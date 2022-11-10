Путин испугался и прикрылся Лавровым 10 ноября, 18:45

Чем жила страна 10 ноября 2022 года

● У диктатора заканчиваются варианты. У российского диктатора Путина заканчиваются варианты действий касательно Украины, написало агентство Bloomberg. Вчерашний приказ военного министра страны-агрессора Шойгу отступить из Херсона является серьезной неудачей на поле боя. Примечательно, что сам Путин не присутствовал, когда в телеэфире Шойгу объявлял о выводе войск. «Кремль не горит желанием ассоциировать» диктатора с поражениями, которые противоречат его заявлению о «присоединении» Херсона и трех других украинских территорий «навсегда», объяснило Bloomberg.

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● Кроме того, нынче стало известно, что диктатор не поедет на саммит Большой двадцатки, который пройдет на индонезийском Бали 15−16 октября, — на нем в режиме онлайн поприсутствует глава МИД РФ Лавров. Это решение подчеркивает уменьшающееся дипломатическое влияние Путина. Кроме того, он попросту не рискнул столкнуться с жесткой критикой за свое вторжение в Украину, — эта опасность, мол, «перевешивает любую потенциальную выгоду от участия». Bloomberg считает, что Путин уже не может рассчитывать на поддержку со стороны китайского лидера Си Цзиньпина или премьера Индии Нарендры Моди: «Оба подали сигналы недовольства на прошлой неделе: Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а министр иностранных дел Индии ясно дал понять в Москве, что развивающиеся страны испытывают „очень острую боль“ из-за того, что конфликт разжигает продовольственную и энергетическую нестабильность».

● При этом Bloomberg добавил: несмотря на то, что трудности Путина внутри страны и за границей нарастают, пока нет никаких признаков того, что он готов сдаться и потребовать мира.

К слову:

● После официального заявления Шойгу об отступлении из Херсона, возле московского Кремля задержали местного жителя: 61-летний мужчина держал в руках плакат с надписью: «Предатели, прое*али все». Его, по данным ТГ-канала ASTRA, задержали силовиками и доставили в полицию.

● Путин испугался и прикрылся Лавровым. Российский диктатор Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран Большой двадцатки на Бали на следующей неделе, написало агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц РФ и Индонезии, хотя и может присоединиться к саммиту виртуально. РФ на Бали представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

● У Кремля — реальные проблемы. Отвод российских сил с правого берега Днепра «свидетельствует о том, что у россиян есть некоторые реальные проблемы», заявил президент США Джо Байден. «Во-вторых, это приведет по крайней мере к тому, что даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода», — добавил он.

«Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги», — заявил президент США.

● Ничего без Украины об Украине. США не собираются говорить украинцам, что им делать в вопросе компромиссов и переговоров с Россией, сказал Джо Байден. «Ничего без Украины об Украине», — добавил он.

● Не Путин, а ВСУ заставили россиян бежать. За каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия ВСУ, отметил главнокомандующий Валерий Залужный. «Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — это результат наших активных действий», — написал он в ФБ.

Залужный добавил, что непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. «Тем самым не оставили врагу другого выхода, кроме как прибегнуть к бегству», — пояснил он.

● По словам главнокомандующего, пока нельзя подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона: «Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом».

● А еще Залужный рассказал, что на херсонском направлении с 1 октября продвижение ВСУ в глубину обороны противника составило до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигла 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. «Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск [севернее Берислава] подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории», — написал он. А в направлении Первомайске-Херсон [западнее Херсона] украинские защитники продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной территории — 157 кв км.

● Украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снигуривка — последним городом Николаевской области, который еще удерживал враг.

● «Юг. Постепенно двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом», — сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский. Комментируя заявления российских властей об отводе войск с правобережья Херсонской области, он призвал украинцев быть сдержанными, поскольку Россия не делает Украине подарков.

● НАТО следит. В ближайшие дни НАТО будет следить за тем, действительно ли РФ отступает с западного берега Днепра, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. «Очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И если они уйдут из Херсона — это будет еще одна победа для Украины», — добавил он.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил приказ Шойгу по Херсону как «положительный шаг».

● В российском минобороны заявили по поводу собственного отступления из Херсона, что они там «осуществляют маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом».

● Не ловушка, а отступление. Отвод российских войск с западного берега Днепра вряд ли станет ловушкой, предназначенной для того, чтобы заманить украинские войска в кровопролитный бой под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Об этом в очередной сводке написал Институт изучения войны (ISW). Его аналитики напоминают о «множестве» более ранних признаков того, что с западного берега выводились оккупационные «администрации», а также экономические мощности и отчасти военные силы. Очевидно, российские чиновники ожидали такого решения об отводе войск и готовились к нему таким образом, что это «несовместимо» с попыткой обмануть и заманить в ловушку украинские войска.

● По данным британской разведки, отступление российских войск из Херсона займет несколько дней, в течение которых они будут особенно уязвимы. По оценке Пентагона, РФ сосредоточила на правобережном плацдарме 20−30 тыс. солдат, — чтобы их вывести, могут понадобиться даже недели.

● После освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ, написала Financial Times.

● Судя по всему, российские военные планируют отступать на подготовленные рубежи и дальше: они начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и украинского полуострова. Об этом сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет в Twitter.

● По давно проваленному плану. Оккупационная армия РФ пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. И продолжает — уже какой месяц — вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

● Донбасс — самое горячее место. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 78 690 своих военных, за минувшие сутки — 740. Такие данные на утро 10 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Больше всего потерь у врага за минувшие сутки пришлось на Авдеевское и Лиманское направления.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2804 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 5682 (+16), артсистемы — 1805 (+3), реактивные системы залпового огня — 393 (+0), средства ПВО — 205 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 260 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1499 (+16) и многое другое.

● Общие потери оккупантов в Украине превысили 100 тыс. убитыми и ранеными, сообщил генерал Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США. По его мнению, ВСУ, «вероятно», понесли такие же утраты.

● Россиянки хотят вернуть своих с фронта. На границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватово (Луганская область). Как сообщает ВВС Украина, женщины требуют вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых те служат, несут огромные потери, а командование не разрешает им отступать под угрозой расстрела.

Вероятно, речь идет о мобилизованных, отправленных из двух учебных центров в Воронеже, которые оказались в зоне ожесточенных боев, несмотря на заверение руководства ВС РФ, что новоприбывших разместят на второй-третьей линии обороны, а не на передовой.

● Оккупанты копят ракеты и дроны? Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, так она пытается нарастить запасы для нового массированного удара по Украине, сообщил Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил. По его словам, оккупанты увидели, что эффекта от единичных ударов не так много.

Игнат отметил, что для массированных ударов по Украине в октябре россияне копили средства несколько месяцев.

● Байден выполняет не все просьбы Зеленского. США выполняют далеко не все просьбы Украины. В частности, Штаты не планируют передавать ракеты HIMARS с дальностью 600 миль (965 км), чтобы Украина «не бомбила РФ». Об этом на брифинге рассказал президент Джо Байден. «Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты», — уточнил он.

● Франция планирует передать Украине еще шесть 155 мм самоходных гаубиц Caesar. Военная помощь должна прибыть в ближайшие недели, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекарню.

● Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

● А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.

И для финала:

● У демократов все хорошо. Президент США Джо Байден прокомментировал первые результаты промежуточных выборов и отметил положительные результаты для его Демократической партии. Мол, «красной волны» (победы республиканцев с большим преимуществом), которую предсказывали СМИ и эксперты, не произошло. Выборы он назвал «хорошим днем для демократии и Америки». Демократы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем во время любых других промежуточных выборах при президентах-демократах за последние 40 лет. Байден также сказал, что у его партии еще есть шанс сохранить большинство в Палате представителей.

● Окончательные результаты выборов станут известны в декабре.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.