Весь Евросоюз — «за» 21 июня, 21:13 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 21 июня 2022 года

● Весь Евросоюз — «за». Все 27 государств — членов Евросоюза договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщило агентство Bloomberg. Собеседники издания, знакомые с результатами встречи послов ЕС 20 июня, добавили, что формулировка по статусу Украины еще не оформлена в письменном виде.

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● Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения этого вопроса 23−24 июня.

● 20 июня Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

● На восстановление страны понадобится триллион. На восстановление Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 750 млрд до 1 трлн евро ($1,1 трлн), заявил глава Европейского инвестбанка Вернер Хойер.

● По мнению Хойера, Европе придется сыграть «самую большую роль» в усилиях по восстановлению Украины. Он добавил, что видел в публичном пространстве цифры, которые считает «совершенно нереалистичными, учитывая уровень разрушений в Украине».

● В прицеле санкций — российское золото. Золото может попасть в следующий, седьмой по счету пакет санкций Евросоюза, направленных против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

● Как отмечает агентство, золото является важнейшим активом для Центробанка РФ, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам за границей из-за западных санкций. Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету санкций. Пока непонятно, может ли эта мера запретить экспорт драгоценного металла в РФ, его импорт из РФ, или и то, и другое.

● Как пишет Reuters, упоминание о «дальнейшей работе над санкциями» также должно появиться в заявлении по итогу саммита Евросоюза 23−24 июня. Однако в документе не будет упоминания о седьмом пакете.

● Штаты занялись военными преступлениями россиян. Генпрокурор США Меррик Гарланд неожиданно, без анонсов, приехал в Украину и встретился со своей украинской коллегой Ириной Венедиктовой. Они обсудят усилия США и других стран, направленные на то, чтобы помочь Украине «обнаружить, задержать и привлечь к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям» в Украине.

● Украина стала частью Триморья. Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, более известной как Триморье. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на саммите организации в Риге. По его словам, это новый тип партнерства для тех стран, которые стремятся в Евросоюз. Он отличается от стратегического партнерства стран Триморья с США, Британией или Еврокомиссией.

● 20 июня президент Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья и призвал найти формат сотрудничества с Украиной. «Достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал», — отметил он во время обращения к участникам саммита.

● Инициативу трех морей учредили в 2016 году лидеры Польши и Хорватии. Это платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Триморье объединяет 12 государств — Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

● Москва откровенно угрожает Литве. Секретарь российского совбеза Николай Патрушев перешел к открытым угрозам Литве из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область. «На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — сказал он.

● С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС, в Калининградскую область, — отделенный от остальной России регион РФ.

● Немцы вновь оплошали с оружием для Украины. Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4, сообщил Business Insider. Издание пишет, что Германия предложила 15 танков Leopard 2A4 за 30 Т-72, но это недостаточно для национальной обороны Словакии, поэтому на прошлой неделе Братислава отказалась от запланированной сделки.

● Минобороны Словакии подтвердило Business Insider эту информацию. «Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны», — заявила пресс-секретарь министерства. По ее словам, с этой целью Словакия ведет переговоры с союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины.

С другой стороны:

● Немецкие САУ уже в Украине. Украинские защитники уже получили немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщил министр обороны Алексей Резников. «В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами», — написал он в ФБ.

● Резников подчеркнул, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который используют в украинской армии: ВСУ уже применяют M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

● Ранее правительство Германии сообщало, что планирует передать Украине семь Panzerhaubitze 2000.

● Фронтовая сводка. На Славянском направлении, как сообщил Генштаб ВСУ, неподалеку от Богородичного и Долины украинские военные отразили штурм российских оккупантов.

● На Северодонецком направлении армия РФ продолжает обстреливать подразделения ВСУ из артиллерии и не прекращает попытки установить полный контроль над Северодонецком. ВСУ успешно противодействуют штурмам и в этом городе, и в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

● На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье армия РФ ведет наступательные действия, бои продолжаются.

● Харьков продолжает страдать от обстрелов. Российские оккупанты в течение минувших суток продолжили обстреливать Харьков и другие районы области. Три человека погибли, еще семь были ранены. Об том в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

● В Харькове под огонь оккупантов попали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы.

● А днем враг вновь ударил по Харькову — погибли пять человек.

● Херсонцев призывают выезжать — будет контрнаступление. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, призвала жителей захваченных районов Херсонщины уехать. Особенно тех, у кого есть дети, даже через оккупированный Крым: «…Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И потом будет очень тяжело открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети». И добавила: «Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет, как только мы сможем его начать».

● Верещук сказала, что жители могут выехать из Херсонской области через оккупированный Крым с фейковыми российскими «документами», и они не будут нести за это ответственность.

● Россияне на Змеином получили по полной. Официально подтвердилась информация о том, что накануне ВСУ нанесли мощный удар по оккупированному острову Змеиный в Черном море. В результате находившиеся на нем российские силы понесли существенные потери. Как сообщило Оперативное командование Юг в ФБ, по Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

● Вышки могут взорваться. Пожар на так называемых «вышках Бойко» — украинских буровых платформах в Черном море, захваченных россиянами, до сих пор не могут потушить, — накануне ВСУ нанесли по ним удар. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС. Огонь из-за пожара на буровой платформе, используемой для добычи газа, напрямую подошел к скважине.

● Враг попытается отомстить? В ближайшие дни российские оккупанты могут пытаться обстреливать центр Киева, таким образом ответив за удар по «вышкам Бойко». Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник главы ОП.

● По мнению Арестовича, особенно осторожными стоит быть в ближайшие дни жителям центра Киева и Печерского района. Он просит киевлян не игнорировать сигналы тревоги.

● Минус 300 за один день. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 100 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 9,8 тыс. единиц техники, среди них: танки — 1496 (+19 за сутки), боевые бронированные машины — 3606 (+18), артсистемы — 752 (+3), реактивные системы залпового огня — 239 (+1), средства ПВО — 98 (+0), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 181 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 611 (+10) и многое другое.

● Украина вернула себе тела еще 35 своих погибших военных (25 принадлежат защитникам Мариуполя). Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50.

● СБУ разоблачила шпионов. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ). Контрразведка Службы провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержала в Киеве заведующего отделом Секретариата Кабмина и руководителя одной из дирекций ТППУ.

● Чиновники передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Российские кураторы платили предателям за информацию $2−15 тыс. за задание.

И для финала:

● Растаможка возвращается. Верховная Рада вернула с 1 июля пошлины и налог на добавленную стоимость на импорт товаров, в том числе автомобилей. Об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

● Также Рада в первом чтении одобрила «таможенный безвиз» (законопроект № 7420) и присоединение к системе NCTS. «За» проголосовали 269 депутатов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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