Россия угрожает Литве. Что же не так с Калининградом? 22 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс предупреждает: нападение России на Литву может привести к началу Третьей мировой войны

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев угрожает Литве после того, как эта страна отказалась от транзита попавших под европейские санкции грузов в Калининградскую область Российской Федерации. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс предупреждает: нападение России на Литву может привести к началу Третьей мировой войны.

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Но пока Третья мировая война не началась, попробуем понять, что же не так с Калининградом. А то же, что и с Крымом: нормальное существование этого российского эсклава (Калининградской области) зависит от сообщения с материком, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Крым — полуостров, который оккупанты попытались превратить в политический остров. А когда стало ясно, что «остров» не функционирует, пошли оккупировать юг Украины. Восемь лет понадобилось Владимиру Путину, чтобы понять: никогда в своей истории Крым не существовал без связи с материком. Связи не через мост, а через Перекоп.

Калиниградская область сейчас выглядит «политическим островом». Но этот регион политическим островом никогда не был. До Второй Мировой войны это была часть Восточной Пруссии — и, кстати, нормальная жизнь в регионе прекратилась как раз тогда, когда Адольфу Гитлеру якобы понадобился «коридор» через польские территории для того, чтобы беспрепятственно попадать в Кенигсберг.

Калиниградская область сейчас выглядит « политическим островом»

А после Второй Мировой войны Калининградская область стала одной из областей РСФСР — но в составе Советского Союза. И, разумеется, в этом общем государстве не было никаких проблем с проездом и транзитом — ну, разумеется, за исключением «закрытых» военных городов и поселков.

После распада Советского Союза, после вступления Литвы и Польши в НАТО и ЕС Калининградская область превратилась в самый настоящий эсклав — часть территории России, окруженную… нет, не только морем, но и Европейским Союзом. Казалось бы, рецепт развития этой территории был очевиден: нормальные отношения с соседними странами, которые, к тому же, стремились урегулировать статус эсклава и содействовать его жителям.

Что должно было бы ожидать регион, который оказался в таком замечательном месте, с такими инвестиционными возможностями — настоящее «окно» России в Европу? А что должно было бы ожидать Крым, если бы его не оккупировала Россия? И в том, и в другом случае — процветание. Процветание, а не прозябание на задворках истории и экономики.

Но Россия, как видим, выбрала войну. Войну, которая уничтожает перспективы и оккупированных Россией территорий, и ее собственных регионов. Калининградская область на глазах превращается из «самого европейского» региона России в военную базу, жители скупают товары, российские чиновники приезжают в Калининград не для того, чтобы поговорить о перспективах развития, а для того, чтобы попугать соседей.

И когда мы говорим, что Третья Мировая, как некогда Вторая мировая, может вновь начаться из-за транзитного коридора в тот же самый город, не ощущаем ли мы, что история описала круг и спустя почти столетия вновь сделала жителей Европы заложниками амбиций и комплексов нового диктатора?

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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