После встречи с Путиным. Что читается между строк в заявлениях Эрдогана 20 сентября, 19:13 Эксклюзив НВ

В интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана американскому каналу PBS есть два момента, на которых стоит остановиться

Первый момент — содержательный. Связан с договоренностью, как утверждает турецкий лидер, об обмене военнопленными. Эрдоган намекает, что Турция была посредником в ходе этих переговоров. И можно предположить, что этот обмен касается Азовстали. Мы же помним, что Турция была среди тех стран, которые выступали гарантом эвакуации. Правда, информация об обмене пленными еще не подтверждена украинцами, здесь не знаю, насколько Эрдоган имел право об этом объявлять. Это уже, как говорится, на его совести.

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Второй момент — заявления Эрдогана. Я бы выделил два. Первое — Эрдоган фиксирует территории по состоянию на 23 февраля. Он говорит о том, что однозначно эти территории должны быть возвращены Украине. Эту тему дальше он не развивает, но говорит о том, что Россия уйдет с этих территорий, не акцентируя внимание, каким путем это будет сделано — через наступление ВСУ или в результате переговоров.

Но если мы послушаем это интервью дальше, то можем понять, что все-таки Эрдоган продолжает настаивать на переговорах, как эффективном способе разрешения этого конфликта.

Президент Турции, по крайней мере, демонстрирует реалистичное понимание того, что эти переговоры сейчас невозможны. Но выражает надежду, что в будущем стороны обратятся к Турции как к посреднику. И в этот кейс обмена пленными, о котором еще ничего не понятно, Эрдоган представляет как свое эффективное и положительное участие в процессе.

Еще одно заявление — это Крым. И тут Эрдоган повторяет свою не изменившуюся позицию о том, что Крым является частью Украины и Крым должен быть возвращен собственному хозяину. Эрдоган не расшифровывает, как Крым должен быть возвращен, при каких обстоятельствах. Но это позиция Турции, и Эрдоган в очередной раз ее фиксирует.

Утверждение о том, что мол, Эрдоган пытается получить протекторат над Крымом, считаю абсолютной глупостью. А то, что российские православные монархисты об этом утверждают, — это татарофобия, тюркофобия российской империи советских времен. В этом смысле у Украины есть законы, в том числе, и о коренных народах. Мы двигаемся в сторону того, чтобы восстановить крымскотатарскую автономию в составе Украины для обеспечения полноценного функционирования крымскотатарской нации. Поэтому сосредотачиваться на татарофобских и тюркофобских теориях заговора не следует. Потому что у Украины есть история отношений с крымскими татарами, она позитивна и формирует доверие между украинцами и крымскими татарами.

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