Российская Федерация боится украинцев 8 сентября, 17:14

Российские спецслужбы нервно активизируют работу не только с проживающими в РФ гражданами Украины, но и с собственными гражданами украинского происхождения

Боится их протестной активности внутри самой России.

Поэтому российские спецслужбы нервно активизируют работу не только с проживающими в РФ гражданами Украины, но и с собственными гражданами украинского происхождения.

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В то же время, на оккупированной Россией украинской территории ситуация все ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения.

На этой неделе на территории Херсонской области противник ввел строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами, что существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи.

Нарушение оккупационных ограничительных требований жестко наказывается. В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам.

При этом российские захватчики, декларируя высокие гуманитарные цели, жестко требуют доведения до школьников всех возрастных категорий пропагандистских материалов, которые содержат искаженное понимание исторических событий и распространяют нарративы о якобы только общем будущем Украины и РФ.

Российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.

Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве живого щита.

Текст опубликован с разрешения автора

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