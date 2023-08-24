Танго на троих: Турция между Россией и Украиной. В какую игру играет Эрдоган 24 августа, 07:13 NV Премиум Дальнейшие шаги Анкары будут зависеть не только от результатов предстоящей встречи Эрдогана с Путиным, но и от динамики в отношениях Турции с западными партнерами и успехов украинского контрнаступления (Фото:REUTERS)

Что означают шаги Анкары навстречу Киеву и готова ли Турция отказаться от «особых отношений» с Москвой?

Впервые напечатано в журнале NV за август 2023 года. Републикация запрещена

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Турция избрала для себя роль беспристрастного арбитра и посредника, пользующегося доверием обеих сторон. Ее политика деликатного балансирования, периодически вызывавшая нарекания, оказалась рискованной, но в целом успешной стратегией. Ставя собственные интересы в основу любых решений, Анкара смогла сохранить отношения с обоими стратегическими партнерами в состоянии войны. Последовательно оказывая Украине политико-дипломатическую и военную поддержку, Анкара одновременно продолжала активно развивать экономические связи с Россией — нередко в обход санкций и вопреки общей позиции стран-членов НАТО.

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В разное время этот шаткий баланс смещался то в одну, то в другую сторону, но неизменно возвращался к равновесию. Впрочем, последние несколько решений Анкары в пользу Украины заставили заговорить о том, что чаши турецких весов наконец склонились в сторону Киева. Но означает ли это кардинальное изменение политики Анкары?

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Последовательная поддержка Анкарой территориальной целостности Украины и ее членства в НАТО, успешный визит Зеленского в Стамбул и передача украинской стороне защитников Азовстали, подписание Меморандума о сотрудничестве в стратегических отраслях промышленности и намерения построить в Украине центр по производству и обслуживанию байрактаров — шаги, не вызывающие сомнений в «проукраинскости» турецкого «нейтралитета».

Хотя в не меньшей степени эти решения продиктованы и собственными интересами Анкары.

Украина играет решающую роль в сдерживании военной силы России в Черном море, которая представляет угрозу и для самой Турции. Ползучая оккупация Черного и Азовского морей, препятствование свободе судоходства и функционированию логистических цепей, милитаризация и нуклеаризация Крымского полуострова угрожают постепенным превращением Черного моря в «российское озеро». Это хорошо понимают в Анкаре.

Решение Турции предоставить Киеву ударные беспилотники, когда другие партнеры только рассматривали возможность предоставления летального оружия, не в последнюю очередь было продиктовано