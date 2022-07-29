Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Народный депутат Украины

Главный вывод после обстрела в Еленовке

29 июля, 14:49

Убийство украинских военнопленных в Еленовке шокирует. Неизвестно точное количество замученных героев

Эта спецоперация РФ не зря проведена сегодня, в день ССО. Кремлевское чудовище любит кровавый «символизм».

Ужасные кадры о пытках и убийстве нашего военного — это подтверждение известного и очевидного: наших пленных пытают, бьют, подвергают жестоким пыткам, им отрезают гениталии и конечности.

Видео дня

Я знала все это с 2014 года, когда занималась освобождением заложников и использовала все международные площадки, чтобы донести до мира правду о России и привлечь внимание к освобождению. Об изнасилованиях в местах несвободы, о созданных на оккупированных территориях концлагерях.

Когда в парламенте голосовали законопроект об обмене военнопленных, мне не дали озвучить поправки. Почему? Возможно, потому, что сейчас тема военнопленных замалчивается, мы не знаем фамилий тех, за кого борется Украина, эта тема редко звучит в мировых СМИ. Тем более, о пленных молчат в марафоне.

Мой опыт говорит, что публичность часто сохраняет жизнь в плену. Если твоя фамилия на устах мира — это шанс выжить.

Эта спецоперация РФ не зря проведена сегодня

Странным образом исчезли все активисты, которые в предыдущие годы требовали всех немедленно освободить. До сих пор не создан единый центр освобождения, хотя соответствующие структуры уже несколько раз анонсировали, что вот-вот. А родственники пленных обрывают телефоны разных горячих линий и центров, вместо того чтобы получить психологическую поддержку, помощь и заботу.

Убийство украинских военнопленных в Еленовке — это грубое нарушение Женевских конвенций. И требует немедленной реакции МИД, ОП, переговорной группы, бравшей ответственность за вывод «азовцев» с территории завода, немедленного созыва Совбеза ООН, откуда Россия должна быть выброшена рано или поздно с позором.

Это и ответственность Международного комитета Красного Креста, который фактически самоустранился и не имеет доступа к местам несвободы, где содержатся военнопленные и незаконно депортированные украинцы.

Действия России, которая убивает военнопленных — это те же концлагеря времен Второй мировой. Для этого Россия должна быть признана государством-террористом. Немедленно.

А Украина — прекратить наконец умалчивать имена настоящих героев, которые должна знать страна.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Батальон Азов Оленовка Война России против Украины

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