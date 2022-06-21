Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Весь Евросоюз — «за»

21 июня, 21:13
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Чем жила страна 21 июня 2022 года

● Весь Евросоюз — «за». Все 27 государств — членов Евросоюза договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщило агентство Bloomberg. Собеседники издания, знакомые с результатами встречи послов ЕС 20 июня, добавили, что формулировка по статусу Украины еще не оформлена в письменном виде.

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Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения этого вопроса 23−24 июня.

20 июня Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

На восстановление страны понадобится триллион. На восстановление Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 750 млрд до 1 трлн евро ($1,1 трлн), заявил глава Европейского инвестбанка Вернер Хойер.

По мнению Хойера, Европе придется сыграть «самую большую роль» в усилиях по восстановлению Украины. Он добавил, что видел в публичном пространстве цифры, которые считает «совершенно нереалистичными, учитывая уровень разрушений в Украине».

● В прицеле санкций — российское золото. Золото может попасть в следующий, седьмой по счету пакет санкций Евросоюза, направленных против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, золото является важнейшим активом для Центробанка РФ, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам за границей из-за западных санкций. Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету санкций. Пока непонятно, может ли эта мера запретить экспорт драгоценного металла в РФ, его импорт из РФ, или и то, и другое.

Как пишет Reuters, упоминание о «дальнейшей работе над санкциями» также должно появиться в заявлении по итогу саммита Евросоюза 23−24 июня. Однако в документе не будет упоминания о седьмом пакете.

● Штаты занялись военными преступлениями россиян. Генпрокурор США Меррик Гарланд неожиданно, без анонсов, приехал в Украину и встретился со своей украинской коллегой Ириной Венедиктовой. Они обсудят усилия США и других стран, направленные на то, чтобы помочь Украине «обнаружить, задержать и привлечь к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям» в Украине.

● Украина стала частью Триморья. Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, более известной как Триморье. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на саммите организации в Риге. По его словам, это новый тип партнерства для тех стран, которые стремятся в Евросоюз. Он отличается от стратегического партнерства стран Триморья с США, Британией или Еврокомиссией.

20 июня президент Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья и призвал найти формат сотрудничества с Украиной. «Достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал», — отметил он во время обращения к участникам саммита.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году лидеры Польши и Хорватии. Это платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Триморье объединяет 12 государств — Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

● Москва откровенно угрожает Литве. Секретарь российского совбеза Николай Патрушев перешел к открытым угрозам Литве из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область. «На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — сказал он.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС, в Калининградскую область, — отделенный от остальной России регион РФ.

● Немцы вновь оплошали с оружием для Украины. Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4, сообщил Business Insider. Издание пишет, что Германия предложила 15 танков Leopard 2A4 за 30 Т-72, но это недостаточно для национальной обороны Словакии, поэтому на прошлой неделе Братислава отказалась от запланированной сделки.

Минобороны Словакии подтвердило Business Insider эту информацию. «Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны», — заявила пресс-секретарь министерства. По ее словам, с этой целью Словакия ведет переговоры с союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины.

С другой стороны:

● Немецкие САУ уже в Украине. Украинские защитники уже получили немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщил министр обороны Алексей Резников. «В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами», — написал он в ФБ.

Резников подчеркнул, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который используют в украинской армии: ВСУ уже применяют M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

Ранее правительство Германии сообщало, что планирует передать Украине семь Panzerhaubitze 2000.

Фронтовая сводка. На Славянском направлении, как сообщил Генштаб ВСУ, неподалеку от Богородичного и Долины украинские военные отразили штурм российских оккупантов.

На Северодонецком направлении армия РФ продолжает обстреливать подразделения ВСУ из артиллерии и не прекращает попытки установить полный контроль над Северодонецком. ВСУ успешно противодействуют штурмам и в этом городе, и в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье армия РФ ведет наступательные действия, бои продолжаются.

● Харьков продолжает страдать от обстрелов. Российские оккупанты в течение минувших суток продолжили обстреливать Харьков и другие районы области. Три человека погибли, еще семь были ранены. Об том в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове под огонь оккупантов попали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы.

А днем враг вновь ударил по Харькову — погибли пять человек.

Херсонцев призывают выезжать — будет контрнаступление. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, призвала жителей захваченных районов Херсонщины уехать. Особенно тех, у кого есть дети, даже через оккупированный Крым: «…Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И потом будет очень тяжело открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети». И добавила: «Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет, как только мы сможем его начать».

Верещук сказала, что жители могут выехать из Херсонской области через оккупированный Крым с фейковыми российскими «документами», и они не будут нести за это ответственность.

● Россияне на Змеином получили по полной. Официально подтвердилась информация о том, что накануне ВСУ нанесли мощный удар по оккупированному острову Змеиный в Черном море. В результате находившиеся на нем российские силы понесли существенные потери. Как сообщило Оперативное командование Юг в ФБ, по Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

Вышки могут взорваться. Пожар на так называемых «вышках Бойко» — украинских буровых платформах в Черном море, захваченных россиянами, до сих пор не могут потушить, — накануне ВСУ нанесли по ним удар. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС. Огонь из-за пожара на буровой платформе, используемой для добычи газа, напрямую подошел к скважине.

● Враг попытается отомстить? В ближайшие дни российские оккупанты могут пытаться обстреливать центр Киева, таким образом ответив за удар по «вышкам Бойко». Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник главы ОП.

По мнению Арестовича, особенно осторожными стоит быть в ближайшие дни жителям центра Киева и Печерского района. Он просит киевлян не игнорировать сигналы тревоги.

Минус 300 за один день. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 100 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также оккупанты лишились более 9,8 тыс. единиц техники, среди них: танки — 1496 (+19 за сутки), боевые бронированные машины — 3606 (+18), артсистемы — 752 (+3), реактивные системы залпового огня — 239 (+1), средства ПВО — 98 (+0), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 181 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 611 (+10) и многое другое.

Украина вернула себе тела еще 35 своих погибших военных (25 принадлежат защитникам Мариуполя). Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50.

СБУ разоблачила шпионов. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ). Контрразведка Службы провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержала в Киеве заведующего отделом Секретариата Кабмина и руководителя одной из дирекций ТППУ.

Чиновники передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Российские кураторы платили предателям за информацию $2−15 тыс. за задание.

И для финала:

● Растаможка возвращается. Верховная Рада вернула с 1 июля пошлины и налог на добавленную стоимость на импорт товаров, в том числе автомобилей. Об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

Также Рада в первом чтении одобрила «таможенный безвиз» (законопроект № 7420) и присоединение к системе NCTS. «За» проголосовали 269 депутатов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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