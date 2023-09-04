Как Россия тормозит прогресс цивилизованного мира 4 сентября, 11:22

Главный ответ на вопрос, зачем помогать украинцам победить в этой войне

Переглядаючи публічну лекцію відомого американського інтелектуала Стівена Пінкера, вчергове звернув увагу на один з його висновків, який вже встиг стати знаменитим. Задавшись питанням, чи став світ кращим, він зібрав велику кількість даних, які свідчать, що людство стало жити значно заможніше, здоровіше та безпечніше, аніж будь-коли раніше у своїй історії. Зокрема, на підтримку висновку про те, що у світі стало значно менше насильства, він наводить дані, які засвідчують, що після Другої світової різко зменшилась кількість воєн, а ті, що все ж мають місце, є значно менш кровопролитними, аніж збройні конфлікти минулого. Тому, попри заяви песимістів, прогрес людства таки відбувається, оскільки здоров’я, добробут та безпека є його головними показниками.

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Насправді, з ідеями Пінкера, я знайомий вже досить давно. Якщо його висновки про зростання добробуту та здоров’я є достатньо переконливими і не потребують додаткових доказів, то теза про безпечніший світ не давала мені спокою останні півтори роки. Перебуваючи в країні, яка опинилась в епіцентрі жахливої війни, я неодноразово задавався питанням, чи не є ця трагедія вирішальним доказом проти узагальнення американського дослідника. І врешті дійшов думки, що він таки правий.

Людство справді стало жити безпечніше, і війни вже не так дошкуляють йому, як це було раніше. Проте, коли відбувається прогрес, то все ж трапляються випадки, які стають винятком із загального правила. Власне, війна в Україні є одним із таким випадків. Саме тому багато хто з нас в лютому 2022 не міг довго прийти до тями, постійно задаючись питанням, як таке могло трапитись у світі, який, здавалося вже назавжди позбувся війн подібного масштабу. Контраст між світом, що нехай повільно, але все ж вибудовував систему мирного співіснування народів, та війною в центрі Європи був таким разючим, що ми просто не могли повірити, що все це відбувається в реальному житті.

Це війна за те, щоб і надалі продовжувався прогрес безпечного світу

Та тут слід зробити одне важливе уточнення. Тим винятком, що вибився із загального тренду розвитку світу, стала не Україна, яка просто змушена була відповісти насиллям у відповідь на агресію свого сусіда, а саме Росія. Остання, протягом десятиліть, всупереч загальній світовій тенденції до зниження насильства, послідовно робила його частиною своєї ментальності та політики.

Звичайно, інші країни теж колись були такими, але все ж зуміли подолати схильність вирішувати конфлікти військовим шляхом. Росія ж не тільки не намагалась цього робити, але й цілеспрямовано докладала зусиль з розвитку культу насильства. Вона активно нарощувала використання військової сили у зовнішній політиці (Грузія, Україна, Сирія); фізично знищувала опозиціонерів та просто неугодних осіб (навіть на території інших країн); систематично погрожувала різним державам; плекала образ Другої світової війни як символ військової перемоги, яку вони «можуть повторити».

Зрештою, мабуть, не випадково одним з символів цієї країни є ПВК «Вагнер», яка попри акти варварської жорстокості, що шокували світ, стала кумиром для великої частини російського населення. Таким чином, Росія цілеспрямовано розвивала ментальність насильства чим разюче відрізнялась від цивілізованих країн, які всіма силами і досить успішно намагались її позбутись.

Після початку повномасштабної агресії ці країни зіткнулись з іще одним викликом історичного масштабу. Тепер вони намагаються дати собі відповідь на питання, навіщо їм встрявати у цю війну. Серед відповідей, які лунають, можна почути, що це боротьба з несправедливістю, за свободу вільного світу, проти тиранії та ін. Проте, з огляду на вище написане, до цих відповідей варто додати ще одну, яка є не менш важливою: це війна за те, щоб і надалі продовжувався прогрес безпечного світу, якого цивілізовані країни досягнули ціною багатьох зусиль та людських життів.

Це війна за те, щоб насильство припиняло бути частиною міждержавної політики, та зрештою, відносин між людьми. І саме цей прогрес Росія вирішила зупинити, зажадавши повернути насилля в норму стосунків між країнами. На жаль, вона достатньо велика для того, щоб досягти у цьому успіху. Якщо, не дай Бог їй це вдасться, то, звичайно ж, вона продовжить вирішувати свої зовнішньополітичні цілі військовим шляхом, а інші нестабільні країни, швидше за все, візьмуть з неї приклад. Таким чином ящик Пандори буде відкрито і про поступ безпечного світу доведеться забути.

Проте не тільки цей поступ буде перекреслено. Постраждають й інші сфери, які Стівен Пінкер визначив як складники прогресу — достаток та здоров’я. Річ у тім, що завдяки зменшенню кількості воєн цивілізовані країни змогли собі дозволити зменшити військові бюджети, а вивільнені кошти спрямувати на збільшення добробуту та здоров’я своїх громадян. Якщо ж, завдяки «старанням» Росії, світ повернеться до політики конфронтацій та воєн, то державам знову доведеться спрямовувати величезні кошти на оборонні потреби і від цього неминуче постраждають інші сфери.

Якщо мешканці та політичні лідери інших країн все ще задаються питанням, навіщо їм встрявати у цю війну, то їм варто глобальніше поглянути на події, що відбуваються і усвідомити, що ця війна — це боротьба за прогрес. Якщо вони хочуть, щоб насильства у світі ставало менше, а їхні сини та доньки не гинули в збройних конфліктах, якщо вони бажають, щоб їхні держави могли собі дозволити витрачати кошти для покращення добробуту та здоров’я своїх громадян, то для цього потрібно зупинити Росію, яка захотіла забрати у світу згадані досягнення. Це і є головна відповідь на питання, навіщо допомагати українцям перемогти у цій війні.

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