Дикая зависимость от Москвы. Что развалит Российскую Федерацию? 2 сентября, 17:39 Эксклюзив НВ

Что станет ключевым элементом, который развалит Россию

За всіма об'єктивними ознаками Росія дуже швидко скінчиться. Тож мені здається, що всі ці гучно оголошені так звані об'єднання — Легіон Свобода Росії та Національна Республіканська Армія, мають смисл лише для тих людей, які цим опікуються. Комусь потрібно зробити собі піар, комусь — плюс в рейтингах. Ці об'єднання ставлять за мету створити ідеальну Росію майбутнього, але по суті, це ситуацію не змінює зовсім.

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Сучасна Росія — це колоніальна країна, а ніяка не федерація. Бо федерації будуються на договірних засадах. Москва сьогодні є метрополією, а всі інші регіони поставлені від неї у колоніальну залежність. Один російський дослідник федералізму риторично запитував: нас вчили, що Золота Орда була ігом, але вона забирала 10% данини із територій, а сьогодні Москва забирає 60−70%, а то і більше відсотків. то тоді, що таке Орда?

Регіони РФ поставлені Москвою у дику залежність. Пригадайте останні роки СРСР, коли дуже популярним було гасло Досить годувати Москву. Так от сьогодні (і це дуже приємна новина) такі ідеї дуже часто лунають не лише у національних республіках, але і на певних територіях великих, зокрема, і на Далекому Сході, в Сибіру, на Уралі.

Я думаю, що саме це стане ключовим елементом, який розвалить Росію. Бо покладатися тільки на силу тих чи інших національних утворень можна, але нинішній репресивний апарат у РФ здатен задушити будь-який національний рух. Тому елементом, який розвалить Росію, буде економічний. І дуже добре, що сьогодні весь цивілізований світ йде саме цим шляхом — економічного розвалу Росії. Ми на полях боїв робимо це зі зброєю, а Захід робить це економічними методами. Думаю, що комбінація цих двох факторів у підсумку і дасть результат, коли Росії не стане, залишиться Московія. Нарешті вона повернеться до своєї історичної назви, а назва Русь, як питомо українська, як предтеча України, повернеться на свою історичну батьківщину.

Ставлення Заходу до Росії почало змінюватися

Зазначу про те, що ставлення Заходу до Росії почало змінюватися. Якщо озирнутися на кінець 1980-х — перед розпадом СРСР, то тоді Захід мав надію, що Михайло Горбачов і його нова політика дозволять трансформувати СРСР в якусь певну форму демократії. Згадайте, як сприймали в перші роки Бориса Єльцина — як нового лідера, який хоче зовсім іншу Росію. Йому вірили.

Сьогодні відбулася різка зміна у свідомості наших західних партнерів. Вони побачили Чечню, промовчали, потім Грузію, промовчали, потім Крим і Донбас у 2014 році — промовчали. І вже нарешті у 2022-ому вони зрозуміли, — це не окремі випадки, а тенденція, що загрожує їхній власній безпеці. Саме тому для мене найцікавішим є трансформація мислення німців: від тотального пацифізму як би я назвав, від глупства, до того, що треба захищатися. Треба розуміти: Росія загрожує безпеці самої Німеччини.

Хоча тема розвалу Росії поки що сприймається у багатьох столицях Заходу як дуже революційна, але це питання часу. Бо в кінцевому рахунку кожен народ хоче жити нормальним цивілізованим життям, розвивати економіку, культуру, освіту, піднімати соціальні стандарти, а не витрачати кошти на озброєння.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Огризком дивіться на Радіо НВ:

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