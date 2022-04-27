Послание будущему послу США в Украине Бриджит Бринк 27 апреля, 17:51 Цей матеріал також доступний українською

Открытое письмо будущему послу США в Украине Бриджит Бринк, содержащее несколько советов по поводу предстоящей трудной задачи

Уважаемая посол Бринк,

Поздравляю вас с новым назначением. Это важное задание в историческое время. И вы к нему исключительно хорошо подготовлены. Более интересной и важной, работа в дипломатической службе и быть не может. Я вам по-хорошему завидую.

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Действия Соединенных Штатов на данном этапе будут иметь решающее значение для исхода войны России против Украины и жизненно важных интересов США в стабильной, мирной и процветающей Европе. Если Соединенные Штаты, наконец, проведут правильную политику, это также станет возможностью подтвердить успешное американское лидерство после двух десятилетий неудач на расширенном Ближнем Востоке. Это стало бы ударом по автократиям во всем мире и послужило явным предостережением Пекину с тамошними хищническими вожделениями западной части Тихого океана.

Администрация Байдена теперь признает, что цель США в Украине — обеспечить стратегический провал ревизионистского Кремля. Это хорошая новость. Если украинские силы помешают путинским войскам захватить новые территории и вернут большую часть из уже захваченного, Путину будет трудно перейти к другим целям, будь то Молдова (как заявил на прошлой неделе российский генерал Рустам Миннекаев) или наши союзники по НАТО — страны Балтии. Вот почему то, что происходит в Украине, имеет решающее значение для интересов США.

С позиции вашего видения из Украины, вы сможете дать Вашингтону четкое представление о том, что нужно этой стране для отражения агрессии Кремля, — цель, которую сейчас преследуют политики. Это потребует усиления действий администрации как в поставках оружия Киеву, так и в усилении санкций против Москвы.

То, что происходит в Украине, имеет решающее значение для интересов США

По вооружениям. Одобренные за последние две недели пакеты вооружений США включают артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня и бронетранспортеры, которых недостает Украине. Это хорошо. Но Соединенные Штаты по-прежнему без веской причины сдерживают поставку истребителей, бомбардировщиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Они жизненно необходимы ВСУ, чтобы справиться с наступлением Кремля на открытой местности восточной Украины.

Что касается санкций, то победа над Москвой означает ускорение прекращения закупок Европой нефти и газа в России и удаление всех российских банков из международной платежной системы SWIFT — или, в противном случае, по крайней мере, введение вторичных санкций в отношении некоторых российских банков, что заставило бы компании во всем мире опасаться вести бизнес с Россией.

Как опытный посол, вы понимаете, что политика делается в Вашингтоне, а не на местах. В таком остром вопросе, как Украина, это означает, что высшее руководство США ежедневно участвует в разработке и формулировании политики. Но вы из Киева сможете сделать свой уникальный вклад. Ведь учитывая потребности Украины и важность американской поддержки, у вас, вероятно, будет ежедневный доступ к украинскому руководству, а также к украинским парламентариям. Ваши сведения о том, что происходит в украинском обществе и руководстве, а также реакция народа на американские инициативы и то, как помощь США может быть наиболее полезной, будут внимательно изучены американскими политиками и определят их дальнейшие действия.

Кроме того, поскольку ваше посольство находится в зоне военных действий, важно, чтобы у вас был первоклассный офис военного атташе. Учитывая объем военной помощи США, целесообразно, чтобы в вашем посольстве был старший офицер, ответственный за обеспечение своевременной доставки и распределения этой помощи.

Хотя сейчас основное внимание уделяется помощи Украине для ведения войны, военная дипломатия всегда в поле зрения. Это функция Госдепартамента, и вы со своим региональным опытом хорошо готовы к этой роли. Конечно, Путин пока отклонил возможность дипломатического урегулирования, а российские военные преступления сделали почти невозможным для любого руководства Украины рассмотрение вопроса о том, чтобы оставить какую-либо украинскую территорию под контролем кремлевских сил. Так что сейчас не время для переговоров.

Но все еще есть время подумать об окончательном урегулировании. Как вы знаете, президент Владимир Зеленский, обсуждая это, просил реальные гарантии суверенитета и территориальной целостности Украины, а не беспомощные заверения Будапештского меморандума 1994 года, которые Украина получила в обмен на отказ от третьего по величине объема ядерного оружия на планете. Хотя Зеленский упомянул о возможных гарантиях со стороны многих стран, на самом деле важна лишь гарантия со стороны США. Вам и Вашингтону следует держать это в уме, когда украинские собеседники будут говорить о военной дипломатии.

Как глава дипломатической миссии в Украине, вы также будете нести ответственность за обеспечение безопасности своего персонала. В городе, подвергаемом российским бомбардировкам, это задача немаловажная.

Я желаю вам успехов и в этом, хотя мы все признаем, что подчас дипломатия — дело рискованное.

Удачи и берегите себя,

Джон.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом наперевод ипубликацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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