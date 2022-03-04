Четыре сценария исхода войны. Что ждет Украину и Россию 4 марта, 09:20 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Павел Барри: Ни вооруженные силы Украины, ни ее население не готовы сдаваться (Фото:REUTERS)

Колонка написана в соавторстве с Питером Энгельке и Джеффри Чиммино из Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта

Сейчас большинство аналитиков сосредоточены на текущей ситуации. Но не менее важно попытаться спрогнозировать ход военных действий и то, как они могут завершиться. Нужно понять, что принесет нам текущая война, поскольку это значимый шаг на пути к успешному преодолению ее возможных последствий.

Мы представляем четыре сценария того, как может закончиться этот конфликт. Учтите, что даже самый оптимистический из всех четырех, который мы назвали Чудо на Днепре, таит в себе опасность. США, их трансатлантические союзники и партнеры, да и весь мир сейчас, вероятно, переживают трудный период устойчивого конфликта с Россией.

Итак.

Сценарий № 1: Чудо на Днепре

Опираясь на оборонительную помощь членов НАТО, украинское военное и гражданское сопротивление преодолело трудности и остановило продвижение Москвы, не дав российскому президенту Владимиру Путину свергнуть демократическое правительство Киева и установить марионеточный режим. Решимость и хватка украинского сопротивления приводят к тупиковой ситуации на поле боя, которая благоприятствует защитникам.

Вскоре для Кремля становится очевидным, что Россия заплатит непомерную цену за свой авантюризм, включая перспективу длительного и дорогостоящего пребывания в Украине, в сочетании с экономическим крахом и дипломатической изоляцией. Путин неохотно приказывает вывести свои войска. Украина остается суверенной демократической страной. При этом поражение Москвы ускоряет внутреннее недовольство, которое уже началось по всей России. Путин переключается на растущие внутренние угрозы своей власти. НАТО же, наоборот, оказывается в положении, когда ситуация в области безопасности улучшается, ведь Россию удалось сдержать, а Украина оказалась еще ближе к Западу.

Однако ситуация с безопасностью в Европе не возвращается к довоенному статус-кво. Война, пусть и короткая, унесла тысячи жизней с обеих сторон, оставив после себя горечь утраты. И хотя Украина остается демократической страной, несмотря на все разрушения, будущее России, учитывая ее политический ландшафт, неопределенно. Поведение России по отношению к остальному миру будет в значительной степени определять то, станет ли она еще более авторитарной при Путине, или же там начнутся демократические изменения.

Чем закончится война — не может предсказать даже самый гениальный военный стратег

Сценарий № 2: Трясина

После нескольких недель интенсивных боев в Киеве и других крупных городах России удается свергнуть украинское правительство и установить марионеточный режим. Однако ни вооруженные силы Украины, ни ее население не готовы сдаваться. Напротив, украинцы наращивают широкомасштабное, хорошо вооруженное и хорошо скоординированное восстание против захватчиков. Россия одерживает пиррову победу.

Украинские повстанческие силы постоянно наносят России значительный, человеческий и финансовый ущерб. РФ вынуждена выделять гораздо больше своих ресурсов и гораздо дольше, чем предполагала. Ее головная боль усугубляется внешней поддержкой повстанцев: ведь страны НАТО скрыто предоставляют очень мощную оборонительную помощь украинскому сопротивлению. Конфликт истощает казну Москвы, в конечном итоге вынуждая ее вывести свои войска.

Путин и элитная верхушка понимают, что оказались в положении Леонида Брежнева, перехитрив сами себя в погоне за максималистскими целями в Украине. Они получают свой Афганистан. Вязнут в пресловутой трясине, которая, если почитать историю, поглотила не одно могущественное государство. В глазах большей части мира Россия стала изгоем. Украина опустошена, но при этом рейтинг Путина страдает, и его положение внутри страны становится неустойчивым, потому, что элиты ставят под сомнение его политику, а народ ропщет по поводу экономической ситуации в России и снижения ее глобального статуса.

Сценарий № 3: Новый железный занавес

Украина в конце концов рухнула под силой российского вторжения. Несмотря на активную оппозицию, российским силам с помощью все более тяжелого оружия и тактики удается взять под свой контроль страну. Сопротивление против установленного Путиным марионеточного правительства повсеместное, но жестоко подавляется и не может бросить серьезный вызов существенным российским силам, которые остаются в Украине. На Восточную Европу спускается новый железный занавес. Он проходит с севера на юг — вдоль границ стран Балтии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Россия сталкивается с огромными экономическими издержками, но Путин укрепляет свою власть внутри страны, еще сильнее подавляя внутренние разногласия. НАТО еще более сплоченно перед лицом обнаглевшей Москвы. Но при этом Альянс вынужден признать, что у него очень ограниченные возможности для того, чтобы вернуть Украину. После кризиса Швеция и Финляндия присоединяются к Альянсу, чтобы укрепить свою безопасность перед угрозой реваншистских замыслов Москвы.

Как и при первом железном занавесе, новый раскол в сердце Европы несет с собой знакомый перечень опасностей и неопределенностей. Войска НАТО и России теперь смотрят друг на друга через внезапно милитаризованную границу, вновь повышая вероятность прямого конфликта — случайного или спланированного. Периодически возникают кризисы в области безопасности: ведь Россия постоянно устраивает новые военные авантюры и гораздо более агрессивные смешанные военные операции против союзников НАТО. Антагонисты готовятся к долгому, трудному противостоянию, без ясного понимания исхода конфликта и гарантий мирного урегулирования.

Сценарий № 4: Война НАТО и России

Самым опасным сценарием для будущего Европы и мирового порядка является такой, при котором война в Украине готовит почву для прямого военного конфликта между НАТО и Россией. Сценарий может стать реальностью, если:

— НАТО принимает решение об усилении своего участия в делах Украины, например, путем попыток создания бесполетной зоны или другой формы прямого вмешательства. На данный момент США и другие союзники по НАТО отвергли идею введения бесполетной зоны. Но если Россия продолжит бомбардировку гражданского населения, все может поменяться. Тогда Россия будет вынуждена принять решение о том, отступить ли ей или напрямую вступить в бой с союзными вооруженными силами. Если она выберет последнее, риск эскалации вооруженного конфликта между НАТО и Россией значительно возрастет.

— Россия может непреднамеренно нанести удар по территории члена НАТО, например, посредством неточного нацеливания или ошибочной идентификации друзей и противников, побуждающих альянс к контрмерам. (Россия уже атаковала цели вблизи польской границы.) По мере того как российские военные запасы высокоточных боеприпасов начинают сокращаться, возрастает риск такого сбоя, ведущего к непреднамеренной эскалации с НАТО. По этому сценарию в приграничных районах Украины начнется прямой конфликт, возможно, между воздушными и наземными средствами. В свою очередь, это может привести к череде ударов и контрударов, ведущих к открытым боевым действиям.

— Еще одна пугающая перспектива касается возможности того, что планы Путина выходят далеко за переделы Украины. Если российские силы добьются быстрого прогресса в Украине и получат эффективный контроль над страной, Путин, будучи убежденным в том, что НАТО под давлением отступит, может обратить внимание на страны, в свое время входившие в состав СССР, — это страны Балтии. НАТО же настаивает на том, что будет бороться с любым российским военным вторжением на территорию государства-члена.

Туман войны

Предварительные данные свидетельствуют о том, что эта война благоволит Западу по трем причинам. Грубая агрессия российского вторжения и яростное украинское сопротивление вдохновили всю Европу на широкую поддержку Украины. Россия и Путин, похоже, сильно недооценили как решимость Украины, так и возможность глобального негодования против Москвы. Демократические правительства по обе стороны Атлантики таки приняли далеко идущие политические решения — экономические, финансовые, дипломатические и те, что связаны с безопасностью. Эти решения свидетельствуют о вновь обретенной солидарности.

Исход войны в Украине не ограничивается лишь этими четырьмя сценариями. Власть Путина в самой России может как укрепиться, так и ослабнуть, в зависимости от внутренних событий и внешних (ключевой здесь является поддержка Китая). Путин может попытаться заполучить Молдову или Грузию, или даже попытаться захватить Сувалкский коридор, чтобы иметь прямой доступ через Беларусь к своему анклаву — Калининградской области.

Чем закончится развязанная война — не может предсказать даже самый гениальный военный стратег. Чаще всего войны ведут как стороны конфликта, так и посторонних наблюдателей, по неожиданным маршрутам, что приводит к результатам, которые меняют мировой порядок. Похоже, таким будет и вторжение России в Украину. Что принесет его исход самой Украине и всему миру, еще предстоит увидеть.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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