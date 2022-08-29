Новые интриги России. Что происходит в Ливии и Сирии 29 августа, 16:45 Эксклюзив НВ

Ливия продолжает балансировать на грани очередного гражданского конфликта

Вспыхнувшие в последние дни августа бои в Триполи сейчас происходят часто. Или в столице Ливии, или в соседних городах. Например, как недавно в Мисурате. Я слышал о том, что Россия якобы убрала оттуда свои НДС Вагнера. Подтвердить то, что их там совсем нет, я не могу. Сам факт, что вагнеровцы из Ливии уходили, известен. Так как находили трупы наемников на Донбассе, у них при себе были ливийские деньги. То есть это были не ливийцы, а россияне. По деньгам можно было заключить, что они приехали из Ливии.

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Поэтому процесс перенаправления Россией на войну против Украины наемников ПВК Вагнера уже некоторое время продолжается. Вопрос — вывели ли всех — остается открытым. Поскольку сейчас боев за власть, за главный приз — Триполи между Халифой Хафтаром и правительством не происходит, как было раньше, так называемый «золотой период» пребывания вагнеровцев в Ливии, я допускаю, что их количество значительно сократилось.

Главная проблема Ливии состоит в том, что режим Муаммара Каддафи, подобно другим диктаторским режимам, не создавал стабильных государственных институтов. Джамахирия — это был фасад, за которым было только единоличное правление диктатора. После падения диктатуры в 2011 году в стране оказалось множество повстанческих групп, которые не собирались разоружаться и контролировали целые населенные пункты. Затем в 2013 году была проведена люстрация чиновников, поэтому был уничтожен целый аппарат чиновников, хоть что-то понимавших в этой стране. В стране фактически шла гражданская война.

Международное сообщество пыталось урегулировать сложившуюся ситуацию через формирование демократических процедур и проведение выборов. Выборы должны были состояться в декабре прошлого года. Но не состоялись. И сегодняшнее столкновение — это прямые последствия отмены этих выборов. Если посмотреть, кто противостоит друг другу, то в Ливии сейчас, условно говоря, два премьер-министра. Есть один, который был назначен временным признаваемым миром правительством и второй — это назначенный парламентом. А парламент находится в восточной части Ливии и оппонирует этому временному признанному миром правительству. Вот такая сложная ситуация, что не может быть решена без проведения полномасштабных выборов, которые смогли бы вернуть страну в какое-то юридическое поле.

Ситуация остается подвешенной и страна продолжает балансировать на грани очередного гражданского конфликта.

Экономический интерес России, как и всех других, это нефть

Россия хотела во главе Ливии поставить Халифу Хафтара — протеже Египта. Он уже старенький (78 лет), но все грезит идеей объединить Ливию под своей фуражкой. А экономический интерес России, как и всех остальных, это нефть.

Теперь по отношению к другой неспокойной стране, к гражданской войне в которой тоже приложилась Россия — Сирия. Проведение спецоперации на севере Сирии было объявлено 17 августа, но, честно говоря, она так и не началась. И тут даже еще интереснее, потому что если обратить внимание на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Турция должна возобновлять в полном объеме отношения с Сирией и Башаром Асадом, то это создает новую интригу, как минимум. Это вызывает серьезную обеспокоенность и негативную реакцию со стороны сирийской оппозиции, точно не ожидавшей такого поворота событий. Но такие заявления, по всей видимости, являются последствиями встречи Эрдогана и Путина в Сочи. Путин открыто обращался к Эрдогану с предложением договориться с Башаром Асадом и совместно выступить против курдов. Это тот компромисс, такая опция, которую россияне предлагают туркам для того, чтобы сохранить их лицо в военной операции, чтобы они не выглядели лузерами.

Вот такая история. Она пока развивается удачно, я бы сказал. Башар Асад не торопится вступить в контакт с турками. Ибо для этого, как минимум, сирийцы должны увидеть какие-то турецкие шаги по освобождению севера Сирии. А турки явно не готовы эти территории возвращать.

Исходя из всего этого можно сказать, что это выглядит определенной тактической паузой, которая может перерасти в стратегическую. Очевидно, что эту динамику возобновит поражение России в Украине или что-то, что изменит позиции сторон в этом конфликте.

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