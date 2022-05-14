Кремль проиграл битву за Харьков и угрожает всему миру 14 мая, 22:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 мая 2022 года

● Кремль проиграл битву за Харьков. Российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова из-за контрнаступлений ВСУ и ограниченных возможностей для подкрепления. Об этом сказано в анализе американского Института по изучению войны (ISW).

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● В институте отметили, что в последние несколько дней российские подразделения не пытались удержать свои позиции перед контратаками украинских сил, за некоторыми исключениями. «Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить город, не говоря уже о захвате, а затем выгнали их, как это было под Киевом», — считают в ISW.

● По данным ISW, основные усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на попытке оцепить Северодонецк и Лисичанск с севера и юга.

● Враг отступает и готовится к обороне. Российские военные пытаются обеспечить отвод своих войск от города Харьков и готовятся строить многоэшелонированную оборону на Запорожском направлении. Об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ.

● В Украине находится 105 российских батальонных тактических групп (до 700 человек в каждой). И число российских БТГ на Донбассе продолжает расти, отметили в Пентагоне.

● ВСУ атакуют возле Изюма. Самой горячей точкой в Харьковской области остается Изюмское направление, — ВСУ перешли там в контрнаступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: «Враг по некоторым направлениям отступает».

● И это — хорошая новость, так как именно изюмская группировка врага нависает над левым флангом украинских сил, сосредоточенных в районе Славянска и далее — Лисичанска и Северодонецка, которые враг последнее время отчаянно штурмует.

● Западу нужна победа Украины. Российский диктатор не сломает и не подчинит Украину. Но нужно идти дальше — стратегическим и моральным императивом для Запада является победа Киева, написала глава МИД Великобритании Лиз Трасс в статье для Express.

● «Битва за Донбасс продолжается, поскольку русские войска продвигаются на востоке и юге. Если Путин победит, он нацелится на большие территории Украины и не уступит, пока вся страна не будет под его контролем», — пояснила Трасс. Путин, по ее мнению, считает, что желание мировых лидеров остановить его не может сравниться с решительностью диктатора поставить Украину на колени. «Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова», — написала глава британской дипломатии. И призвала союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно — от тяжелого вооружения, такого как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок.

● Американский генерал: избежать затяжной войны поможет современное оружие. Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации. Это можно предотвратить, заявил Уэсли Кларк, генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997—2000 годах.

● Избежать сценария длительной войны, по его словам, можно, если Украина получит нужное оборудование, вооружение и технику от союзников, а также будет иметь высокие моральные стандарты.

● Тогда у Украины появится возможность отбросить оккупантов на Донбассе, постепенно разрезать их силы в Херсоне и области; закрыть им доступ в Крым. И идти в двух направлениях — и на востоке, и на юге — разделяя силы врага.

● Минус триста врагов за сутки. За все время войны войска РФ, по оценкам Генштаба ВСУ, потеряли в Украине: личного состава — около 27 200 (+300 за сутки), танков — 1218 (+13) ед, боевых бронированных машин — 2934 (+34) ед, артсистем — 551 (+9) ед, РСЗО — 195 (+2) ед, средств ПВО — 88 (+0) ед, самолетов — 200 (+0) ед, вертолетов — 163 (+1) ед и многое другое.

● Боеспособных ресурсов у врага уже нет. РФ исчерпала ресурсы, относящиеся к наиболее боеспособным батальонно-тактическим группам. Хотя в целом у врага все еще имеется достаточно резервов для того, чтобы вводить их на территорию Украины. Об этом рассказал Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны.

● В России, по данным военной разведки, идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизованных формируют, по словам Скибицкого, новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на войну. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.

● Азовсталь говорит к Китаю. Родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь спасти бойцов из окруженной врагом Азовстали.

● Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их мнению, может быть Турция, — ее президент согласен на экстракцию.

● Турция — в деле, РФ — нет. Турция предложила провести морскую эвакуацию сотен раненых защитников завода Азовсталь. Такой план остается «на столе», хотя Россия на него не согласилась, пояснил Ибрагим Калын, спикер турецкого президента Реджепа Эрдогана.

● Подобный вариант эвакуации, по словам Калына, обсуждался с президентом Владимиром Зеленским две недели назад: эвакуированных должны доставить наземным транспортом в порт оккупированного Бердянска, а там их готово забрать турецкое судно, которое может перевезти защитников Азовстали в Стамбул.

● «Мы готовы. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и мирных жителей в Турцию», — заявил Калын. Но, по его словам, позиция Москвы «меняется с каждым днем». Теперь Кремль настаивает, что военные должны сдаться.

● Россияне продолжают штурм завода. В течение всего сегодняшнего дня российские оккупанты сбрасывают на защитников Азовстали авиабомбы, атакуя завод с помощью тяжелой артиллерии и танков. Для попыток штурма украинских позиций применяется большое количество пехоты. Об этом полк Азов рассказал в Telegram.

● Украинские военные, несмотря на крайне критическую ситуацию, прилагая сверхчеловеческие усилия, отбивают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.

● Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек (тяжелораненые и медики) с Азовстали, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

● Херсонцы, не сдавайтесь. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области не сдаваться и дождаться деоккупации.

● «Хотел бы обратиться к херсонцам: ребят, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле. Потерпите. Видите, Харьков отодвинули. Силы, средства, ленд-лиз дойдет — планируем мы все. Вижу, что саботируют россияне сами приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне. Для галочки что-то делают. Но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон», — сказал Ким.

● Это провал. То, что оккупанты установили в Херсоне карманную пророссийскую администрацию, подчеркивает провал политических целей РФ в Украине. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

● Британцы отметили, что назначенная РФ «администрация» Херсона объявила, что попросит включить регион в состав страны-оккупанта. То есть, враг не может организовать в области даже «референдум», а потому решил идти самым простым путем.

● Финны выложили перед Путиным карты на стол. Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил российскому диктатору и сообщил ему о планах страны вступить в НАТО. Об этом сказано на сайте финского лидера.

● Ниинисте пояснил Путину, как позиция РФ против присоединения стран к Альянсу в конце 2021 года и полномасштабное вторжение в Украину принципиально изменили среду безопасности в Финляндии. И сообщил главе Кремля, что его страна решила в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. «Разговор был прямолинейным, прошел без нагнетаний. Избегать напряженности было важно», — заявил Ниинисте.

● Рассказывая свою версию разговора, в Кремле заявили, что Путин назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным» и «никаких угроз ее безопасности не существует».

● США предупреждают: не стоит помогать РФ. В Минфине США встретились с представителями иностранных банков (из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады) и предупредили их — не стоит помогать РФ обходить санкции, иначе США организуют им последствия.

● «Если вы оказываете материальную поддержку попавшим под санкции лицам или организациям, мы можем распространить на вас действие санкционного режима и использовать наши инструменты, чтобы оказать на вас давление», — заявил, по данным The New York Times, чиновник Минфина.

● G7 остается большим союзником Киева. Министры иностранных дел стран Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия вследствие развязанной Москвой войны. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Германии, которое цитирует Reuters.

● Кремль угрожает всему миру. Последствия «объявленной Западом тотальной гибридной войны против России» почувствуют все без исключения, — так пригрозил миру глава МИД РФ Сергей Лавров.

● «Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это будет продолжаться, но ясно, что последствия ощутят все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, когда вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они практически всегда были», — сказал Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

● Условие для Кремля. Санкции против России могут прекратить вводить только при условии заключения Москвой соглашения с Киевом, которое не должно предусматривать «продиктованный» мир. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

И для финала:

● Украинские дети учатся в Польше. В польских школах учится уже более 200 тыс. детей из Украины, написала в ФБ супруга украинского президента Елена Зеленская. Она отметила, что Польша не просто приняла больше всех украинских беженцев — более 3 млн, но и предоставила им права на медобслуживание и образование.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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