С украинским зерном. В какую игру играют Турция и Россия 8 июня, 19:21 Цей матеріал також доступний українською

Мне больно наблюдать за тем, как турки пытаются вести переговоры с Россией, чтобы создать некий коридор для вывоза зерна из украинских портов

Москва не заинтересована в любом таком коридоре, если только не:

a) Заставить Украину разминировать такие порты как Одесса, что даст Москве возможность высадить морской десант, захватить еще больше прибережной территории, таким образом, завершить свой план по отрезанию Украины от морей.

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б) Ослабить западные санкции, что будет платой за любую договоренность. Глава турецкого МИДа Чавушоглу наверняка сказал на переговорах со своим коллегой Лавровым, что такое требование вполне разумно.

в) Большая пиар-игра Москвы. Ведь там знают, что никакой коридор создан не будет, но притворяются, что ведут переговоры с Турцией, пытаются выдать себя за здравомыслящих людей, свалив всю вину на Украину, которая не дает добро на сделку в условиях растущего продовольственного кризиса.

Обратите внимание: Турция полагает, что может вести переговоры об Украине без Украины. Это снова показывает настоящую наивность турецкой дипломатической позиции, которую мы также видели на мирных переговорах в Стамбуле и Анталии. Турки продемонстрировали нулевое понимание украинской позиции.

Турки продемонстрировали нулевое понимание украинской позиции

Возникает вопрос, почему Турция принимает такой подход. Она же должна понимать, что рискует, кланяясь в ножки русскому медведю, разве уроки истории их ничему не научили?

У меня такое ощущение, что причиной этому — шаткое внутриполитическое положение Эрдогана. Рейтинг у него низкий, а выборы уже через год, а экономическое положение стремительно ухудшается. С политической точки зрения Эрдоган не может позволить, чтобы эта война продолжалась. Ведь цены на импортные энергоносители и продукты питания от этого будут только расти. Ему по зарез нужна эта сделка с украинским зерном, но не думаю, что украинцы готовы заплатить за нее такую цену.

Теперь Турция оказала поддержку Украине, предоставив знаменитые беспилотники Bayraktar, но в другом вопросе Анкара ставит Украине подножку — стремясь заставить уступить требованиям России, и, похоже, желая извлечь выгоду из западных санкций, предоставляя лазейку для российского капитала, пытающегося их избежать, и не присоединяясь к западным санкциям сама, несмотря на то, что является членом НАТО, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО (хотя и из-за понятных опасений по поводу собственной безопасности и курдского вопроса) .

Турция не может сидеть на двух стульях. Она либо поддерживает Украину со своими партнерами по НАТО, либо нет. На данный момент турки ведут себя двулично, участвуя в пиар-играх Москвы и предоставляет пиар-платформу Путину и Лаврову, в то время, когда стало очевидным: на сделку по зерновому коридору шансов мало.

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