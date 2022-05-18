Почему Эрдоган блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии? 18 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Здесь, как минимум, один ключевой вопрос, который официально поднимает Анкара — это курды

Турция не впервые пытается применить вето против вступления той или иной страны. В прошлый раз турки применяли вето против Греции в 1977 году. Греция подала заявку на вступление в НАТО. Турция тогда заблокировала этот процесс. Ситуация изменилась только в 1980 году, когда в Турции произошел военный переворот и новый лидер Турции договорился с греками. Турки утверждают, что их тогда обманули и те обязательства, которые должны были быть выполнены в ответ на готовность турок признать Грецию членом НАТО, не были выполнены. Вот почему Эрдоган в этом контексте говорит, что Турция не будет наступать второй раз на те же грабли.

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Здесь, как минимум, ключевой вопрос, который официально поднимает Анкара — это курды. И в Финляндии, и в Швеции активно действуют курдские сообщества, в том числе сообщества, принадлежащие к запрещенной в Турции как террористическая Курдской рабочей партии. Вообще история отношений Эрдогана с курдским национализмом тоже имеет свои перипетии. Если на начальном этапе правления Эрдогана, когда он демонстрировал себя как демократ, они пытались решить вопросы с курдами через религиозную общность. Но не вышло. Курдский национализм оказался более мощным. И турки считают, что источники подпитки этого национализма в Европе, в частности, в этих странах. Это деньги, информационные потоки, работающие СМИ. Понятно, что турки хотят от этих стран официального признания КРП террористической организацией и осуществления репрессивных шагов против ее членов.

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С точки зрения шведского и финского законодательства этот вопрос сложен. Кстати, когда были переговоры в 1977 году, Турция хотела обменять вступление Греции в НАТО на Евросоюз. Как видите, тогда этого не удалось. В этот раз Турция очевидно понимает, что вряд ли удастся обменять одно на другое, но ограничивается определенным кругом требований. И среди них — снятие санкций относительно покупки российских С-400, продолжение сотрудничества в отношении самолетов, это сотрудничество с США было свернуто, ну и вообще турки требуют существенного улучшения отношений с США. Эрдоган еще не сказал своего последнего слова — думаю, там Евросоюз тоже будет фигурировать.

Турция, несомненно, торгуется. Причем очень активно. Пытается сыграть в традиционную для турок игру. То есть, обменять что-то на что-то. А для Эрдогана эта ситуация — подарок, если турки, конечно, сами себя не перехитрят и не будут слишком заигрываться. Это позволит Эрдогану сказать своему народу, мол, благодаря моей гениальности Турция усилила свои позиции. Если турки пережмут на Запад, выставят требования, которые будут совершенно неприемлемы, то их ждет не очень оптимистичный сценарий. Но увидим. Турецкая дипломатия в целом эффективна, совершенна, и они понимают, где следует нажать, а где отступить.

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