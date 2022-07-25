Россияне это знают. Что нужно понимать о «зерновом соглашении» 25 июля, 12:51

Россия подписала зерновое соглашение и сразу осуществила провокацию, ударив ракетами по одесскому порту, хотя не имела права этого делать

Сюрприз-сюрприз.

Зерновые соглашения крайне важны для украинской экономики. Но не для российской. Россия не ценит зерновые соглашения, поскольку они не выгодны ей. Москва подписала их под давлением, то ли Китая, то ли Индии, то ли Индии и Китая, и поэтому не ценит подписанную бумагу. Россия не ценит договор, который ей не выгоден и который ее заставили подписать.

Видео дня

Это неправда, что с России снимают санкции. Против России не вводились санкции на агропродукцию и удобрения. Просто потому, что это угрожало бы мировой продовольственной безопасности. Это российская пропаганда пыталась выставить проблемы с поставками зерна, как результат санкций. Просто чтобы не говорить открыто, что они морят голодом бедные страны. И сейчас они сохраняют лицо, подписывая меморандум, в котором говорится, что возить их агропродукцию можно. Это понимаем мы, это понимает Запад. И Путин понимает, что все, кроме зрителей российских телеканалов, это понимают. И да, это никоим образом не означает, что Россия получила легальное право торговать украденным украинским зерном.

Это неправда, что зерновая сделка — итог обмена транзита украинского зерна на калининградский транзит. Просто потому что это в корне несопоставимые вещи. Эффект на украинскую экономику от блокировки портов на несколько порядков выше, чем эффект на российскую экономику от ограничений на транзит в Калининград. Это просто несопоставимые вещи. ЕС действительно пошел на разблокировку ж/д транзита, из России в Россию, решив избежать там эскалации. Экономический эффект этого решения мизерный. Он позволяет потешить эго Путина и Ко, но не оказывает влияние на российскую экономику.

Зерновые соглашения крайне важны для украинской экономики. Но не для российской

Это неправда, что Россия хотела разблокировать наши порты, чтобы осуществить десант в Одессе. Сложно, знаете ли, делать десант с кораблей, которые стараются держаться за 200−300 км от украинского берега. Россияне отменяют парад в Севастополе, отправляют ряд своих кораблей в Новороссийск, так что о десанте они и думать не могут. И залог этого гарпуны и украинский флаг на Змеином. Да и сам по себе десант без поддержки с суши бессмысленный. Не говоря уже о том, что украинские военные, кажется, заслужили наше уважение, и мы не должны считать, что они молчали бы, если бы открытие портов угрожало нам вызовами безопасности. Или вы думаете, что Залужный закрыл бы на такое глаза?

Да, ЕС подкорректировал ряд финансовых санкций, высвободив ряд ресурсов, связанных с аграркой, которые до этого было заморожены в рамках санкций против российских банков. Но это такие смешные и несопоставимые цифры с результатом для нас от открытия портов, что так и хочется сказать «ну и пусть»

Наша война против России — это марафон. Таким она стала после того, как план Путина захватить Киев за три дня провалился. А другого плана не было. И пошла война на истощение. И в рамках этой войны ключевым является противостояние экономик. Нашу экономику истощает война. Российскую экономику истощают санкции. Не зря все друзья Путина, а-ля Орбан, криком кричат, что санкции не работают и надо их отменить.

И в рамках борьбы на истощение открытие украинских портов — это огромная победа Украины. И русские это знают. Но все на что они способны — это провокации. И было бы удивительно, если бы они этого не делали. Ведь мы знаем, с кем имеем дело…

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.