присоединятся к международным санкциям). «Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — сказал он.

● По мнению грузинского премьера, страна должна быть очень осторожной и «не повторять ошибок», учитывая «военные конфликты» на своей территории.

● Литва остановила русский газ. Литва полностью отказалась от российского газа — с начала апреля газотранспортная система страны прекратила импорт. В Минэнергетики Литвы это назвали ответом на энергетический шантаж РФ и развязанную против Украины войну.

● В освобожденном селе Мотыжин Киевской области обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко. Об этом сообщил Макаровский поселковый глава Вадим Токарь: «Они были взяты в плен орками 10 дней назад (23 марта — ред.). До сих пор их судьба была неизвестна. Царство небесное… соболезнование родным и близким…».

● Чернигов в огне. Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%, рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко. «У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра», — уточнил он.

● В Изюме на Харьковщине из-за обстрелов оккупантов уничтожено 80% жилой застройки.

● Херсон не сдается. Жители Херсона сегодня вновь вышли на мирный проукраинский митинг против агрессии РФ. Об этом сообщили Укринформ и Суспільне. Участники акции собрались возле памятника Тарасу Шевченко, взяв с собой национальную символику, сине-желтые флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина!». Они скандируют «Слава Украине! Героям Слава!», «Слава воинам ВСУ!», «Николаев! Мы с тобой!».

● По словам жителей города, они вышли, чтобы показать: в Херсонской области не хотят России и незаконного провозглашения оккупантами «ХНР». Участники мероприятия рассказали, что успели провести митинг до того, как на место прибыли российские военные с техникой.

● В оккупированной Каховке Херсонской области вражеские солдаты открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на митинг в поддержку Украины. Среди украинцев есть раненые и задержанные.

● Пленных морят голодом. Бойцы Нацгвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС и захваченные оккупантами 24 февраля, предположительно находятся на территории РФ и Беларуси. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на жену одного из пленных. «Пленников морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья», — уточнила она.

● Свидетельства русского мародерства. Белорусские оппозиционные журналисты выложили запись видеокамер наблюдения от 2 апреля из офиса российской службы доставки «СДЭК» в отделении в Беларуси. На них видно, как солдаты армии оккупантов посылают через службу доставки наворованные у украинцев вещи в РФ. Оформление производили в промежутке между 11:30 и 15:00.

● Захватчики отсылали в РФ украденные телевизоры, электросамокат, 4 упаковки с кондиционерами AKAI, алкоголь с ценниками, видеокарты, аккумуляторы для автомобилей, вытяжки для кухни.

● Победобесцы. Москва пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке. Об этом написала CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки.

● Российский диктатор хочет продемонстрировать победу, и «восточная Украина — это то место, где он, скорее всего, добьется этого», говорят официальные лица. Согласно перехватам американской разведки, Путин сосредоточен на 9 мая, «Дне Победы».

● Украинская ПВО сильна. Украинская противовоздушная оборона (ПВО) по-прежнему «создает серьезные проблемы» для российской авиации, сообщило Минобороны Великобритании. «Российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности», — пояснили там.

● По данным британцев, РФ не смогла получить контроль над небом из-за неспособности найти и уничтожить украинские системы ПВО. Это серьезно отразилось на ее способности «поддерживать наступление сухопутных войск по ряду направлений». Также в Минобороны Британии сообщили о значительной воздушной активности оккупантов на юго-востоке Украины — вероятно, потому, что страна-агрессор сосредоточила свои военные действия в этих районах.

● В Харьковской области зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

● Ударили по Василькову. Враг обстрелял ракетами Васильков, — город к югу от Киева. Часть ракет перехватила ПВО, но остальные попали в здание штаба, которое ранее было уже разрушено обстрелом. Есть раненые и травмированные. Об этом сообщает Воздушное командование Центр.

● Оккупанты атаковали Одессу с воздуха. По информации горсовета, часть ракет сбита ПВО, в некоторых районах зафиксирован пожар.

Но есть и хорошие новости:

● Белгород вновь взорвало. Под вражеским Белгородом (у границы с Украиной) прогремели два взрыва, написало со ссылкой на очевидцев Reuters. Два дня назад РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе вблизи города, а до того там случился взрыв на складе боеприпасов.

● Причина нынешних взрывов пока не установлена. Одна из свидетелей рассказала, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде, написало Reuters.

● Украина может получить серьезные ракеты. Великобритания настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для защиты от вражеских военных кораблей, сообщает The Times. Премьер Борис Джонсон заявил министрам, что он хочет поставить оружие, чтобы предотвратить наступление российских оккупантов на Одессу, так же как британские противотанковые ракеты были использованы, чтобы остановить усилия Путина по захвату Киева.

● Зеленский готов говорить с диктатором, но после прекращения огня. Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором только после прекращения огня в Украине со стороны военных РФ. По его словам, сейчас сложно сказать на личном уровне, «как после всего сделанного [оккупантами РФ] мы можем вести какие-то переговоры с Россией», но как президент «я должен это сделать».

● Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официального подтверждения в письменном виде пока нет.

● Глава же вражеской делегации Владимир Мединский сказал следующее: «О готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу».

● А Песков, пресс-секретарь Кремля, сказал, что встреча его хозяина и Зеленского «гипотетически возможна», но только если в результате работы двух делегаций «вызрел конкретный письменный документ».

● За россиянами охотится смерть. По состоянию на утро 3 апреля враг, по данным нашего Генштаба, потерял: личного состава — около 18 тыс. человек; танков — 644 ед; боевых бронированных машин — 1830 ед; артсистем — 325 ед; РСЗО — 105 ед; средства ПВО — 54 ед; самолетов — 143 ед; вертолетов — 134 ед. и так далее.

● Уходят в отказ. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Об этом сообщили в нашем Генштабе.

● Личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

● Противотанковые системы, но не танки. Скоро у Украины будет «10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк, находящийся на ее территории», заявил в эфире CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Но помощь Штатов в деле передачи Киеву танков советского производства он не подтвердил.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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