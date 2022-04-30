Три причины. Почему Кремль продолжает требовать платить за газ в рублях 30 апреля, 07:13 Эксклюзив НВ

Зачем так заморачиваться с этой инициативой по платежам в рублях, если платежи по-прежнему производятся в евро, и в конечном итоге Москва получает твердую валюту

Еврокомиссия дала ясно понять, что оплата в рублях нарушает санкции. Но в течение нескольких дней, была ситуация неопределенности. Россия приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу, после того как они не согласились с ее требованиями о том, что все платежи за газ должны производиться в рублях.

Видео дня

Ранее на этой неделе в FT появилась статья, в который было высказано предположение о том, что многим европейским структурам и странам придется платить за газ в рублях. Было ощущение, что Москва таки их додавила.

Но в ответ Еврокомиссия выпустила следующее заявление, в котором четко указано, что сделки по газу в рублях нарушают санкции, поскольку не соответствуют первоначальным контрактам, и вынуждают действующие структуры ЕС иметь дело с ЦБ РФ, находящимся под санкциями.

Словакия выступила и заявила, что Газпромбанк открыл счета в рублях и евро для оплаты газа по новым условиям Москвы, но эти счета еще не активированы, а значит, предположительно, они не нарушают санкции. Словакия попросила Еврокомиссию дать дополнительные разъяснения. Но Словакия помогает Украине поставками оружия, поэтому, если она не будет платить за будущие поставки газа в рублях, можно предположить, что она может оказаться в том же положении, что и Болгария с Польшей.

Возникает вопрос, почему Кремль заморачивается с этой инициативой по платежам в рублях, поскольку платежи по-прежнему производятся в евро, в конечном итоге он получает твердую валюту.

Москва хочет, чтобы Запад прекратил поставки оружия в Украину

Я думаю, что на это есть три причины:

Во-первых, все это сеет разлад в ЕС. Москва использует разногласия между такими странами, как Польша, стремящаяся к более быстрому эмбарго на российские энергоносители, и такими странами, как Германия и Венгрия, которые все еще хотят иметь возможность покупать российский газ. Венгрия, похоже, не имеет проблем с импортом российского газа в долгосрочной перспективе, учитывая «дружбу» Путина и Орбана. В то время как Германии нужен более длительный переход к отказу от российского газа, чтобы свести к минимуму сбои в экономике внутри страны.

На самом деле Россия не хочет сокращать поставки энергоносителей в Европу, так она теряет в год 110 млрд евро. А что касается газа, то отсутствие альтернативных газопроводов на Восток означает, что если не продавать этот газ в Европу, то доходы теряются. На строительство альтернативных газопроводов уйдут годы.

Но ставя под сомнения будущие поставки энергоносителей, Россия вынуждает такие страны, как Венгрия и Германия, лоббировать от ее имени продолжение поставок. Таким образом, это сбивает с толку тех, кто пытается ввести энергетическое эмбарго.

Во-вторых, все дело в рычагах и использовании угроз Москвой для получения желаемого. Она хочет, чтобы Запад прекратил поставки оружия в Украину. Она считает, что, угрожая прекращением поставок энергоносителей в Европу, некоторые европейские страны не смогут поставлять Украине оружие.

В-третьих, речь идет о более широком нарушении санкций. Вынуждая европейские организации проводить операции в рублях, фактически с ЦБ РФ, она стремится снять смирительную рубашку санкций из ЦБ РФ и с операций в рублях в целом. Примечательно, что в связи с санкциями, введенными после 24 февраля, была важность самосанкций: западные компании решили, что сделки с Россией слишком напряжны или слишком рискованны с точки зрения репутации.

Международный бизнес массово покидает Россию, независимо от того, находится ли его бизнес под санкциями. Кремль хочет остановить это и не нашел ничего лучше, чем заставить европейские страны и крупные западные энергетические компании снова проводить операции в рублях и с ЦБ РФ. Это дало бы мировому бизнесу четкий сигнал о том, что Россия по-прежнему открыта для бизнеса.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.